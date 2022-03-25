【ロンドン共同】サッカーのワールドカップ（W杯）カタール大会欧州予選プレーオフは24日、イタリアのパレルモなどで1回戦が行われ、昨年の欧州選手権を制したイタリアは北マケドニアに0―1で敗れ、2大会連続で本大会出場を逃した。