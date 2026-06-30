株式会社ソニー・クリエイティブプロダクツ(本社：東京都港区、代表取締役社長：平山 公通)は日本におけるマスターエージェントとしてライセンスを管理する「The World of Beatrix Potter(TM)／Peter Rabbit(TM)」において、2026年に作者ビアトリクス・ポターの生誕160周年を迎えます。160周年を記念して、2026年7月1日(水)から8月31日(月)までの2か月間、Peter Rabbit(TM) Summer Celebration in YOKOHAMAと銘打って、神奈川県横浜市の元町・山下町・横浜・みなとみらい一帯にて、スタンプラリー、物販イベント、街内の装飾、コラボメニュー、フォトスポットの設置を行います。夏休みの期間中、様々な施策を通して、ピーターラビットの世界をお楽しみいただける内容になっています。





【ピーターラビット(TM)サマーセレブレーションin横浜 メインビジュアル】





●ピーターラビット(TM)イロドリマーケット





【ピーターラビット(TM)イロドリマーケット メインビジュアル】





主に百貨店向けに巡回しているピーターラビット(TM)イロドリマーケットの160周年特別版を横浜で初開催します。作者ポターの功績を紹介するパネルや、彼女の愛した湖水地方をイメージした会場デザインとなっております。また、会場限定商品も多数ご用意しております。





【撥水ふろしき】





・撥水ふろしき

サイズ：約タテ70.0×ヨコ70.0cm

価格 ：税込2,640円





【ブローチ(ピーター)】

【ブローチ(ベンジャミン)】





・刺繍ブローチ

サイズ：ピーター タテ6.5×ヨコ4.8cm

ベンジャミン タテ6.0×ヨコ5.3cm

価格 ：各税込935円





【詳細】

会場：そごう横浜店 8階催会場

会期：2026年8月20日(木)～8月31日(月)

時間：10:00～20:00

※最終日は17:00閉場。





【お買いあげプレゼント】





【オリジナル巾着】

【クリアボトル】





会期中、会場にて1会計税込5,000円以上お買いあげの各日先着で「オリジナル巾着」を1点、さらに税込10,000円以上お買いあげの方に「オリジナルクリアボトル」を1点プレゼント。





※デザインはイメージです。

※お一人様1日各1点限り。

※レシート合算不可。

※なくなり次第終了となります。









●元町ショッピングストリートとのコラボレーション

元町ショッピングストリートは横浜開港当時、外国人御用達の店が集まって発達した商店街です。西洋風のお洒落で洗練された雰囲気が漂う全長600mの元町ショッピングストリートは、ブティック、小売店、カフェやレストランなど、日本中からの来訪者を魅了する店が並んでいます。昨年よりもさらにパワーアップして元町ショッピングストリートとのコラボレーションを実施いたします。





【元町ショッピングストリート】





●限定商品の販売

元町ショッピングストリートでしか買うことができないコラボ商品を数量限定で発売いたします。





参加ブランド：8ブランド

元町1丁目 ：横浜馬油商店、MWL STORE、Oh!huggy

元町2丁目 ：松下信平商店、ブティックミナト、キタムラK2元町本店

元町3丁目 ：タカラダ

元町4丁目 ：キタムラ元町本店





またピーターラビットコラボ商品をお買い上げの方に先着でノベルティうちわをプレゼント！





【ノベルティうちわ(表)】

【ノベルティうちわ(裏)】





●ステッカープレゼントキャンペーン

元町エスエス会会員店にて、税込1,000円以上お買い上げの方に、オリジナルステッカーをプレゼントします。1丁目から5丁目それぞれで異なるデザインですので、元町ショッピングストリートでのお買い物をお楽しみください。





【ステッカー】





●オリジナルグッズプレゼントキャンペーン

元町エスエス会会員店にて1,000円以上お買い上げのレシートでご応募いただくと、ピーターラビットオリジナルグッズをプレゼントします。









●街内の装飾

元町ショッピングストリートには、お買い物の最中に楽しむことができる、花壇が多く設置されています。各花壇において、絵本『ピーターラビットのおはなし』シリーズに登場するキャラクターを配置し、お花とともに、ピーターラビットのものがたりを楽しむことができます。









●ピーターラビットのグリーティング

元町ショッピングストリートにピーターラビットがやってきます！下記の日程で実施予定です。





【グリーティング】





【グリーティング】

2026年7月12日(日)、7月26日(日)、8月9日(日)、8月23日(日)

各日13:00／15:00／17:00(各回15分程度)





【開催概要】

会場 ：元町ショッピングストリート

開催期間：2026年7月1日～2026年8月31日









●チョコレート専門店、VANILLABEANSとのコラボレーション

この度、横浜発祥のチョコレート専門店、VANILLABEANSとコラボレーションが実現しました。期間限定のピーターラビット(TM)デザインの爽やかで愛らしい限定パッケージ商品をお買い上げいただくと、特典としてオリジナルチャーム(全5種)をランダムで1個プレゼントいたします。





【VANILLABEANS】





会場 ：バニラビーンズ ザ ロースタリー ハンマーヘッド

横浜ハンマーヘッド 2階

営業時間：11:00～20:00(カフェのラストオーダー 19:00まで)

※土日祝はショップのみ10:00オープン

※定休日なし(横浜ハンマーヘッドに準ずる)









●横浜人形の家における展覧会

ビアトリクス・ポター(TM)生誕160周年記念

ドールハウスとミニチュアフードで楽しむピーターラビット(TM)と仲間たちのおはなし





作者ポターが活躍した時代のドールハウスや人形を展示。また絵本に登場するドールハウスや、シリーズに出てくるお料理のミニチュアフードを、今回特別に制作。これらを通じて、絵本の新たな楽しみ方を紹介する展覧会です。





【横浜人形の家】





【詳細】

会場 ：横浜人形の家3階企画展示室

観覧料 ：大人1,200円／小中学生600円／未就学児無料

*入館料(大人400円／小中学生200円)を含む、未就学児は入館料も無料

開催期間：2026年7月11日～10月4日









●ホテルニューグランド

ディナーの前に軽食を楽しみながらおしゃべりを楽しむフランスの習慣「アペロ」。ピーターラビットシリーズの世界観を反映したセイボリーやカクテルをお楽しみいただけるスペシャルアペロで、優雅な夜の始まりをごゆったりとお楽しみください。





【ドレスティ・アペロ】





【詳細】

会場 ：ホテルニューグランド

本館1階ロビーラウンジ ラ・テラス

開催期間：2026年7月1日～8月31日 平日17:00～19:30(L.O.)

※前日正午までに要予約









●横浜マリンタワー

横浜の美しい景色を360度楽しむことができる横浜マリンタワー。横浜の景色をバックにしたピーターラビットのフォトスポットを設置します。





【横浜マリンタワー】





【詳細】

会場 ：横浜マリンタワー

会期 ：2026年7月1日～7月31日

入場料：料金はデイタイム大人1,000円～

※曜日、時間帯で変動 詳細はHPをご確認ください









●スタンプラリー

今回のイベントの各拠点を繋ぐ施策として、元町、山下町、横浜、みなとみらいを巡り、ピーターラビットのいる横浜を楽しむことができるスタンプラリーをご用意しております。スタンプはピーターラビットと仲間たち全10種を用意しており、6種以上で限定のステッカーをご用意しております。各会場でのイベントを楽しんでいただきながら、スタンプラリーも併せてお楽しみください。





【スタンプラリー台紙】





【開催概要】

会場 ：イロドリマーケットそごう横浜店、元町ショッピングストリート、

バニラビーンズ ザ ロースタリー ハンマーヘッド、横浜人形の家、

ホテルニューグランド、横浜マリンタワー、SEA BASS横浜駅東口乗り場

開催期間：・イロドリマーケットそごう横浜店：2026年8月20日～2026年8月31日

・その他：2026年7月1日～2026年8月31日

注意事項：・SEA BASS横浜駅東口乗り場での景品の配布はございません。

・ホテルニューグランドでのスタンプ台紙のお渡し、スタンプの押印、

景品のお渡しはドレスティ・アペロをご注文の方に限ります。









＜ピーターラビット(TM)とは＞

世界中で愛されている『ピーターラビットのおはなし』(原題The Tale of Peter Rabbit、作ビアトリクス・ポター(TM))の主人公。イギリス湖水地方の農園を舞台にくりひろげられる物語で、1901年250部の自費出版を経て、翌年1902年10月 全ての絵に色を付け、フレデリック・ウォーン社から刊行。2年足らずの間に5万部を超えるベストセラーとなり、多くのキャラクターが登場する絵本シリーズとなりました。現在この絵本シリーズは世界110か国48か国語に翻訳され、累計発行部数2億5,000万部以上の世界的ベストセラーとなっています。 ピーターラビットとユーモラスな仲間たちの物語は、100年以上にわたり世界中の人々に愛され続け、物語の舞台となった湖水地方は2017年世界文化遺産に登録となりました。2026年にはポターの生誕から160周年を迎えます。





●ピーターラビット(TM)日本公式サイト

( http://www.peterrabbit-japan.com/ )

●ピーターラビット(TM)日本公式Instagram「ピーターラビット(TM)のいる暮らし」

( https://www.instagram.com/peterrabbit.jp/ )









■ご掲載に関してのお願い

下記のクレジットを表記ください。

BEATRIX POTTER™ & © Frederick Warne & Co.,2026

記号表記が出来ない場合

BEATRIX POTTER(TM) & (C) Frederick Warne & Co.,2026

※任意：ご掲載に際しては原稿の確認をさせていただけますようお願いいたします。