小売の現場から健康行動を生み出す「腸内環境コミュニケーター制度」を開始！

一般社団法人 短鎖脂肪酸普及協会

一般社団法人 短鎖脂肪酸普及協会（代表理事 株式会社メタジェン代表取締役社長CEO 福田真嗣。以下「本協会」）では、腸から全身の健康に寄与する「短鎖脂肪酸（※）」の普及を通じて、「腸から新たな健康リテラシーを構築する」ことをミッションとしています。京都府立医科大学 教授の内藤裕二氏、北里大学 教授の金倫基氏に学術アドバイザーとしてご参画いただき、会員企業との連携のもと、生活者１人ひとりが真に有用なヘルスケアを実践できる社会を目指しています。昨年2025年11月に開催した本協会設立1周年シンポジウムにて言及しておりました、腸内環境に関する理解と行動の橋渡しを実生活圏で実践するための「腸内環境コミュニケーター制度」を2026年7月より運用開始いたします。

※短鎖脂肪酸（たんさしぼうさん）とは

腸内細菌がつくり出す物質の代表的なもの。食物繊維（オリゴ糖を含む）は人間が消化吸収できず大腸まで届き、腸内細菌がそれらをエサにして分解し、短鎖脂肪酸などの代謝物質をつくります。近年の研究で免疫機能の増強、肥満の抑制、アレルギーの抑制、肌のバリア機能増強、腸管バリア機能増強、持久力の向上など、さまざまな健康の基盤に短鎖脂肪酸が関わっていることが報告されています。そのため、腸内で短鎖脂肪酸が十分に産生されている状態を目指すことはあらゆる健康のベースアップに繋がると考えられます。

「腸内環境コミュニケーター制度」とは

本協会が設計した教育プログラムを通して、腸内環境に関する最新で実践的な知識を身に付けた専門家を育成・認定し、小売店舗・医療機関・食堂等の現場でコミュニケーターとして活躍して頂く制度です。食に関するアドバイスを行う管理栄養士や薬剤師等の士業やコメディカルの方々など、現場で信頼のおける方々から腸内環境に関する情報を生活者に届け、生活者の理解・実践意欲・行動に繋げることで健康に寄与します。

「腸内環境コミュニケーター制度」開始の背景

1. 短鎖マークを核としたエコシステム構想について

本協会では、2025年3月4日の「短鎖脂肪酸の日」に、科学と人々の健康を繋いでいくための「短鎖マークエコシステム構想」を発表し、本協会で定める一定の基準を満たした科学的エビデンスを持つ商品に対して「短鎖脂肪酸普及協会認定マーク（短鎖マーク）」を付与しています（下記図１.）。現在、32商品が短鎖マークの認定を受けており（参考リリース(https://scfa.or.jp/news/Xsil-Lxh)）、飲料、食品（食事・菓子）、サプリメント、食物繊維素材（オリゴ糖含む）など、多様な商品群が揃いはじめています。今後も認定商品は増加する見込みで、生活者が自分のライフスタイルに合わせて商品を選択できる市場作りを目指しています。

本協会では、短鎖マークを核として様々なステークホルダーの方々と本エコシステムの構築を推進しており、現在は商品を生活者に認知・提供する仕組みの構築を流通や小売業の皆さまと連携していくフェーズにあります（上図の２.）。

今回始動する「腸内環境コミュニケーター制度」は、上図の２.商品→生活者 の流れを加速し、且つ３.の生活者の行動変容によってセルフケアが実行される足がかりになると考えています。

2. 認知度調査からの示唆

本協会では、定点観測として短鎖脂肪酸に関する認知度調査を実施しています。

※認知度調査の実施概要

調査方法：WEBアンケート方式

調査対象：全国20歳～69歳の男女（性別・年代は均等割付）

対象者ボリューム：n=2,000

調査実施日：2025年11月7日（水）～2025年11月9日（木）

調査主体 ：一般社団法人 短鎖脂肪酸普及協会

調査サマリー：

- 2025年11月実施の短鎖脂肪酸認知度調査においては、「短鎖脂肪酸を認知している」と回答した割合（※1）は全体の17.6%であり、およそ6人に1人が「知っている」状況であることがわかりました。- 一方、現在「腸活を実践している」と回答した割合は全体の約5割であり、腸活実践者の中でもまだ短鎖脂肪酸を認知していない方々が大半であることがわかります。- また、「腸活の情報入手にあたって困難な点（回答複数選択可）」に関する回答上位3項目に「自分に合った腸活の方法がわからない（44.9%）」「情報量が多い（33.7%）」「情報の信頼性の見極め（32.4%）」があがっていました。つまり、情報流通はある一方、個々人が充分に役立てられていないことが示唆されました。- 加えて、「短鎖脂肪酸を知っている」と回答した人の情報源は、マスメディアに次いで、「SNS」「家族からの情報」「店頭」「知人からの情報」となっており、実生活圏での接点や生のコミュニケーションの重要性も示唆されました。

したがって、今後短鎖脂肪酸の普及を加速していくための課題として、１.生活者が情報を整理し理解できる環境を整えること、２.実生活圏で情報とソリューション（商品等）に触れること、そして、３.行動変容に繋げるきっかけをつくること、の3つが必要不可欠であり、今回始動する「腸内環境コミュニケーター制度」はこれらの課題解決に寄与すると考えています。

※1 名前だけ知っている／効果効能まで理解している／摂取・産生の仕組みまで知っている の合計

3. 「流通・小売」と「生活者の意欲・関心」との接続

前述の認知度調査の結果からも、現代は情報過多社会であり、生活者は膨大な情報の中から商品を選択する負担を感じることも少なくありません。特に食品、医薬品、化粧品など、消費者が「違いが分かりにくい」「失敗したくない」と感じやすい商材において、商品提供側の専門知識、提案力、安心感、比較支援などが求められています。近年では、販売員は、顧客に寄り添い最適な商品選択を支援する“アドバイザー”としての役割も重視されており、生活者と直接接点を持つ信頼のある専門家の活躍は必要不可欠です。

このような潮流の中、本協会において、これまでにドラッグストアや医療機関、食堂等を営む事業者の方々、それらの現場に従事する管理栄養士や薬剤師の方々等へのヒアリングを行ってきました。その結果、「生活者の腸活への関心が高いが適切なアドバイスができない」「信頼性のあるテキストや最新情報の入手が困難」「一人ひとりの健康に寄り添う方法がわからない」等の課題感を伺ってきました。これらの現場の課題を解決するとともに、生活者の腸活意欲と行動を接続するためにも「腸内環境コミュニケーター制度」が必要と考えています。

「腸内環境コミュニケーター制度」の概要

本制度は、本協会から事業会社や施設に所属する士業の方々を中心にBtoBの形でご提供します。本制度にてご提供する主な内容は以下の通りです。

・腸内環境を体系的に学ぶための教材のご提供

・本協会の腸内環境専門家によるリアル講義および講義動画の利用

・事業所の特性や利用シーンに応じたケーススタディ

・受講者の学習成果確認（テスト）および資格認定

テキスト目次（抜粋）：

基本用語・腸内環境の基本構造・腸内細菌とヒトの相互作用 ・腸内環境へのアプローチ- プロバイオティクス（菌の摂取）・腸内細菌のエサ- プレバイオティクス（菌を育てる）・腸から全身の健康を支える短鎖脂肪酸・腸活を支える検査やおなかの未来

制度運営者：（一社）短鎖脂肪酸普及協会

初版テキスト監修者：福田真嗣、内藤裕二 氏、金倫基 氏

※テキストは毎年最新情報にアップデートし、今後は栄養学等の周辺領域の専門家とも連携し内容を拡張していきます。

本制度の提供対象者：

小売・医療機関・食堂等において食に関するアドバイスを行う管理栄養士や薬剤師等の士業やコメディカルの方々に向けて、それらの対象者が属する企業・施設等にBtoBの仕組みでご提供します。

※研修・認定費用はご利用いただく人数規模等によりお見積りとなります。詳しくは本協会にお問い合わせ下さい。

日本の健康を、小売の現場から変える。協業パートナー企業様を募集しています。

私たちが目指すのは、生活者一人ひとりが、情報を取捨選択でき、自分に合った正しいヘルスケアを迷わず選択できる社会です。そのためには、研究者やメーカーにとどまらず、生活者に一番近い「流通・小売の現場」との連携が不可欠です。

最新の科学（短鎖脂肪酸など）に基づいた正しい知識を店頭から届け、生活者の行動をサポートし、健康の便益を提供する。このビジョンに共感し、次世代のヘルスケア市場を共に牽引してくださる企業・団体様のご参画を心よりお待ちしています。

■ 本協会と共に、短鎖脂肪酸の重要性を普及し活動していくことにご関心をいただける企業様は、以下連絡先までお気軽にお問い合わせください。

本リリースに関するお問合せ先：

一般社団法人短鎖脂肪酸普及協会 事務局

contact@scfa.or.jp