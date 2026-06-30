ヒコロヒーさん、齊藤京子さん、ROIROM本多大夢さんが出演！「ナース専科 転職」新CM「看護師たちのスナック」篇が7月1日18時半～フジテレビ系列 FNS歌謡祭で一夜限りの全国ネットでテレビ放映決定

株式会社エス・エム・エス

株式会社エス・エム・エス（本社：東京都港区、代表取締役社長：高畑正樹、東証プライム、以下「当社」）が提供する看護師向け人材紹介「ナース専科 転職」（URL：https://tenshoku.nurse-senka.com/(https://tenshoku.nurse-senka.com/)）は、ヒコロヒーさん、齊藤京子さん、ROIROMの本多大夢さんを起用した新CM第二弾「看護師たちのスナック」篇を、2026年7月1日（水）18時半から放送されるフジテレビ系列「2026 FNS歌謡祭 夏」内にて、一夜限りで全国ネットでテレビ放映することをお知らせします。

なお、本CMは同日7月1日（水）のテレビ放映に続いて、WEB上でも順次公開していく予定です。

■CM内容について

本CMシリーズは、「転職後の幸せな仕事や仕事仲間」をテーマに、リアリティ溢れる看護師たちの日常をドラマ仕立てで描いています。

第一弾に続き、先輩ナース役をヒコロヒーさん、後輩ナース役を齊藤京子さん、そして新人ナース役をROIROMの本多大夢さんが演じます。前作では初めて後輩ができたことへの戸惑いや緊張感を描きましたが、第二弾となる本作では、新人ナースの本多さんも職場に馴染み、3人の距離がぐっと縮まったあたたかい関係性へと変化しています。

今回の「看護師たちのスナック」篇では、仕事終わりのスナックを舞台に、先輩・後輩の垣根を越えた本音のやり取りや、さらに深まったユーモラスな人間関係を等身大のキャラクターで表現しました。カウンターでお酒を飲みながら新人ナースの本多さんが日頃の感謝を伝える微笑ましい一幕や、3人で思い切り歌って笑い合う姿を通し、「こっちの人間関係は、なんだか気持ちいい。」という、あたたかい仕事仲間と出会えた喜びを描いています。

＜CMカット＞

■CM概要

【第二弾「看護師たちのスナック」篇（本作）】

放映：フジテレビ系列「2026 FNS歌謡祭 夏（2026年7月1日（水）18:30～21:54）」内

放映エリア：全国 （一部地域を除く）

WEB公開開始日：2026年7月2日（木）より順次公開予定

※テレビ放映に続いて、WEBにて公開いたします。

【第一弾「はじめて後輩ができた」篇（前作）】

動画URL：https://youtu.be/VbzWSR9Ycs8

■出演者プロフィール

ヒコロヒー

2011年ピン芸人としてデビュー。独特の世界観とキャラクターで描く1人コントが人気で単独公演は毎回即完。バラエティ番組出演の他、ドラマ・映画出演、執筆やデザインまで幅広く活躍中。初の短編小説集「黙って喋って」（朝日新聞出版）が第31回島清恋愛文学賞を受賞。

齊藤京子

女性アイドルグループ・日向坂46の元メンバー。

2026年には初主演映画『恋愛裁判』で第78回カンヌ国際映画祭カンヌ・プレミア部門に正式出品。映画『教場 Reunion／Requiem』に出演。トークバラエティ「キョコロヒー」ではダブルMCとして出演中。7月23日よりテレビ朝日木曜ドラマ「大空港～GATE24 ～」放送スタート。

本多大夢

国内外のオーディション番組に参加していたことで、多くの注目が集まる中、2025年5月8日に浜川路⼰との⼆人からなるアイドルデュオ「ROIROM」結成発表し、各メディアで大活躍。11月19日にビクターエンタテインメントより配信シングル「Dear DIVA」でプレデビュー。12月10日には、プレデビュー第2弾として「My Princess」を配信リリース。

2026年3月25日にはプレデビュー第3弾として「DRESS CODE」を配信リリースし、結成約1周年を迎える同年5 月7日に「CLASSIC WAVE」でメジャーデビュー。6月10日デビューミニアルバム『CLASSIC WAVE』を発売。7月19、20日には横浜アリーナでの単独ライブを控えている。

【「ナース専科」ブランドについて】

悩み相談ができる掲示板や最新の看護・医療ニュース、看護師国家試験対策などのスキル・キャリアアップ情報を提供。看護師・看護学生のキャリア形成をサポートしています。

URL：https://media.nurse-senka.jp/

ナース専科ブランドURL：https://nurse-senka.jp/

ナース専科 就職URL：https://recruit.nurse-senka.com/

ナース専科 転職URL：https://tenshoku.nurse-senka.com/

【株式会社エス・エム・エスについて】

2003年創業、2011年東証一部上場、2022年4月より東証の市場区分変更によりプライム市場へ移行。「高齢社会に適した情報インフラを構築することで人々の生活の質を向上し、社会に貢献し続ける」ことをミッションに掲げ、「高齢社会×情報」を切り口にしたサービスを開発・運営しています。

名称：株式会社エス・エム・エス

所在地：東京都港区芝公園2-11-1住友不動産芝公園タワー

代表者：代表取締役社長 高畑正樹

会社設立：2003年4月

資本金：25億5,172万円（2026年3月31日現在）

従業員数：連結4,660人、単体3,214人（2026年3月31日現在）

事業内容：高齢社会に求められる領域を、医療・介護/障害福祉・ヘルスケア・シニアライフと捉え、価値提供先であるエンドユーザ・従事者・事業者をつなぐプラットフォームとしての情報インフラを構築し、サービスを展開

URL：https://www.bm-sms.co.jp/