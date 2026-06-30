＜ミガキファーム＞ミガキイチゴの美味しさを届ける「MIGAKI FARM 閖上店」がオープン1周年！感謝の「まるごとけずりいちご 40%増量キャンペーン」＆新作ジェラートクレープ2種が登場

株式会社GRA

株式会社GRA（本社：宮城県亘理郡山元町、代表：岩佐大輝）が運営する「MIGAKI FARM SHOP&CAFE 閖上店」（かわまちてらす閖上内）は、2026年7月1日（水）をもちましてオープン1周年を迎えます。

（左から）まるごとけずりいちご700円、まるごとけずりいちごソフト950円 ※40％増量バージョン

日頃からお店に足を運んでくださるみなさまへの感謝を込めて、2026年7月2日（木）から7月13日（月）までの期間限定で、大人気メニューがお値段そのままで約40%増量となる「1周年記念キャンペーン」を開催いたします。さらに、7月9日（木）からは、ミガキイチゴの自家製ジェラートを贅沢に使用した夏の新作クレープ2種が仲間入り。夏の閖上をひんやり美味しく彩ります。

■ 1周年記念キャンペーン＆夏の新作メニュー概要

1. 【7/2～7/13】感謝を込めて！「まるごとけずりいちごメニュー 40%増量」



ミガキイチゴをまるごと凍らせて贅沢に削った、当店の看板ひんやりスイーツをお値段そのままで「約40%増量」してご提供いたします。

まるごとけずりいちご 700円 左：増量バージョン、右：通常バージョンまるごとけずりいちごソフト 950円 左：増量バージョン、右：通常バージョン

開催期間：2026年7月2日（木）～7月13日（月）

対象商品：

・まるごとけずりいちご 700円

・まるごとけずりいちごソフト 950円

（※けずりいちご部分が約40%増量となります）

甘酸っぱいフローズンいちごのシャリシャリ食感を、いつもより贅沢に口いっぱいに頬張る幸せをお楽しみください。

2. 【7/9スタート】夏をひんやり楽しむ「ミガキイチゴジェラートクレープ」2種

自慢のミガキイチゴジェラートを主役に、もちもちの生地で優しく包み込んだ、ひとくちごとに贅沢なひんやり感がほどけるアイスクレープです。

左：〈いちご味〉大人のご褒美いちごジェラートクレープ、右：〈いちごミルク味〉夏の思い出いちごミルクジェラートクレープ左：〈いちご味〉大人のご褒美いちごジェラートクレープ、右：〈いちごミルク味〉夏の思い出いちごミルクジェラートクレープ

発売日：2026年7月9日（木）～

〈いちごミルク味〉夏の思い出いちごミルクジェラートクレープ 1,250円

やさしい甘さの「ミガキイチゴジェラート（いちごミルク）」に、自慢のけずりいちごと甘酸っぱいいちごソースを合わせました。ピスタチオを散らして食感のアクセントに。どこを食べてもいちごミルクのコクと爽やかさが広がる、お子様から大人まで楽しめる王道の味わいです。

〈いちごミルク味〉夏の思い出いちごミルクジェラートクレープ 1,250円

〈いちご味〉大人のご褒美いちごジェラートクレープ 1,400円

濃厚な「ミガキイチゴジェラート（いちご）」に、まろやかなマスカルポーネチーズクリームをコンビネーション。さらにカルダモンをマリネしたいちごと、ローズマリーとブラックペッパーをほんのり効かせた塩チュイルをトッピングして、爽やかで奥行きのあるリッチな“大人味”のクレープに仕上げました。

〈いちご味〉大人のご褒美いちごジェラートクレープ 1,400円

■店舗情報

店名：MIGAKI FARM SHOP&CAFE 閖上店 ※テイクアウト専門店

所在地：〒981-1203

宮城県名取市閖上中央一丁目6番地 かわまちてらす閖上M-7

営業時間：月・木・金 11:30～16:00／土日祝 11:00～16:00

電話番号：022-226-7405

定休日：火・水曜日

「MIGAKI FARM」公式WEBサイト(https://migaki-farm.jp/)

■株式会社GRAについて

宮城県山元町で、“食べる宝石”「ミガキイチゴ」の生産をはじめとする、農業のこれからの付加価値を様々な角度から考える多様な事業を展開しています。

会社名 ：株式会社GRA

事業内容 ：アグリテックによる農産物の生産および販売

農産物を原材料とする加工製品の製造販売

農業従事者及び新規就農者への支援事業

ミガキイチゴアカデミーの運営

産地ブランド開発、農業経営の国内外展開

代表取締役CEO：岩佐 大輝

本 社 ：宮城県亘理郡山元町山寺字桜堤47

創 業 ：2011年7月1日

設 立 ：2012年1月17日

公式サイト ：https://gra-inc.jp/