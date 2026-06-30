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「freee 在庫管理」、MCPサーバーを提供開始
〜 生成AIとの対話でチャネル別売上分析や欠品・滞留在庫の可視化を自動化 〜
フリー株式会社（本社：東京都品川区、CEO：佐々木大輔、以下「freee」）は、在庫管理から会計までをシームレス化する「freee 在庫管理」において、リモート版MCPサーバーの提供を開始したことをお知らせします。今回のアップデートにより、AIへのチャットによるテキスト指示のみで、出荷実績に基づく仕訳の自動計上だけでなく、販売チャネル別の売上分析、欠品リスクのある商品の抽出、さらには滞留在庫の可視化までを、手作業の手間なく実行可能になります。freeeは今後も「人間にとっていかに使いやすいか（Done by You）」から「AIにいかに任せ切れるか（Done for You）」の体験を提供していきます。
■正確な在庫状況に紐づいた販売戦略や経営管理を実現
これまで多くの中小企業やEC事業者において、販売・在庫管理と会計システムが分断されており、出荷実績に基づいた正確な売上や資産額の把握に大きな手間がかかっていました。また、チャネル別の売上集計や在庫の欠品・滞留状況の確認を手作業の表計算ソフト等に依存しているケースが多く、タイムリーな経営判断の妨げとなっていました。今回のMCPサーバーの提供により、自社ECや卸売などの販売チャネル別売上高の自動集計が可能となり、これまでのCSV作業や再集計の作業が不要となります。併せて、補充基準を反映した商品の自動検出による欠品の早期発見や、一定期間出荷されていない滞留在庫の抽出と金額の可視化を対話形式で行えるようになります。MCPサーバーの提供により、在庫データと経営データのシームレスな連携と、正確な在庫情報に基づいた販売戦略やキャッシュフロー改善の意思決定を支援してまいります。
なお、今回提供するMCPサーバーは、当社のグループ会社である株式会社ロジクラが提供するものです。freeeが提供している「freee-mcp」とは異なりますが、双方をあわせてご活用いただくことで、プロダクト間で横断的に情報を活用することが可能となります。
freee在庫管理：https://www.freee.co.jp/inventory-management/
■「freee 在庫管理」に対応した「MCPサーバー」の具体的な活用例
〈出荷先や販売チャネル別の売上高分析〉
出荷先・チャネルごとに、売上高と出荷数量を期間別に自動集計が可能です。「どのチャネルが伸びているか」「年末商戦でどこが跳ねたか」「直近で失速しているチャネルはどれか」を、出荷履歴の実データから可視化できます。チャネル別の構成比や売上ランキングも同時に出せるため、販促予算やチャネル戦略の意思決定材料がワンアクションで揃います。
〈欠品の早期発見〉
各商品の現在庫を補充ラインの基準在庫と突き合わせ、補充ラインの基準より低い商品を自動で検出します。「いま補充するべき在庫はある」と聞けば、欠品リスクの高い順にリスト化し、「あと何個で在庫が尽きるか」まで提示します。発注すべき商品が一目で分かり、そのまま発注業務へ移ることが可能です。
〈不動在庫の早期発見〉
一定期間全く出荷されていない不動在庫を抽出し、数量と評価額で可視化します。旧シーズン品や終売品など「倉庫に眠って現金化できていない在庫」を金額ベースでリアルタイムに把握し販売に繋げることで、次の仕入れの原資を作ることができます。
■具体的な利用方法
ロジクラ版リモートMCPサーバーの設定や利用方法、注意すべき免責事項などについてはこちらをご確認ください。なお、今回提供するMCPサーバーは当社のグループ会社である株式会社ロジクラが提供するものであるため、ログインの際はロジクラの画面へと遷移します。
https://docs.channel.io/logikura_help/ja/articles/%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%AF%E3%83%A9MCP%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%92%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%97%E3%81%A6%E5%88%A9%E7%94%A8%E3%81%99%E3%82%8B-c1cc8873
■freeeが提供する「D4U（Done for You）テクノロジー」とは
AIから最も使いやすいSaaSであるfreeeだからこその、スモールビジネスが安心してAIに業務を任せられる仕組み。「人間にとっていかに使いやすいか（Done by You）」が重要だった時代から、AI時代においては「AIにいかに任せ切れるか（Done for You）」という体験を届けることが重要です。D4Uテクノロジーは、4つの価値（低コスト設計、持続的な成長モデル、高い安全基準、信頼できる実行力）を通じて、この「AIに任せ切る」という新しい業務体験の実現を目指しています。
freee AI特集ページ：https://www.freee.co.jp/ai/
■フリー株式会社 会社概要
会社名：フリー株式会社
代表者：CEO 佐々木大輔
設立日：2012年7月9日
所在地：東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー21F
https://corp.freee.co.jp/
＜経営者から担当者にまで役立つバックオフィス基礎知識＞https://www.freee.co.jp/kb/
＜フリー株式会社最新の求人一覧＞：https://jobs.freee.co.jp/
freeeは「スモールビジネスを、世界の主役に。」というミッションのもと、だれもが自由に経営できる統合型経営プラットフォームを実現します。日本発のSaaS型クラウドサービスとして、パートナーや金融機関と連携することでオープンなプラットフォームを構築し、「マジ価値」を提供し続けます。
本件に関するお問合わせ先
フリー株式会社 広報（PR）神力 実由花
https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=v-ZtgL-Nn0M2xHrGUCK8xw%3D%3D
※その他の皆様からのお問合せは下記フォームよりお問い合わせください
https://freee.my.site.com/HelpCenter/s/
フリー株式会社（本社：東京都品川区、CEO：佐々木大輔、以下「freee」）は、在庫管理から会計までをシームレス化する「freee 在庫管理」において、リモート版MCPサーバーの提供を開始したことをお知らせします。今回のアップデートにより、AIへのチャットによるテキスト指示のみで、出荷実績に基づく仕訳の自動計上だけでなく、販売チャネル別の売上分析、欠品リスクのある商品の抽出、さらには滞留在庫の可視化までを、手作業の手間なく実行可能になります。freeeは今後も「人間にとっていかに使いやすいか（Done by You）」から「AIにいかに任せ切れるか（Done for You）」の体験を提供していきます。
■正確な在庫状況に紐づいた販売戦略や経営管理を実現
これまで多くの中小企業やEC事業者において、販売・在庫管理と会計システムが分断されており、出荷実績に基づいた正確な売上や資産額の把握に大きな手間がかかっていました。また、チャネル別の売上集計や在庫の欠品・滞留状況の確認を手作業の表計算ソフト等に依存しているケースが多く、タイムリーな経営判断の妨げとなっていました。今回のMCPサーバーの提供により、自社ECや卸売などの販売チャネル別売上高の自動集計が可能となり、これまでのCSV作業や再集計の作業が不要となります。併せて、補充基準を反映した商品の自動検出による欠品の早期発見や、一定期間出荷されていない滞留在庫の抽出と金額の可視化を対話形式で行えるようになります。MCPサーバーの提供により、在庫データと経営データのシームレスな連携と、正確な在庫情報に基づいた販売戦略やキャッシュフロー改善の意思決定を支援してまいります。
なお、今回提供するMCPサーバーは、当社のグループ会社である株式会社ロジクラが提供するものです。freeeが提供している「freee-mcp」とは異なりますが、双方をあわせてご活用いただくことで、プロダクト間で横断的に情報を活用することが可能となります。
freee在庫管理：https://www.freee.co.jp/inventory-management/
■「freee 在庫管理」に対応した「MCPサーバー」の具体的な活用例
〈出荷先や販売チャネル別の売上高分析〉
出荷先・チャネルごとに、売上高と出荷数量を期間別に自動集計が可能です。「どのチャネルが伸びているか」「年末商戦でどこが跳ねたか」「直近で失速しているチャネルはどれか」を、出荷履歴の実データから可視化できます。チャネル別の構成比や売上ランキングも同時に出せるため、販促予算やチャネル戦略の意思決定材料がワンアクションで揃います。
〈欠品の早期発見〉
各商品の現在庫を補充ラインの基準在庫と突き合わせ、補充ラインの基準より低い商品を自動で検出します。「いま補充するべき在庫はある」と聞けば、欠品リスクの高い順にリスト化し、「あと何個で在庫が尽きるか」まで提示します。発注すべき商品が一目で分かり、そのまま発注業務へ移ることが可能です。
〈不動在庫の早期発見〉
一定期間全く出荷されていない不動在庫を抽出し、数量と評価額で可視化します。旧シーズン品や終売品など「倉庫に眠って現金化できていない在庫」を金額ベースでリアルタイムに把握し販売に繋げることで、次の仕入れの原資を作ることができます。
■具体的な利用方法
ロジクラ版リモートMCPサーバーの設定や利用方法、注意すべき免責事項などについてはこちらをご確認ください。なお、今回提供するMCPサーバーは当社のグループ会社である株式会社ロジクラが提供するものであるため、ログインの際はロジクラの画面へと遷移します。
https://docs.channel.io/logikura_help/ja/articles/%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%AF%E3%83%A9MCP%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%92%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%97%E3%81%A6%E5%88%A9%E7%94%A8%E3%81%99%E3%82%8B-c1cc8873
■freeeが提供する「D4U（Done for You）テクノロジー」とは
AIから最も使いやすいSaaSであるfreeeだからこその、スモールビジネスが安心してAIに業務を任せられる仕組み。「人間にとっていかに使いやすいか（Done by You）」が重要だった時代から、AI時代においては「AIにいかに任せ切れるか（Done for You）」という体験を届けることが重要です。D4Uテクノロジーは、4つの価値（低コスト設計、持続的な成長モデル、高い安全基準、信頼できる実行力）を通じて、この「AIに任せ切る」という新しい業務体験の実現を目指しています。
freee AI特集ページ：https://www.freee.co.jp/ai/
■フリー株式会社 会社概要
会社名：フリー株式会社
代表者：CEO 佐々木大輔
設立日：2012年7月9日
所在地：東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー21F
https://corp.freee.co.jp/
＜経営者から担当者にまで役立つバックオフィス基礎知識＞https://www.freee.co.jp/kb/
＜フリー株式会社最新の求人一覧＞：https://jobs.freee.co.jp/
freeeは「スモールビジネスを、世界の主役に。」というミッションのもと、だれもが自由に経営できる統合型経営プラットフォームを実現します。日本発のSaaS型クラウドサービスとして、パートナーや金融機関と連携することでオープンなプラットフォームを構築し、「マジ価値」を提供し続けます。
本件に関するお問合わせ先
フリー株式会社 広報（PR）神力 実由花
https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=v-ZtgL-Nn0M2xHrGUCK8xw%3D%3D
※その他の皆様からのお問合せは下記フォームよりお問い合わせください
https://freee.my.site.com/HelpCenter/s/