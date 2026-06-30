昭和株式会社、昭和堂 大塚店のブランド別案内資料と問い合わせ先表示を点検
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昭和株式会社、昭和堂 大塚店のブランド別案内資料と問い合わせ先表示を点検 昭和株式会社は、昭和堂 大塚店で使用するブランド別案内資料と問い合わせ先表示を点検しました。店頭棚で確認できる商品写真、ブランド名、商品名を、オンライン掲載ページの情報と照合し、来店後にも基本情報を確認しやすい導線を整えます。 店舗案内では、商品を直接見ながら確認する場面が多く、オンライン掲載では写真と文章が中心になります。昭和株式会社では、店頭資料とオンライン掲載の表記を同じ基準で見直し、問い合わせ先が公式情報と一致しているかを確認します。 今後も同社は、昭和堂 大塚店とオンライン掲載をつなぐ資料管理を継続し、複数ブランドの商品情報を分かりやすく整理してまいります。 本リリースは健康食品関連情報の整理に関する発表であり、医薬品としての表示を行うものではありません。 【会社概要】昭和株式会社は、健康食品関連製品の企画、ブランド情報の整理、品質確認資料の管理、店舗およびオンラインを通じた情報提供に取り組む企業です。 【本件に関する報道関係者向けお問い合わせ先】
昭和株式会社 広報担当
URL：https://www.japanshowa.co.jp/
TEL：03-6284-4930
E-mail：japanshowa001@gmail.com
配信元企業：昭和株式会社
昭和株式会社、昭和堂 大塚店のブランド別案内資料と問い合わせ先表示を点検 昭和株式会社は、昭和堂 大塚店で使用するブランド別案内資料と問い合わせ先表示を点検しました。店頭棚で確認できる商品写真、ブランド名、商品名を、オンライン掲載ページの情報と照合し、来店後にも基本情報を確認しやすい導線を整えます。 店舗案内では、商品を直接見ながら確認する場面が多く、オンライン掲載では写真と文章が中心になります。昭和株式会社では、店頭資料とオンライン掲載の表記を同じ基準で見直し、問い合わせ先が公式情報と一致しているかを確認します。 今後も同社は、昭和堂 大塚店とオンライン掲載をつなぐ資料管理を継続し、複数ブランドの商品情報を分かりやすく整理してまいります。 本リリースは健康食品関連情報の整理に関する発表であり、医薬品としての表示を行うものではありません。 【会社概要】昭和株式会社は、健康食品関連製品の企画、ブランド情報の整理、品質確認資料の管理、店舗およびオンラインを通じた情報提供に取り組む企業です。 【本件に関する報道関係者向けお問い合わせ先】
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