CS放送「衛星劇場」では、舞台『私立探偵 濱マイク -罠-THE TRAP』を7月26日(日)午後7時よりテレビ初放送します。 原作・林海象、主演・永瀬正敏で人気を博した映画「私立探偵 濱マイク」シリーズの舞台化第3弾。第1・2弾と同様、ミュージカル『刀剣乱舞』シリーズ(加州清光役)、舞台「呪術廻戦」シリーズ(虎杖悠仁役)などの佐藤流司が名探偵・濱マイクを演じます。本編終了後には、脚本・演出の西田大輔と出演陣に加え、ゲストに原作者の林海象監督、映画版に出演した佐野史郎を迎えた、衛星劇場だけでしか見られないアフタートークもお送りしますので、舞台とあわせてお楽しみください！ さらに、「舞台『私立探偵 濱マイク』放送記念・佐藤流司特集」と題して、舞台化第2弾『私立探偵 濱マイク -遥かな時代の階段を- 』、佐藤流司が結成したバンドプロジェクト「The Brow Beat」のライブ、佐藤流司ら3人の音楽パフォーマンスユニット「ZIPANG OPERA」のドキュメンタリーも放送。ぜひご覧ください。

舞台『私立探偵 濱マイク -罠-THE TRAP』

★CS衛星劇場にて、7月26日(日)午後7:00～～テレビ初放送！ 2026年2月～3月 東京・大阪・愛知にて上演 [原作]林海象 [脚本・演出]西田大輔 [出演]佐藤流司、福井巴也、川上千尋、上田堪大、矢部昌暉（DISH//）、小泉萌香、七木奏音、なだぎ武、大沢健、野々花ひまり 佐藤流司主演！映画「私立探偵 濱マイク」シリーズの舞台化第3弾！ 横浜の名探偵・濱マイクが、連続殺人犯の罠に嵌り、絶体絶命に追い込まれるサスペンス！ 原作・林海象、主演・永瀬正敏で人気を博した映画シリーズ『私立探偵 濱マイク』。2021年に朗読劇、2022年に舞台化第1弾、2025年に舞台化第2弾が上演され、映画完結編の公開30年にあたる2026年には舞台化第3弾『私立探偵 濱マイク -罠-THE TRAP』が上演された。今回は、その記念すべき舞台化第3弾の模様を、脚本・演出の西田大輔、佐藤流司、大沢健、なだぎ武という出演陣に加え、ゲストに原作者の林海象監督、映画版に出演した佐野史郎を迎えた衛星劇場だけでしか見られないアフタートーク付きでお届け！ 【あらすじ】 探偵・濱マイクに恋人・百合子ができたが、ある日、彼女が黒い仮面の男に襲われる事件が発生。犯人は、近隣で若者を標的にしている連続毒物殺人事件の犯人と同一人物だった。犯人を追い詰める中で、マイクは事件の犠牲者から自分の指紋が検出されるという、巧妙な罠に嵌められてしまう。容疑者となったマイクは警察から追われる身となり、自身の無実を証明するため、真犯人を追う。

舞台『私立探偵 濱マイク』放送記念・佐藤流司特集

舞台『私立探偵 濱マイク -遥かな時代の階段を- 』

[放送日] 7月5日(日)午後7:30～ 2025年2月 東京・サンシャイン劇場にて収録 [出演]佐藤流司、長田光平、矢部昌暉（DISH//）、小泉萌香、大浦龍宇一、凰稀かなめ 他

The Brow Beat Live Tour 2025「生き死に、死に生き」

[放送日] 7月12日(日)午後5:30～ 2025年4月 東京・LINE CUBE SHIBUYAにて収録 [出演] Ryuji（佐藤流司）、HAKUEI（PENICILLIN）

ZIPANG OPERA「Ambition -Music Video Behind The Scenes-」

[放送日] 7月19日(日)午後5:00～ 2025年 [出演]佐藤流司、福澤侑、spi

舞台『私立探偵 濱マイク -罠-THE TRAP』 ※TV初

[放送日] 7月26日(日)午後7:00～

★舞台『私立探偵 濱マイク -罠-THE TRAP』詳細はこちら

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★舞台『私立探偵 濱マイク -罠-THE TRAP』予告動画はこちら

YouTube動画 : https://www.youtube.com/watch?v=l42XTs9el58

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