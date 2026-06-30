昭和株式会社、継興NMN関連製品の店頭案内とオンライン掲載文の対応表を整備
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/354104/images/bodyimage1】
昭和株式会社、継興NMN関連製品の店頭案内とオンライン掲載文の対応表を整備 昭和株式会社は、継興ブランドのNMN関連製品について、店頭案内資料とオンライン掲載文の対応表を整備しました。商品写真、商品名、ブランド名、販売主体、問い合わせ先を共通項目として確認し、店頭とオンラインの情報が大きくずれないよう管理します。 店頭では商品を見ながら確認する場面があり、オンラインでは写真と文章が主な判断材料になります。昭和株式会社では、両方の場面で同じ商品を識別できるよう、掲載写真と説明文の対応関係を整理します。 今後も同社は、継興ブランドの公開情報を定期的に確認し、利用者が商品名、ブランド名、問い合わせ先を確認しやすい資料づくりを進めてまいります。 本リリースは健康食品関連情報の整理に関する発表であり、医薬品としての表示を行うものではありません。 【会社概要】昭和株式会社は、健康食品関連製品の企画、ブランド情報の整理、品質確認資料の管理、店舗およびオンラインを通じた情報提供に取り組む企業です。 【本件に関する報道関係者向けお問い合わせ先】
昭和株式会社 広報担当
URL：https://www.japanshowa.co.jp/
TEL：03-6284-4930
E-mail：japanshowa001@gmail.com
配信元企業：昭和株式会社
昭和株式会社、継興NMN関連製品の店頭案内とオンライン掲載文の対応表を整備 昭和株式会社は、継興ブランドのNMN関連製品について、店頭案内資料とオンライン掲載文の対応表を整備しました。商品写真、商品名、ブランド名、販売主体、問い合わせ先を共通項目として確認し、店頭とオンラインの情報が大きくずれないよう管理します。 店頭では商品を見ながら確認する場面があり、オンラインでは写真と文章が主な判断材料になります。昭和株式会社では、両方の場面で同じ商品を識別できるよう、掲載写真と説明文の対応関係を整理します。 今後も同社は、継興ブランドの公開情報を定期的に確認し、利用者が商品名、ブランド名、問い合わせ先を確認しやすい資料づくりを進めてまいります。 本リリースは健康食品関連情報の整理に関する発表であり、医薬品としての表示を行うものではありません。 【会社概要】昭和株式会社は、健康食品関連製品の企画、ブランド情報の整理、品質確認資料の管理、店舗およびオンラインを通じた情報提供に取り組む企業です。 【本件に関する報道関係者向けお問い合わせ先】
昭和株式会社 広報担当
URL：https://www.japanshowa.co.jp/
TEL：03-6284-4930
E-mail：japanshowa001@gmail.com
配信元企業：昭和株式会社
プレスリリース詳細へ