大阪商運株式会社(本社：大阪府摂津市、代表取締役：青木 幸弘)が運営する倉敷美観地区のご当地プリン専門店「倉敷プリン」は、地元・倉敷で人気の珈琲豆専門店「倉敷天領珈琲」とのコラボレーションにより、今年も期間限定で「コーヒージュレプリン」を2026年6月1日に発売いたしました。





多くのお客様からの復活を望む声にお応えし、倉敷天領珈琲の香り豊かなコーヒーを使ったジュレをたっぷりとのせた、プリンのやさしい甘さとコーヒーのほろ苦さが絶妙にマッチした、大人のための贅沢なプリンです。









■「コーヒージュレプリン」とは

倉敷プリンのこだわりのなめらかプリンの上に、倉敷天領珈琲の香り豊かなコーヒーを使ったジュレをたっぷりとトッピング。プリンのやさしい甘さとコーヒーのほろ苦さが絶妙にマッチした、夏でも食べやすい大人のための贅沢なプリンに仕上がっております。





天然マダガスカル産バニラビーンズと究極のこだわり卵を使った、とろけるようになめらかなプリンに、地元・倉敷の名店「倉敷天領珈琲」のコーヒーの香り高いジュレが重なることで、どこにもない唯一無二の味わいが生まれました。

コーヒー好きの方にも、プリン好きの方にも。倉敷美観地区の旅の途中にぜひお立ち寄りいただき、この特別な出会いをご体験ください。





コーヒージュレプリン





コーヒージュレプリン：450円(税込)





■ コラボレーションの背景 ～倉敷天領珈琲とは～

「倉敷天領珈琲」は、倉敷美観地区に根ざした人気の珈琲豆専門店です。厳選された豆を丁寧に焙煎した、香り高く深みのあるコーヒーは地元のお客様から高い支持を受けています。





「倉敷プリン」は、地元・岡山・倉敷の素材や生産者さんとのつながりを大切にしながら商品開発を行ってまいりました。今回、同じ倉敷を拠点に活躍する「倉敷天領珈琲」とのコラボレーションにより、互いの強みを生かした新商品が誕生いたしました。

地域の魅力を、プリンという形で全国のお客様にお届けしたいという共通の想いが、このコーヒープリンの誕生につながっています。









■ 暑い夏に、美観地区でゆっくり休憩を。～イートインのご案内～

倉敷プリンの2階イートインスペースでは、ゆっくりとプリンをお楽しみいただけます。

大正レトロをコンセプトにしたノスタルジックな空間で、倉敷美観地区の散策の合間にひと息ついていただけます。





【イートイン限定プリンも展開中】

イートインスペースでは、テイクアウト商品に加え、イートイン限定のプリンメニューもご用意しております。旅の疲れを癒やす、ご褒美スイーツとしてぜひご利用ください。

暑い夏の倉敷観光の途中に、ぜひ「倉敷プリン」のイートインスペースでゆっくりとおくつろぎください。フォトスポットもご用意しておりますので、旅の想い出の1ページとしてもお楽しみいただけます。









■ ジャパン・フード・セレクション グランプリ受賞 ～品質のお墨付き～

倉敷プリンの「きびプリン」は、23,000人のフードアナリストが審査する第97回ジャパン・フード・セレクション(一般社団法人フードアナリスト協会主催)において、食品・飲料部門の最高賞「グランプリ」を受賞いたしました。グランプリは100点満点中90点以上の極めて高い評価を獲得した商品にのみ授与される賞です。





岡山名物きびだんごの世界観をなめらかなプリンへと昇華させた発想力、プリンのとろける口どけとわらび餅のもっちりとした弾力が共演する二層の食感、そして保存料・着色料不使用のこだわりの品質管理が高く評価されました。





この受賞は、「倉敷プリン」が長年積み重ねてきた素材・製法へのこだわりが全国の食の専門家に認められた証です。

コーヒープリンも同じ姿勢で、地元の素材と確かな技術から生まれた一品です。









■ 「倉敷プリン」について

倉敷プリンは、今と昔の文化が混ざり合う倉敷の地にて、プリンとレトロモダンを掛け合わせた新しいプリン専門店です。なめらかプリンの生みの親と呼ばれる岐阜県の所シェフ監修のもと、2022年11月に倉敷美観地区にてリニューアルオープン。





全て店内工房で毎日手作りし、天然マダガスカル産最高級バニラビーンズ、究極のこだわり卵、そして地元岡山県産のフルーツや食材を使用したこだわりのプリンを提供しています。保存料・着色料は一切使用しておらず、大切な人に安心して食べてもらえるお菓子づくりを続けています。





店舗外観

２階イートインスペース





■店舗概要

店舗名 ： 倉敷プリン

所在地 ： 〒710-0054 岡山県倉敷市本町6-17(倉敷美観地区内)

電話番号 ： 086-425-1106

公式HP ： https://kurashiki-pudding.com/

Instagram ： https://www.instagram.com/kurashiki.pudding/

X(旧Twitter)： https://x.com/kurashikipurin/









■会社概要

大阪商運株式会社 飲食事業部

本社所在地：大阪府摂津市東別府3-1-22 本社ビル

代表者 ：代表取締役 青木 幸弘