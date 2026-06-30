大阪・舞洲のガーデンリゾートホテル「The Day Osaka」（旧：ホテル・ロッジ舞洲）は、7月1日から、大阪市プレミアム付商品券を利用すると実質10,000円で宿泊できる期間限定プランを販売します。 夕食はBBQまたはレストランから選べる1泊2食付きで、環境省認定「自然共生サイト」のガーデンで自然に包まれた「ガーデンステイ」を楽しめます。 さらに、公式Webサイトから会員登録のうえ予約すると、館内利用券や駐車場割引などの会員限定特典も利用できます。

商品券を利用してお得に宿泊

本プランは、大阪市プレミアム付商品券の額面13,000円に合わせた、お一人様13,000円（税込）の1泊2食付き宿泊プランです。商品券を利用することで、実質10,000円で宿泊できます。

「ガーデンステイ」で過ごす特別な時間

The Day Osakaの魅力は、宿泊だけでなく、自然の中で思い思いの時間を過ごせる「ガーデンステイ」です。 ホテルに隣接する約2.17ヘクタールのガーデンは、環境省認定「自然共生サイト」。木々の間を散策したり、季節の草花や野鳥を眺めたりと、都会にいながら豊かな自然を身近に感じられます。

選べる夕食と朝食ビュッフェ

夕食は、ホテルと同じ敷地内にあるBBQ場で楽しむガーデンBBQ、またはレストランディナーから選択できます。翌朝は朝食ビュッフェをご用意。食事とともに、自然に囲まれたリゾートならではのひとときをお楽しみいただけます。

プラン概要

・販売期間：2026年7月1日～8月31日 ・チェックイン日：日曜日・月曜日・火曜日限定 ・料金：1泊2食付き13,000円（税込） ・夕食：ガーデンBBQまたはレストランディナー ・客室：ホテルおまかせ

ご予約はこちら（公式Webサイト）

【大阪市プレミアム付商品券連動】実質1万円で宿泊可能！夕食はシェフおすすめショートコース＜2食付＞ https://d-reserve.jp/GSEA002F01400/GSEA002A01?hotelCode=0000001674&pl=PL00066834&utm_source=atpress&utm_medium=pr&utm_campaign=202606_newplan 【大阪市プレミアム付商品券連動】実質1万円で宿泊可能！夕食はスタンダードBBQ＜2食付＞ https://d-reserve.jp/GSEA002F01400/GSEA002A01?hotelCode=0000001674&pl=PL00066931&utm_source=atpress&utm_medium=pr&utm_campaign=202606_newplan

公式Webサイト予約なら、さらにお得

本プランは、公式Webサイトから会員登録（無料）のうえ予約すると、会員限定特典も利用できます。 宿泊1泊につきお一人様500円分の館内利用券をプレゼントするほか、通常1泊1,500円の駐車料金を1,000円で利用できる駐車場優待をご用意しています。

会員サービス・ご登録はこちら

◆都会のオアシス「The Day Osaka」

https://theday.osaka/membership-benefits/

The Day Osakaは、自然と調和したガーデンを中心にログハウス・本館・新館ネストの3タイプ の客室を配し、ガーデンを望むレストランや焚き火リビング、全天候型BBQ場を備えています。 ホテル全体の広さは、阪神甲子園球場の総面積とほぼ同等の約3.4万平方メートルで、その大半を占めるガーデンは専属スタッフが大切に育てています。

【本件に関するお問い合わせ先（メディア関係者様）】

The Day Osaka 〒554-0042 大阪市此花区北港緑地2-3-75 公式サイト https://theday.osaka/ 06-6460-6688 /受付 9:00-21:00 広報担当：大角（おおすみ）maishima_pr@castlehotel.co.jp