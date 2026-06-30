累計15万台販売の実績の「子育てにちょうどいいミシン」シリーズが、お客様の声を元に更にバージョンアップしました。

株式会社アックスヤマザキ子育てにちょうどいいミシンシリーズロゴ

株式会社アックスヤマザキ（本社：大阪市生野区 代表取締役：山崎一史）の「子育てにちょうどいいミシン」「子育てにちょうどいいミシン＋plus」が、創業80周年でシリーズ累計15万台販売を記念してバージョンアップモデル（MM-11・MM-21）を7月15日水曜日から発売。

予約受付を開始致します。

グッドデザイン金賞、ドイツデザインアワード優秀賞など国内外に様々な賞を受賞し、シリーズ累計15万台以上の販売実績を誇る「子育てにちょうどいいミシン」シリーズから、創業80周年を記念して、さらに初心者の方にも使いやすくなった新バージョンモデルが誕生。これまでにお寄せ頂いた多くのお客様の声を元に研究を重ね、従来モデルから内部機構を見直しました。特に、送り機構を改良したことで縫いの安定性が大幅に向上。縫いにくい生地でもスムーズに、且つ安定した布送りができる、より使いやすくなったバージョンアップモデルを発売開始致します。

【従来モデル→改良モデルへ進化させた点】

改良部分

１．送り機構の大幅改良

【布送りの大幅改良により、従来モデルを超える、安定の縫い心地を実現！】

今までの声で最も多かった「送り」についての課題に向き合い、3つの改良を実現しました。

１.布押え圧力の均等化：送り機構の材質を樹脂から金属に改良。

送り機構の材質改良

２.布送りの安定化：押え金を布送りしやすい（縫い詰まりしにくい）形状に改良。

押え金の改良

３.布送り性向上：送り土台の形状及び材質変更により布送り性向上。

送り土台の改良

これらの改良により、薄地や厚地でのスムーズな布送りが可能になりました。

更に、ニットやガーゼのような柔らかい生地端でも縫い詰まりが起きづらく、従来品に比べて快適な縫い心地を実現。

薄地、厚地の比較

※その他改良

【糸抜け、糸絡み対策】

針穴から糸が抜けることで糸絡みにつながることを防ぐため、縫う前の糸を長く（約2.5倍）キープするできるように糸切り箇所を改良しました。

※針板穴から露出した下糸の糸切り後の残り状態で比較したものです。

【あわてて失敗しないように、安心して縫えるスピードに改良。MM-１１のみ】

従来のMM-１0タイプではSLOWでも早すぎるという声があったため、SLOWでのスピードを従来モデルよりゆっくりに改良しました。

※MM-21は、さらにゆっくりからはやくまでお好みに合わせて無段階で調節できます。

【「子育てにちょうどいいミシン」シリーズ製品紹介】

「子育てにちょうどいいミシン」は、実際に子育てママにインタビューしながら、

これまでミシンを使わなかったママにも“これならちょっとやってみよう”と思えるように、

子育てシーンに特化し開発しました。

子育てにちょうどいいミシン

【今どきママの「コレなら使いたい！」をカタチにしました。】

1．忙しくても大丈夫

働くママでも、空いた時間にサッと取り出して簡単に使えます！ コードレスにもなるのでどこでも場所を選ばず使えます。

2．初めてでも大丈夫

スマホをQRコードにかざせば、使い方動画と簡単レシピで簡単に使えます！更に、スマホをスマホスタンドに置いて動画を見ながらミシン操作ができるので、もう使い方や作り方に悩まず手作りに集中できます。

スマホスタンドは、針ガードにもなるのでお子様がいても安心です。

3．片付け下手でも大丈夫

スタイリッシュなデザインだからリビングの棚で見せる収納としても！

簡単：QRコードで使い方動画と簡単レシピに楽々アクセス

シンプル：考え抜かれたシンプル機能でちょうどいい使い勝手

コンパクト：女性でも片手で選べる超コンパクトサイズで軽量

スタイリッシュ：モダンな生活空間におしゃれに調和する「デザイン家電」

収納

本棚にもスタイリッシュに収納できるコンパクトサイズ。

針カバー

ミシンから離れる時に針元をガードできる安全針カバー

スマホスタンド

針カバーはスマホスタンドにもなるので作り方＆使い方動画を見ながらミシンを使えます。

＜子育てにちょうどいいミシン開発経緯＞

「娘の入園準備の際、ミシンで手作りした妻の言葉をきっかけに開発」

「子育てにちょうどいいミシン」は、代表取締役山崎一史の次女の入園準備が訪れた際に、

妻が子育てや仕事で時間が無い中、既製品等代替手段でも済ますことができるが、一生に一回のことなので手づくりしてあげようと手づくりした実体験を元に開発致しました。

子供が自分で選んだ生地を、妻が夜遅くまでミシンを使い入園バッグや防災頭巾を作り、最終的に完成した時の子供の笑顔、そしてその姿を見た妻が「本当に作って良かった、ミシンってすごいね」という妻の言葉を聞いた時、この感動を世の中の多くの家庭に体験してもらいたいと思いました。

そのためには、簡単手軽にミシンができることが重要だと考え、妻が毎日スマホで動画を見ながら料理をしている姿からヒントを得て、今どきの料理のようにスマホで動画を見ながらであれば簡単、手軽にミシンが出来るのでは、と考えました。

他にも子育てママたちに耳を傾けると、ミシンは難しい、出し入れが面倒、などネガティブな意見が多くあり高いハードルがあったため、これなら私にもできるかな、これぐらいならちょっとやってみよう、と思って頂けるようにハードルを低くすることを重要視し、今どきのママが簡単に使えるようにスマホで使い方＆作り方も見ながら作れるサイトを作成、部屋に飾りたくなるようなデザインにしました。

価格も手軽に購入できる内容に。子育てに手作りすることで、色々な代替手段があり便利になった世の中で逆に失われつつある温かさや愛情表現を育んで頂きたいと思っております。

【製品概要】

製品名・価格 ：子育てにちょうどいいミシン MM-1１参考価格13,420円/税込

子育てにちょうどいいミシン＋plus MM-2１参考価格21,120円/税込

発売日 ：2026年7月15日発売予定

サイズ ：約幅29.8×奥11.5×高26.5(cm)

重量（本体） ：MM-１1/約2.1kg、MM-21/約2.5kg

セット内容 ：糸こま押え、針、ボビン、糸通し器、ボタンホール押え、針板ドライバー、QRコー

ドシール、スマホスタンド、子育てにちょうどいいミシンレシピ、ACアダプター、（MM-21のみ：糸こま押え小、糸立てホルダー）取扱説明書、保証書

電源 ：ACアダプターor電池：アルカリ単3乾電池×4本(別売)

販売流通 ：メーカー直販サイト

ホームページ ：http://www.axeyamazaki.co.jp/kosodate/index.html

インスタグラム：https://www.instagram.com/axeyamazaki/

【株式会社アックスヤマザキ 会社概要】

会社名 ： 株式会社アックスヤマザキ

代表者 ： 代表取締役 山崎 一史

※「崎」は立つさきが正式表記

所在地 ： 〒544-0022 大阪府大阪市生野区舎利寺3丁目12番5号

創業 ： 1946年10月1日

営業種目： 縫製機械などの製造販売

URL ： http://www.axeyamazaki.co.jp/