【ホテルオークラ神戸】「ミッフィー」とのコラボレーションルーム宿泊プランの予約を6月30日より開始

株式会社オークラ ニッコー ホテルマネジメント「ミッフィー」とのコラボレーションルーム イメージ

ホテルオークラ神戸（所在地：神戸市中央区、代表取締役社長 総支配人：石垣 聡）は、神戸ウォーターフロントエリアがミッフィーに染まるサマーイベント「KOBE PORT TOWER × Dick Bruna TABLE in KOBE Waterfront～Night Time～」と連動したコラボレーションルームの予約受付を、2026年6月30日（火）より開始します。宿泊は2026年7月30日（木）から9月30日（水）までの期間限定です。

「夜の神戸」をテーマに、神戸港を囲む施設とスポットが一体となって展開するサマーイベントが7月30日（木）より開催されます。

ホテルオークラ神戸では、本イベントと連動し、神戸ポートタワーおよびDick Bruna TABLE KOBEとのコラボレーションによる客室をご用意しました。昨年は1日1室限定で販売し、即日完売となったことから、本年はより多くのお客様にご利用いただけるよう2室に拡大するとともに、内装と特典を充実させました。

コラボレーションルームは、本イベントのテーマ「ナイトタイム」をイメージし、深いブルーを基調とした落ち着きのある空間に仕上げました。窓辺にはミッフィーのぬいぐるみを飾り、ベッドにはミッフィーのイラストと共に当ホテルのロゴをあしらったオリジナルデザインのクッションとフットスローを設えています。「Dick Bruna TABLE KOBE」で人気のミッフィーの耳のデザインが施されたミラーも備えるほか、本宿泊プラン限定のオリジナルグッズ3点をお持ち帰りいただけます。

神戸ポートタワーを望む西側のお部屋で、ミッフィーとともに過ごすウォーターフロントエリアの夏のひとときをお楽しみください。

■コラボレーションルームのこだわりポイント

ミッフィーの愛らしさをさりげなく添えた大人の方にも心地よい特別な空間をご用意します。

●イベントテーマ「ナイトタイム」をイメージしたオリジナルデザインのクッションとフットスロー

●ミッフィーのぬいぐるみがお迎え

●「Dick Bruna TABLE KOBE」で人気のミッフィーの耳のデザインが施されたミラーをひとり占め

●「ナイトタイム」をイメージした雲や流れ星にのったミッフィーのイラストをあしらったポスターおよびイラストを展示

●イベントの舞台でもある「神戸ポートタワー」と神戸港を望める西側の客室

※画像はイメージです

■宿泊プラン特典の限定グッズ

「ナイトタイム」をイメージした、本プラン限定のオリジナルグッズをご用意します。

●オリジナルキーホルダー

●オリジナル缶バッジ

●オリジナルポストカード

※それぞれ、雲、三日月、流れ星にのったミッフィーをあしらったオリジナルグッズです。

※いずれも、1滞在につきお一人様一つお渡しします。

※内容は予告なく変更になる場合がございます。

※画像はイメージです

■『KPT×DBT×ホテルオークラ神戸コラボ ミッフィー宿泊ルーム』販売概要

予約期間：2026年6月30日（火）～9月30日（水）

宿泊期間：2026年7月30日（木）～9月30日（水）

特典：オリジナルキーホルダー、オリジナル缶バッジ、オリジナルポストカード

料金：お一人様 17,280円～（1室2名様朝食付／消費税・サービス料込）

オンライン予約：

https://book.okura.com/booking/result?code=0190a023-60dd-78da-8615-dc670d0ae654&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=14455563&checkin=2026/07/30(https://book.okura.com/booking/result?code=0190a023-60dd-78da-8615-dc670d0ae654&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=14455563&checkin=2026/07/30)

お問い合わせ：ホテルオークラ神戸 宿泊予約 TEL.078-333-3555（10:00～17:00）

■「KOBE PORT TOWER×Dick Bruna TABLE in KOBE Waterfront～Night Time～」開催概要

フェリシモが運営とプロデュースを手がける「神戸ポートタワー」と「ディック・ブルーナ テーブル神戸」が中心となり、神戸ウォーターフロントエリアに「にぎわい」と「笑顔」を創出する周遊イベントです。昨年好評だった観光や飲食施設、アート、ホテル、夜景とのコラボレーションや、ミッフィーのお顔のデザインが出現するスポットが今年も登場予定です。さらに初の試みとして、17時以降ナイトタイム限定の商品も各所で登場。

開催期間：2026年7月30日（木）～9月30日（水）

■「Dick Bruna TABLE」概要

ディック・ブルーナ テーブルは、「ディック・ブルーナのイラストと共にワインと食事と会話が楽しめるお店」として誕生しました。ディック・ブルーナの名を冠し本格的にお酒を提供する世界初のワインバル＆カフェレストランです。常設店内の飲食スペースはディック・ブルーナの絵本がディスプレイされたカフェスペースのほか、ブラック・ベアの作品に浸れるシックな空間もあり、ディック・ブルーナの多彩な世界へ誘います。

営業時間：月曜日～木曜日および日曜日 11:00～21:00（L.O. 20:00）、金曜日・土曜日 11:00～22:00 (L.O. 21:00)

定休日：なし

住所：〒650-0021 神戸市中央区三宮町3丁目1-1

アクセス：ホテルより徒歩で約10分

公式サイト：https://dickbrunatable.com/

lllustrations Dick Bruna (c) copyright Mercis bv,1953-2026 www.miffy.com

【ホテルオークラ神戸について】

神戸のウォーターフロント、メリケンパークに建つランドマークホテル。“清楚にして優雅”をコンセプトにした客室からは、六甲の山並みや神戸の街並み、神戸ポートタワーや観覧車、灯台など、東西南北で異なる表情をみせる神戸の風景をお楽しみいただけます。館内は日本古来の伝統や自然をモチーフにしたデザインが随所に散りばめられ、和と洋が調和した寛ぎの空間が広がります。開放感あふれるロケーションの中、洗練されたサービス、お料理とともに心和むひとときをお届けいたします。

【所在地】〒650-8560神戸市中央区波止場町2-1

【TEL】 078-333-0111（代表）

【公式サイト】https://www.kobe.hotelokura.co.jp/