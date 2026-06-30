【BabyBright】PDRN配合*！色が変わる進化系ファンデ「リジュライトブライト& グロウ プライマーファンデーション」登場

株式会社日本機能性コスメ研究所

株式会社日本機能性コスメ研究所( https://www.cosmelabo.shop/ ) は、日本総代理のタイコスメブランド『BabyBright（ベイビーブライト）』から新商品の発売をお知らせします。

時短で、しっとり魅せる大人の艶肌が完成する「ベイビーブライト リジュライトブライト& グロウ プライマーファンデーション」が登場。2026年7月10日（金）12時より楽天市場（公式認定ショップ：シトラスマーケット）にてWEB先行発売を開始。2026年7月中旬より全国のドン・キホーテ（一部店舗除く）でも順次発売が開始されます。

◼︎REJULIGHT(TM)（リジュライト）シリーズ第三弾

BabyBright（ベイビーブライト）から、美容医療成分として注目される、サーモン由来のDNAエキス「PDRN*」を配合したREJULIGHT(TM)（リジュライト）シリーズの新作が登場。

日本上陸第三弾となる今回は、下地＆ファンデーション＆日焼け止め（紫外線対策）＆保湿が1本で叶うプライマーファンデーションです。

白いクリームを伸ばすと、カラーカプセルが弾けて肌色に変化。肌全体になじませるだけで、素肌をいかした自然なカバー力でうるおいに満ちた美肌が完成する時短コスメです。

◼︎BabyBright リジュライトブライト& グロウ プライマーファンデーション

⚫︎塗った瞬間カプセルがはじける“生感覚ファンデ”

カプセル化テクノロジーを採用。肌の上で伸ばすとカプセルがはじけて、肌になじむにつれて白から自然な肌⾊へ変化します。お化粧のたびに肌色を作る出来立てファンデで、カバー力のある艶肌に仕上がる進化系ファンデーションです。

ニキビ跡や赤み、シミなどの肌悩みを自然にカバーしてくれるコンシーラーいらずな仕上がり。

⚫︎透明感*²のある水光肌へ

なめらかで軽やかなテクスチャーが、少量でもスッと伸び広がり、肌に均一にフィット。下地・ファンデーション・日焼け止めが1本で叶うから、重ね塗りによる厚塗り感を抑え、素肌のように自然なヨレにくい仕上がりに。

まるでスキンケア直後のようなみずみずしいツヤが光を拡散し、肌表面の凹凸をなめらかにカバー。くすみ肌*³ も明るく華やかな印象へ導きます。

さらに、皮脂によるテカリを抑えながら毛穴をふんわりぼかし、均一でなめらかな肌印象へ整えます。

⚫︎肌本来のハリ・うるおいへ

サーモン由来のDNAエキス「PDRN*」が、乾燥によるくすみやハリ不足にアプローチ。ビタミンC誘導体*⁴、ビタミンE*⁵、ナイアシンアミド、13種のヒアルロン酸*⁶、植物由来の天然エキス*⁷ といった贅沢な美容保湿成分が、肌にしっとりとしたうるおいと自然なツヤ感を与えてくれます。

◎ アルコール・パラベン・香料フリー・クルエルティフリー（動物実験をしていない）

⚫︎灼熱のタイで活躍！

1年中常夏の気温が続くタイから生まれた、高い紫外線防止効果のあるプライマーファンデーションです。日焼けによるシミ・そばかすを防ぎます。

⚫︎自然と肌になじむ2色展開

#21 LIGHT IVORY（ライトアイボリー）：明るい印象に

#22 NATURAL BEIGE（ナチュラルベージュ）：自然な印象に

使用方法

キャップを回して開け、適量をとります。額・鼻・両頬・あごの5ヶ所にのせ、顔全体にやさしく均一になじませてください。気になる箇所には、少量ずつ重ねてお使いください。

注意事項

◇ご使用後は必ず蓋を閉めて保管してください。

◇目に入らないよう注意し、入ったときはすぐに洗い流してください。

◇衣服についた場合は、すぐに洗剤でていねいに洗い流してください。

◇直射日光のあたるところや高温なところにおかないでください。

◇乳幼児の手の届かないところに置いてください。

◇お肌に合わないときは使用を中止し、皮ふ科医などにご相談ください。

注釈

*DNA-Na（保湿）

*² メイクアップ効果により

*³ 乾燥による

*⁴ ３-Ｏ-エチルアスコルビン酸、アスコルビルグルコシド（すべて保湿）

*⁵ 酢酸トコフェロール（保湿）

*⁶ ヒアルロン酸Ｎａ、ヒアルロン酸アスコルビルプロピル、加水分解ヒアルロン酸アスコルビルプロピル、ジメチルシラノールヒアルロネート、ヒアルロン酸、加水分解ヒアルロン酸、加水分解ヒアルロン酸Ｎａ、ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム、ヒアルロン酸K、アセチルヒアルロン酸Ｎａ、ヒアルロン酸クロスポリマーＮａ、レチノイルヒアルロン酸Ｎａ、加水分解ヒアルロン酸亜鉛（すべて保湿）

*⁷ フサフジウツギ葉エキス、カミツレ水（すべて保湿）

◼︎商品概要

商品名：ベイビーブライト リジュライトブライト& グロウ プライマーファンデーション

内容量：30g

価格：1,800円（税抜）／1,980円（税込）

先行発売：全国のドン・キホーテ（一部店舗除く）

2026年7月中旬より順次発売

WEB先行発売：楽天市場（公式認定ショップ：シトラスマーケット）

2026年7月10日（金）

https://item.rakuten.co.jp/citrus-shop/cos-bbr-rjprf/

※オンラインは楽天市場先行となります。公式通販サイトでの販売に関しては、順次開始となります。

※オンラインは12時より発売予定。システム上多少の前後がございますのでご了承くださいませ。

※店舗により取扱開始日程が前後する可能性がございます。

◼︎BabyBright（ベイビーブライト）とは

BabyBright（ベイビーブライト）はタイの大手化粧品会社カルマートが手がける、ナチュラルコスメブランド。

BabyBrightのBabyは「敏感な肌、自然で純粋でマイルド」、Brightは「明るい肌、色白の肌、健康な肌」を意味しています。

「Gift from Nature（自然からの贈り物）」をコンセプトに、自然由来の成分やオーガニック成分を取り入れた、敏感肌向けのマイルドな使用感が特徴のコスメが揃っています。

◼︎日本公式SNS

・Instagram（ ＠babybrightjapan ）：https://www.instagram.com/babybrightjapan/

・ X（ @BabybrightJapan ）：https://x.com/BabybrightJapan

◼︎『株式会社日本機能性コスメ研究所』について

◼︎ 会社概要

株式会社日本機能性コスメ研究所

大阪府大阪市西区阿波座1丁目7-12 東新ビル5階

代表取締役：林 紗陽

◼︎ 公式通販サイト

「JF LABO COSME（JFラボコスメ）」：https://www.cosmelabo.shop/

・Instagram（@jflabo_cosme）：https://www.instagram.com/jflabo_cosme/

・X（@jflabo_cosme）：https://x.com/jflabo_cosme

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