【函館 蔦屋書店】「バンダイナムコ Cross Spot」と、「ガシャポンバンダイオフィシャルショップ」を7/4(土)に同時オープン

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函館 蔦屋書店（北海道函館市）は2026年7月4日（土）に、バンダイナムコグループのキャラクターグッズが揃う「バンダイナムコ Cross Spot」と、バンダイ公式の大型カプセルトイ専門店「ガシャポンバンダイオフィシャルショップ」を2階に同時オープンします。この夏、函館 蔦屋書店に仲間入りする、新しい「好き」に出会えるこだわりのショップをぜひお楽しみください。

「バンダイナムコ Cross Spot」は、国内に13店ある体験型リテール施設「バンダイナムコ Cross Store」で取り扱う人気商品や手頃な商品をピックアップして販売するグッズコーナーです。全国の映画館や書店に出店しており、函館には初登場となります。

「ガシャポンバンダイオフィシャルショップ」は、270面を一堂に展開し、バンダイのカプセルトイの新商品をすべて取り揃えます。近年、身近なエンターテインメントとしてカプセルトイを楽しむ方が増えるなか、ここでしか味わえない「ガシャポン体験」を提供し、「ガシャポン」の新たな魅力を発信します。また、空カプセル3個回収キャンペーンを実施します。ナムコアプリ(https://bandainamco-am.co.jp/others/gashapon-bandai-officialshop/app/)と連動して空カプセル3個を「ガシャポイントステーション」へ入れていただいたお客様には、「オリジナルショッパー」をプレゼントします。

バンダイナムコ Cross Spot 函館 蔦屋書店

オープン日 2026年7月4日（土）

場所 函館 蔦屋書店 2階

営業時間 9:00～22:00

公式サイト https://bandainamco-am.co.jp/crossspot/topics/open_20260704

ガシャポンバンダイオフィシャルショップ 函館 蔦屋書店

オープン日 2026年7月4日（土）

場所 函館 蔦屋書店 2階

営業時間 9:00～22:00

公式サイト https://bandainamco-am.co.jp/others/gashapon-bandai-officialshop/store/t_hakodate/

店舗情報

函館 蔦屋書店

「人と人、人と文化をつなぐ場」として2013年12月にオープン。書籍や雑貨、カフェやレストランを通して、お客様の新しい「好き」を見つけるお手伝いをいたします。

住所 北海道函館市石川町85-1

電話番号 0138-47-2600

営業時間 9:00～22:00

ホームページ https://www.hakodate-t.com/

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