夏のキャンプに「涼」を届ける。「RECAMP」のスポットクーラー付きプラン好評受付中

株式会社R.project

株式会社R.project（本社：千葉県安房郡鋸南町、代表取締役：丹埜倫、以下「R.project」）の子会社である、キャンプ場の企画・運営を手がける株式会社Recamp（本社：東京都渋谷区、代表取締役：丹埜倫）は、2026年7月1日（水）から9月末日（予定）まで、運営する全国8拠点の「RECAMP」施設にて、スポットクーラー付きプランを提供しています。

昨今の酷暑により、キャンプ場での快適な睡眠環境を求める需要は年々高まっています。「RECAMP」では昨年5施設にてスポットクーラーシステムを備え付けたプランの先行導入を実施しました。その結果、最大で通常サイトの4倍ご予約があり、利用者からも「夜間は快適に眠れた」「設置が簡単で便利だった」といった高い評価をいただきました。この実績を踏まえ、今年は展開施設を8拠点80プランに拡大し、より多くのみなさまへ夏の快適なアウトドア体験をお届けします。

■ プラン概要

対象となる区画サイトにスポットクーラー本体、送風断熱ダクト、専用キャビネットをあらかじめ設置した特別プランです。

- 展開施設（全8拠点）：- - RECAMP 館山（https://www.nap-camp.com/chiba/14639 ）- - RECAMP 勝浦（https://www.nap-camp.com/chiba/11973 ）- - RECAMP しょうなん（https://www.nap-camp.com/chiba/14301 ）- - RECAMP 常総（https://www.nap-camp.com/ibaraki/10145 ）- - RECAMP おだわら（https://www.nap-camp.com/kanagawa/13655 ）- - RECAMP 富士スピードウェイ（https://www.nap-camp.com/shizuoka/16477 ）- - 昭和の森フォレストビレッジ（https://www.nap-camp.com/chiba/13586）- - 日川浜オートキャンプ場（https://www.nap-camp.com/ibaraki/10154 ）- 提供期間： 2026年7月1日～2026年9月末日（予定）- 利用料金： プランにより異なります（通常プランに1,500円追加）- 主な特徴：- - 夜間の確実な冷却： 直射日光のない夜間（18時以降）に、快適な睡眠環境を提供します。- - 簡単操作： 冷風ダクトをテント内に引き込むだけで使用可能です。テント内からリモコンで電源のON／OFF操作が可能です。- - 安心のサポート： 各サイトに専用マニュアルを完備しています。

■ 昨年の利用者の声

「夜間は寒いくらいで、ぐっすり眠ることができた」

「設置がダクトを入れるだけで簡単だった」

「この価格（＋1,500円）でこの快適さは割安感がある」

「RECAMP」は、今後も利用者のニーズに応える施設として、夏でも安心して過ごせるキャンプ場運営を強化してまいります。

【株式会社Recamp】

日本の遊休資産を活用・地域活性に貢献する、キャンプ場の企画・運営会社です。

代表取締役：丹埜 倫（タンノ ロン）

住 所 ： 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-27-13 大崎ビル3階

電 話 ：03-6231-0760

設 立 ：2019年4月

事業内容 ：キャンプ場の企画開発運営

webサイト：https://www.recamp.co.jp/

【株式会社R.projectについて】

キャンプ場検索・予約サイト「なっぷ」の運営、アウトドアの力を活用した日本全国の未活用不動産、公園などの活性化、公設キャンプ場のリニューアルを行い、アウトドア体験をより身近に、多くの方に体験いただけるよう展開を行っています。

代表取締役：丹埜 倫（タンノ ロン）

住 所 ：本社 〒299-1909 千葉県安房郡鋸南町大六1032

東京オフィス 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-27-13 大崎ビル3階

電 話 ：03-6231-0760 ／ FAX：03-6231-0759

設 立 ：2006年11月

事業内容 ：合宿施設(未活用不動産を活用した宿泊施設)の運営、キャンプ場検索・予約サイト運営事業

Webサイト：https://rprojectjapan.com/