eスポーツチーム「REJECT」VALORANT部門、『VCJ Split 2 Main Stage』を1位通過、Season Finalsオフライン進出が決定

株式会社REJECT

株式会社REJECT（本社：東京都港区、代表取締役：甲山翔也）が運営するeスポーツチーム「REJECT」は、VALORANT部門が『VALORANT Challengers Japan 2026 Split 2 Main Stage』（以下「VCJ Split 2 Main Stage」）を1位で通過し、Season Finalsオフラインへの出場が決定したことをお知らせいたします。

■ 『VCJ Split 2 Main Stage』について

『VCJ Split 2 Main Stage』は、8チームによるシングルラウンドロビン形式・全試合BO3で行われるリーグステージです。上位6チームがSeason Finalsへ進出し、そのうち上位2チームには、2026年7月25日（土）・26日（日）にアリーナ立川立飛で開催されるSeason Finalsオフラインへの出場権が与えられます。

REJECTはリーグ戦全7試合を全勝で駆け抜け、唯一の無敗チームとして1位通過。Season Finalsオフラインへの出場を決めました。

■ 『VALORANT Challengers Japan 2026 Season Finals』について

Season Finalsは、2026シーズンのVALORANT Challengers Japan年間王者を決定する大会です。7月5日（日）のオンラインステージを経て、7月25日（土）・26日（日）にはアリーナ立川立飛でオフラインステージが開催されます。

REJECTはMain Stageを1位通過したため、対戦相手を指名する権利が与えられます。Season Finals優勝チームには、世界大会への出場権を懸けた『VCT Pacific Stage 2 Play-ins』への出場権が付与されます。

【Season Finals 大会概要】

■ オンライン：2026年7月5日（日）

■ オフライン：2026年7月25日（土）～7月26日（日）

■ 会場：アリーナ立川立飛

■ 大会形式：変則式シングルエリミネーショントーナメント

■ 試合形式：全試合BO3（優勝決定戦のみBO5）

【REJECT VALORANT部門 ロスター】

■ Dep（@Dep_ow(https://x.com/Dep_ow)）

■ Yoshiii（@YoshiiVLR(https://x.com/YoshiiVLR)）

■ Jremy（@Jremyvlr(https://x.com/Jremyvlr)）

■ BRIAN（@BRIANvlrt(https://x.com/BRIANvlrt)）

■ Persia（@Persia0_0b(https://x.com/Persia0_0b)）



■ Egi（@eg_valo(https://x.com/eg_valo)）｜Head Coach

■ Bullco（@Bullco2(https://x.com/Bullco2)）｜Coach

■ Metasla｜Analyst

国内王者、そして世界大会への挑戦権獲得を目指し、REJECT VALORANT部門はSeason Finalsに臨みます。引き続き、温かいご声援をよろしくお願いいたします。

■ eスポーツチーム REJECTについて

REJECTは2018年に発足したeスポーツチームです。国内最多のタイトル部門数・世界大会進出数を誇り、累計獲得賞金は国内1位。賞金総額100億円超規模の国際大会『Esports World Cup』では、世界40チームのみが選出されるClub Partner Programに2年連続で選出されています。格闘ゲーム部門では梅原大吾、シューティング部門ではDepなど、各ジャンルを代表する選手を擁し、世界の頂点を目指して挑戦を続けています。



Web：https://reject.jp/ オンラインストア：https://brand.reject.jp/

X：https://x.com/RC_REJECT Instagram：https://www.instagram.com/rc_reject/

YouTube：https://www.youtube.com/c/REJECTesports

採用情報：https://hrmos.co/pages/reject/jobs

■ REJECT Supporterについて

REJECT Supporterは、企業・個人を対象に、eスポーツチーム「REJECT」の活動や挑戦を少額から応援できるサポータープログラムです。REJECTロゴの活用、所属選手やパートナー企業との交流など、さまざまな特典をご用意しています。企業ブランディングや採用広報、ネットワーク構築など、多目的にご活用いただけます。



特設サイト：https://reject.jp/supporter/