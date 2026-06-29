需要予測AIは、精度より「効くSKU」の見極めで決まる──小売・卸の需要予測をまとめた実務ガイドを無料公開

株式会社FULLFACT

株式会社FULLFACTは、AI需要予測の実務ガイド（ホワイトペーパー）「予測精度より、効くSKUの見極め(https://fullfact.net/whitepapers/ai-retail-demand-forecast-smb)」を無料で公開しました。ベンダー提案の「予測精度XX%向上」に振り回される前に、自社のどのSKUに需要予測AIが効くのかを見極め、仕入の発注権限まで設計する手引きです。

背景：精度の数字だけでは、稟議は通らない

需要予測AIの導入は、モデルの精度が高いだけでは進みません。定番品は経験で回る一方、新商品・季節品・特売前後・天候依存品で読み外しが集中し、廃棄ロスと欠品の両側で粗利が削れます。ところが「絞る」「厚く持つ」の単純解ではどちらかが悪化するため、構造を解くにはSKUタイプごとに運用を分ける設計が要ります。

ベンダー提案の「予測精度XX%向上」はモデル評価の指標で、利益インパクトとは別物です。導入で効果を分けやすいのは、精度そのものよりも、効くSKUの見極め・データ整備・予測結果を発注権限にどう組み込むかという非技術領域です。この見極めと段取りを整理しました。

このガイドでわかること

ガイドの入手方法

- 定番／新商品／季節品／特売前後／天候依存の5SKUタイプ別に、AIが「効く／効かない／条件付きで効く」を判定する5基準- POS・天気・キャンペーン・競合価格のデータ整備の優先順位と、現実に必要な期間の幅- 自社開発／クラウド需要予測サービス／会計・在庫SaaS連動（freee・弥生）の3選択肢を、自社の規模で選び取る視点- 予測結果と現場発注担当の判断が食い違ったときの、AI主導／人上書き／二者合意の3レーン権限設計- 廃棄ロス／欠品機会損失／発注工数の3軸で、ROIを金額に頼らず見せる方法- カテゴリ1～2に絞った段階導入の組み立て方と、撤退ラインの引き方- 経営会議に持参する稟議1ページサマリーの5項目構成

下記ページから、無料でダウンロードできます。

https://fullfact.net/whitepapers/ai-retail-demand-forecast-smb

【10社限定】3カ月間限定の無料顧問制度について

FULLFACTでは3ヶ月間の無料顧問制度を10社限定で提供しております。検索（SEO）とAI検索（LLMO）を専門にしてきた実務家が、チャットでいつでも壁打ちでき、月1回のオンライン相談（約60分）で、集客の打ち手に直接伴走します。通常はコンサルティングとして有料で提供している水準の伴走を、3ヶ月そのまま無料で利用できます。

※完全無料で利用することができ、相談の中で自社での実行が難しいと感じられた際などご希望があれば弊社から実行支援のご提案をさせていただきます。

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https://fullfact.net/ai-advisory

株式会社FULLFACTについて

FULLFACTは、AIを前提に事業の戦略から実行までを一貫して担うAIコンサルティングパートナーです。営業・マーケティング・カスタマーサポート・バックオフィスまで、売上を伸ばす攻めと利益を残す守りをひとつの設計でつなぎ、運用に乗るまで伴走します。

報道関係者お問い合わせ先

- 商号：株式会社FULLFACT- 代表者：代表取締役 足達 彩人- 所在地：東京都中央区銀座1-22-11 2F- 設立：2021年8月- Web：https://fullfact.net

株式会社FULLFACT 広報担当／Email：info@fullfact.net