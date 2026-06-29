ヒトトナリ、福岡市・東エリアの児童発達支援事業所運営候補者に選定

保育と療育をつなぐ、地域の発達支援拠点へ

社会福祉法人ヒトトナリ

社会福祉法人ヒトトナリ（所在地：福岡市）は、福岡市が実施した「令和8年度開設児童発達支援事業所の運営主体となる候補者」の公募において、東エリアの運営候補者として選定されました。

ヒトトナリは、福岡市内で大井保育園、原中央保育園、まごころ保育園、空港前保育園などを運営する社会福祉法人です。今回選定された児童発達支援事業所は、既存の児童発達支援事業所「ココハグ福岡中央」(https://cocohug.org/)に続く、当法人2事業所目として、まごころ保育園敷地内での開設に向けて準備を進めてまいります。

開設予定地である「まごころ保育園」の外観

今後、福岡市との協議および指定申請に向けた手続きを進めながら、在園児に限らず、地域の子どもと家庭が必要な支援につながることのできる、保育と療育をつなぐ発達支援の拠点づくりを目指します。

児童発達支援事業とは

児童発達支援とは、主に未就学の子どもを対象に、発達の特性や育ちの状況に応じて、遊びや生活、人との関わり、集団生活への参加などを支援する福祉サービスです。

ことばの発達、身体の使い方、気持ちの切り替え、友だちとの関わりなどについて、「少し気になる」「どこに相談すればよいかわからない」と感じたときに、子ども本人と保護者が専門的な支援につながることができます。

既存の児童発達支援事業所「ココハグ福岡中央」の外観既存の児童発達支援事業所ココハグ福岡中央」の内観子どもたちが安心して過ごし、遊びや生活を通じて発達を支援する環境づくりを大切にしています。

※写真は既存施設であるココハグ福岡中央の様子であり、新規事業所の完成イメージを示すものではありません。

背景

子どもの発達に関する相談や支援ニーズは、多様化しています。一方で、児童発達支援という制度や、どのようなときに相談・利用できるのかについては、地域の中でまだ十分に知られているとはいえません。

実際に、当法人の児童発達支援担当者が、グループ内の保育園で行われた2歳児クラスから3歳児クラスへの進級説明会において、保護者向けに事業紹介を行った際、児童発達支援について事前に知っていた方は、参加者の約2割にとどまりました。

画像は説明会のイメージ

また、当法人の保育現場では、発達支援の必要性を感じながらも、療育機関への通所と保育園での生活を両立することが難しく、保護者が悩まれるケースもありました。子どもにとって必要な支援につながることと、日々の保育園生活を継続することは、本来どちらか一方を選ぶものではありません。

こうした背景から、ヒトトナリは、保育と療育を分断せず、子どもの日常に近い場所で発達支援につながることのできる環境づくりが必要だと考えています。

今後の取り組み

新たに開設に向けて準備を進める児童発達支援事業所では、子ども一人ひとりの発達段階や特性を丁寧に見取り、安心して過ごせる環境の中で、遊びや生活を通じた発達支援を行うことを目指します。

また、保護者支援にも力を入れ、子どもの発達や特性を前向きに理解し、家庭での関わりに活かせるよう、相談や情報提供を行ってまいります。

さらに、保育所、幼稚園、認定こども園、医療・福祉・教育機関等との連携を通じて、在園児に限らず、地域の子どもと家庭が安心して相談し、必要な支援につながることのできる体制を構築します。

子どもの発達は、専門機関の中だけで完結するものではありません。家庭、保育所、幼稚園、認定こども園、地域の人との関わりの中で育まれていきます。だからこそ、児童発達支援事業所は「通う場所」であると同時に、子どもと家庭、保育・教育、地域をつなぐ拠点である必要があります。

ヒトトナリは、子ども本人への専門的な支援に加え、保護者が不安をひとりで抱え込まず、安心して相談できる地域の入口づくりにも取り組んでまいります。

理事長 有松 徹理事長コメント

このたび、福岡市・東エリアにおける児童発達支援事業所の運営候補者として選定いただきました。

児童発達支援は、子どもの発達に関する不安や困りごとに対して、早い段階から専門的な支援につながることのできる大切な事業です。一方で、地域の中ではまだ十分に知られていない面もあり、必要な方に必要な情報が届いていない現状があります。

また、発達支援につながる過程で、保育園での生活との両立に悩まれるご家庭もあります。私たちは、子どもにとって必要な支援を受けることと、日々の保育園生活を続けることが、どちらか一方の選択にならない地域づくりが必要だと考えています。

今回の事業所では、これまで保育事業で培ってきた子ども理解と家庭支援の経験、そしてココハグ福岡中央での実践を活かし、保育と療育をつなぐ拠点づくりを進めてまいります。

社会福祉法人ヒトトナリについて

社会福祉法人ヒトトナリは、福岡市を拠点に、大井保育園、原中央保育園、まごころ保育園、空港前保育園などを運営し、保育事業を中心とした子育て支援を展開しています。また、児童発達支援事業所「ココハグ福岡中央」を運営し、保育と療育の両面から子どもと家庭を支えています。

法人理念である「あなたの幸せ＝私の幸せ」のもと、子ども、保護者、職員、地域の一人ひとりに寄り添い、安心して相談でき、必要な支援につながることのできる福祉のあり方を大切にしています。

私たちは、保育園や児童発達支援事業所を、子どもを預かる場所、支援を受ける場所にとどめず、子どもと家庭のすぐそばにある地域の拠点として育てていきたいと考えています。人と人、人と地域がつながることで、子ども一人ひとりの育ちを支える環境を広げてまいります。

【法人概要】

名称：社会福祉法人ヒトトナリ

所在地：福岡県福岡市中央区舞鶴3-3-19KM赤坂ビル302

設立：2011年

代表者：理事長 有松 徹

事業内容：保育所運営、児童発達支援事業、子育て支援事業ほか

Web：https://hitotonari.or.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

社会福祉法人ヒトトナリ本部

メール：info@hitotonari.or.jp

電話番号：092-753-9610（代表）

080-8367-1399（社用）

公式サイト：https://hitotonari.or.jp

Instagram：https://www.instagram.com/hitotonari_hoiku/?hl=ja