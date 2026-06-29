【京都外国語大学】米国「ieiMedia」による京都市国際政策監へのインタビュー取材で、京都外大の翻訳・通訳人材バンク「LinguaLink」の学生が日本語・英語の双方向通訳を実施

学校法人 京都外国語大学

京都外国語大学(https://www.kufs.ac.jp/)（京都市右京区／学長：北 寿郎）の翻訳・通訳人材バンク「LinguaLink(https://www.kufs.ac.jp/about/projects/volunteer.html)」に所属する

学生4名が、2026年6月18日（木）、本学が受け入れている米国メディア教育機関「ieiMedia(https://ieimedia.com/kyoto-2026/)」による今井邦光国際政策監へのインタビュー取材において、日本語・英語の双方向通訳およびサポート（チェック通訳）業務を担当しました。

「国際都市・京都」が直面するオーバーツーリズムや伝統文化の継承といった高度な社会的課題をテーマに、専門性の高い議論が交わされるなか、学生たちは事前の徹底したリサーチを生かし、臨場感あふれるジャーナリズムの最前線で円滑な取材進行に大きく貢献しました。

【本件のポイント】

メディア取材現場での実践的な語学アプローチ

米国の国際的なジャーナリズム教育機関「ieiMedia」による公式取材に、本学の学生通訳が「メイン通訳（2名）」と「チェック通訳（2名）」のチーム体制で協働参加しました。

「京都のリアルな観光・文化課題」に挑む高度な通訳スキル

オーバーツーリズムや伝統工芸に携わる若手職人支援、都市再開発など、専門用語が飛び交う鋭い質疑応答に対し、事前リサーチに基づいた的確かつスムーズな通訳を実践しました。

京都市国際政策監からの高い評価

インタビュー終了後、京都市の今井邦光国際政策監より、本学学生の卓越した通訳技術と英語力の高さについてお褒めの言葉をいただきました。

【本件の背景と当日の様子】

「ieiMedia」は、世界各国で国際的なジャーナリズム・メディア教育を実践する米国の教育機関です。今回の一行は「国際都市・京都」のグローバル政策や伝統文化の現状を探るべく、京都市役所を訪問しました。

取材ではまず、京都市の今井邦光国際政策監が「唯一無二の魅力と哲学が織りなすまち京都の新たな挑戦」と題し、京都が抱える本源的な課題や25年後を見据えた基本構想、戦略的な国際政策の推進について説明。その後、ieiMediaの学生たちから、オーバーツーリズムの現状や対策、伝統工芸に携わる若手職人への支援、町の再開発といったリアルかつ多角的な質問が投げかけられました。

本学から参加した4名の学生は、これら観光課題・文化・都市開発といった高度な専門知識を要するトピックに対し、メイン通訳とバックアップ（専門用語のフォロー等を行うチェック通訳）で緊密に連携。緊張感のあるプロフェッショナルな現場において、双方の意図を正確に繋ぐ役割を果たし、メ

ディア取材の円滑な進行を支えました。

京都の課題や政策について語る今井国際政策監京都外大生が入念な下準備のうえ参加見事なチームプレーで大役を努めましたラストは全員で集合写真

【参加学生の成長と今後の展望】

学生たちにとって、刻一刻と状況が変化する「取材の通訳」は非常に貴重な挑戦の場となりました。事前の準備が実を結び、高度な議論を訳し切ったことで、語学力のみならず、社会課題に対する深い洞察力や、現場での即応力を養う大きな成長の機会となりました。 京都外国語大学では、「LinguaLink」をはじめとする学内リソースを活用して学生が国内社会や世界と直接つながり、今後も実践的な知見を深める機会を積極的に提供するとともに、国際社会の平和に貢献し次世代を担うことのできる「人間力」豊かなリーダーを養成してまいります。

【本件に関するお問い合わせ先】

京都外国語大学 学長室広報課

TEL：075-322-6219 ／ FAX：075-322-6751

E-mail：kufs_pr@kufs.ac.jp

URL：https://www.kufs.ac.jp/