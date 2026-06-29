「ラベンダーフェスタかみふらの」駐車場運営に「タイムズパーキング キャラバン」を初導入

パーク２４株式会社

ラベンダーフェスタかみふらの運営委員会（運営委員長：青野 範子）とタイムズ２４株式会社（本社：東京都品川区、社長：西川 光一、以下「タイムズ２４」）は、2026年7月4日から7月12日まで北海道上富良野町で開催される「ラベンダーフェスタかみふらの」の駐車場運営において、移動式駐車場管理サービス「タイムズパーキング キャラバン」を初めて導入します。

北海道・上富良野町の日の出公園ラベンダー園で開催される「ラベンダーフェスタかみふらの」は、満開のラベンダー畑を幻想的にライトアップする夜間イベントです。会場となる日の出公園には、通常無料でご利用いただける大規模駐車場を備えていますが、道路周辺の安全確保や環境整備を目的に、イベント開催期間である2026年7月4日から7月12日までの17時から22時は、有料駐車場として運営します。

このたびの駐車場運営では、移動式駐車場管理サービス「タイムズパーキング キャラバン」を初めて導入します。

「タイムズパーキング キャラバン」は、キャッシュレス精算機や車両ナンバー認証カメラ、電源設備などを搭載した車両で、イベント開催などの一時的な駐車場需要時に駐車場用地へ出向き、短期間・臨時での駐車場運営を可能とする移動式駐車場管理サービスです。

カメラ式・キャッシュレス事前精算型の運用により、駐車場ご利用者の入出庫の円滑化を図るとともに、運営に必要な人員を最小限に抑えることが可能となります。さらに、車両ナンバーの認証により収集した入出庫の動向、滞在時間、来場地域等のデータを集計し、次年度以降の運営計画やサービス向上に活用する方針です。

ラベンダーフェスタかみふらの運営委員会とタイムズ２４は、「ラベンダーフェスタかみふらの」の来場者がより快適にアクセスできる環境を整えるとともに、円滑な駐車場運営を実現することで持続可能なイベント運営体制の構築を目指してまいります。

■駐車場概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/8705/table/862_1_4f1d9384bc110c5a5e9aa231fd326880.jpg?v=202606290651 ]