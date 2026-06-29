【神奈川県小田原市】寄付者のメッセージをのせて大雄山線を走る！～「ご当地つり革」を活用したふるさと納税返礼品を開始 ～

小田原市

本市は、大雄山線の車両内に設置する「ご当地つり革」に寄付者のメッセージを掲出できる、ふるさと納税共通返礼品「ご当地つり革へメッセージを込めて」の受け付けを、7月1日（水）から開始します。

小田原市ご当地吊革小田原市ご当地吊革 メッセージ面

寄付者は、地域への応援や家族へのメッセージ、記念日のメッセージなどを「ご当地つり革」に掲載することができ、そのメッセージは運行中の大雄山線の車両内で約14日間掲出されます。「ご当地つり革」は、市を代表する地域資源である「小田原提灯」をモチーフにデザインされており、車内でもひときわ目を引く存在となります。

メッセージが掲出されていない期間は、本市の観光情報などの発信ツールとしても活用する予定です。

本返礼品は、沿線自治体である本市と南足柄市、そして地域の重要な交通インフラである大雄山線（伊豆箱根鉄道（株））が連携して実現した新たな取り組みで、南足柄市との「ふるさと納税共通返礼品」として実施するものです。これを機に、自治体の枠を超えて、地域全体の魅力発信や沿線活性化につながることを目指しています。

小田原市ご当地吊革と、南足柄市ご当地吊革

なお、運行開始に先立ち、7月1日（水）に大雄山駅においてお披露目式を開催します。

■返礼品概要

【名称】

ご当地つり革へメッセージを込めて

【受付開始】

7月1日（水）午後１時～

【寄付金額】

50,000円

【内容】

小田原提灯をモチーフにした「ご当地つり革」に寄付者のメッセージを掲出

【掲出期間】

約14日間

【掲出場所】

伊豆箱根鉄道大雄山線車両内

【掲載ポータルサイト】

ふるさとチョイス

■お披露目式概要

【日時】

詳細はこちら（ふるさとチョイス） :https://www.furusato-tax.jp/product/detail/14206/7092452

7月1日（水） 午前11時～

【場所】

伊豆箱根鉄道 大雄山線 大雄山駅（南足柄市関本592-1）

【その他】

取材を希望する場合は、小田原市企画政策課（0465-33-1661）にご連絡ください。

■問い合わせ

小田原市企画部企画政策課（0465-33-1661）