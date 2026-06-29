オープンクリニック「博多院」、5月29日に開院

一般社団法人オープンクリニック

美容医療を中心に、一人ひとりの悩みに寄り添った診療を提供





オープンクリニックは、2026年5月29日、福岡県福岡市博多区に「オープンクリニック 博多院」を開院いたしました。

近年、美容医療は特別なものではなく、自分らしく過ごすための選択肢の一つとして広く認知されるようになりました。一方で、「何から始めればよいかわからない」「自分に合った治療を相談したい」と感じている方も少なくありません。

オープンクリニックでは、美容医療を中心に、一人ひとりのお悩みやご希望を丁寧に伺い、それぞれに適した診療をご提案しています。カウンセリングを重視し、患者様が治療内容を十分に理解・納得したうえで選択できる診療体制を大切にしています。

このたび開院した博多院でも、美容医療をより身近に感じていただけるクリニックとして、安心して相談できる環境づくりに努めてまいります。

開院の背景

美容医療への関心が高まるなか、患者様が求める治療や通院スタイルも多様化しています。

オープンクリニックでは、治療を提供するだけでなく、一人ひとりのライフスタイルやお悩みに向き合い、無理のない治療計画をご提案することを大切にしています。

今回の博多院開院を通じて、より多くの方に美容医療を身近な選択肢としてご利用いただける環境を整え、一人ひとりに寄り添った診療を提供してまいります。

博多院概要

【院名】

オープンクリニック 博多院

【開院日】

2026年5月29日

【所在地】

〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3-10-14 FL BLD.1 4階

【アクセス】

福岡市営地下鉄 空港線・七隈線「博多駅」西20口より徒歩6分

福岡市営地下鉄 七隈線「櫛田神社前駅」7番口より徒歩8分

JR鹿児島本線「博多駅」博多口より徒歩9分

【診療時間】

10:00～20:00

【休診日】

不定休

オープンクリニックについて

オープンクリニックは、美容医療を中心に、一人ひとりのお悩みやご希望に合わせた診療を提供するクリニックです。

患者様との対話を重視し、不安や疑問を解消しながら、一人ひとりに適した治療をご提案しています。

これからも、安心して相談できる環境づくりと、質の高い医療サービスの提供を通じて、患者様に寄り添う診療を目指してまいります。

オープンクリニック 公式サイト

https://open-clinicjp.com/