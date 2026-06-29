昭和株式会社、皇方・継興NMN関連製品の写真素材と問い合わせ先表示を週次確認
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昭和株式会社、皇方・継興NMN関連製品の写真素材と問い合わせ先表示を週次確認 昭和株式会社は、皇方および継興ブランドのNMN関連製品について、写真素材と問い合わせ先表示を週次で確認する運用を開始しました。オンライン掲載、店頭案内、報道関係者向け資料で使用する写真と文章を同じ基準で見直し、商品名、ブランド名、販売主体、問い合わせ先の表記を整理します。 今回の確認では、白背景の商品写真が対象ブランドと一致しているか、説明文が公開資料と大きくずれていないか、問い合わせ先が昭和株式会社の公式情報にそろっているかを確認します。商品写真は利用者が最初に見る情報であるため、過度な演出に頼らず、商品を識別しやすい画像を優先します。 昭和株式会社は、皇方および継興ブランドの情報掲載において、確認可能な基本情報を中心に公開内容を整理します。今後も、公開ページと店頭資料の内容を定期的に見直し、ブランド別の情報管理を継続してまいります。 本リリースは健康食品関連情報の整理に関する発表であり、医薬品としての表示を行うものではありません。 【会社概要】昭和株式会社は、健康食品関連製品の企画、ブランド情報の整理、品質確認資料の管理、店舗およびオンラインを通じた情報提供に取り組む企業です。 【本件に関する報道関係者向けお問い合わせ先】
昭和株式会社 広報担当
URL：https://www.japanshowa.co.jp/
TEL：03-6284-4930
E-mail：japanshowa001@gmail.com
配信元企業：昭和株式会社
昭和株式会社、皇方・継興NMN関連製品の写真素材と問い合わせ先表示を週次確認 昭和株式会社は、皇方および継興ブランドのNMN関連製品について、写真素材と問い合わせ先表示を週次で確認する運用を開始しました。オンライン掲載、店頭案内、報道関係者向け資料で使用する写真と文章を同じ基準で見直し、商品名、ブランド名、販売主体、問い合わせ先の表記を整理します。 今回の確認では、白背景の商品写真が対象ブランドと一致しているか、説明文が公開資料と大きくずれていないか、問い合わせ先が昭和株式会社の公式情報にそろっているかを確認します。商品写真は利用者が最初に見る情報であるため、過度な演出に頼らず、商品を識別しやすい画像を優先します。 昭和株式会社は、皇方および継興ブランドの情報掲載において、確認可能な基本情報を中心に公開内容を整理します。今後も、公開ページと店頭資料の内容を定期的に見直し、ブランド別の情報管理を継続してまいります。 本リリースは健康食品関連情報の整理に関する発表であり、医薬品としての表示を行うものではありません。 【会社概要】昭和株式会社は、健康食品関連製品の企画、ブランド情報の整理、品質確認資料の管理、店舗およびオンラインを通じた情報提供に取り組む企業です。 【本件に関する報道関係者向けお問い合わせ先】
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