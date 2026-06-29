【ホテルインターゲート金沢】特別イベント「INTERGATE Local Relation ＠Kanazawa」開催　開催期間：2026年7月20日（月）～7月26日（日）

株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート

株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：荒井 幸雄）が運営する、ホテルインターゲート金沢（金沢市高岡町、支配人：齊藤 正志）では、ホテルのラウンジでご当地の名品を楽しめる特別イベント「INTERGATE Local Relation ＠Kanazawa ～ヤマト醤油味噌が彩る金沢の発酵文化～」を2026年7月20日（月）より開催いたします。

全国5都市（京都・東京・広島・金沢・大阪）に展開する価値体験型ホテル「インターゲートホテルズ」では、ご当地の名品をホテルのラウンジで楽しめるご宿泊のお客様限定の特別イベント「INTERGATE Local Relation」を、各ホテルで月替わりに開催しております。

今回は、明治44年（1911年）創業の老舗発酵調味料メーカー「ヤマト醤油味噌」とコラボレーションし、金沢が誇る発酵文化の魅力をお届けいたします。アフタヌーンサービスには、さくさくとした食感と昔懐かしい味わいが特徴のヤマト醤油味噌の人気商品「みそせんべい」をはじめ、国産の玄米と米糀から作られた「YAMATO 玄米甘糀」を使用したホテルオリジナルのパウンドケーキをご提供いたします。また、ハッピーアワーでは米の本来のうまみを感じられる「ヤマト どぶろく（カシス）」の炭酸割りカクテルのほか、おつまみコーナーには「YAMATOごまみそ」と「YAMATOねぎみそ」を、クラッカーにのせて楽しむディップソースとしてご用意。味噌の新しい味わい方をご体験いただけます。

金沢ならではの発酵の奥深さと味わいに出会える特別なひとときを、ホテルインターゲート金沢でお楽しみください。

「INTERGATE Local Relation @Kanazawa ～ヤマト醤油味噌が彩る金沢の発酵文化～」 概要

URL：https://www.intergatehotels.jp/kanazawa/recommendation/18785.html

◇日時：2026年7月20日（月）～7月26日（日）

◇場所：ホテルインターゲート金沢 インターゲートラウンジ（1階）

◇対象：ご宿泊のお客様

◇料金：無料

◇協力：株式会社ヤマト醤油味噌

※画像はすべてイメージです。

◇提供内容：

１.ヤマト醤油味噌「みそせんべい」、「YAMATO 玄米甘糀」を使用したホテルオリジナルパウンドケーキのご提供

提供時間：15:00～19:00

アフタヌーンサービスでは、2種類の焼き菓子をご用意いたしました。ヤマト醤油味噌の人気商品「みそせんべい」と、国産の玄米と米糀から作られた「YAMATO 玄米甘糀」を使用したホテルオリジナルのパウンドケーキをお楽しみいただけます。さくさく食感の昔懐かしいおせんべいと、甘酒の風味香るホテルオリジナルスイーツをぜひご賞味ください。

２.「ヤマト どぶろく（カシス）」のアルコールドリンク、「YAMATOごまみそ」、「YAMATOねぎみそ」のご提供

提供時間：ハッピーアワー（17:00～19:00）

夕刻のハッピーアワーには、ヤマト醤油味噌の100年以上にわたる発酵技術を活かした、ヤマト醤油味噌のクラフトどぶろくを炭酸割でご用意。また、おつまみコーナーにはヤマト醤油味噌の「ごまみそ」と「ねぎみそ」を、クラッカー用のディップソースとしてご提供いたします。

【金沢 ヤマト醤油味噌について】

公式サイト：https://www.yamato-soysauce-miso.co.jp/

明治44年（1911年）、白山連峰の伏流水と日本海が交わる石川県金沢市にて創業。100年以上受け継がれてきた木桶による天然醸造の伝統製法を守りながら、現代の衛生管理技術を取り入れ、石川の発酵文化を今に伝えています。金沢市大野町の本社工場を拠点に、直売店や通信販売を通じて全国へお届けするだけでなく、世界十数か国へも輸出を展開。味噌や醤油といった伝統調味料にとどまらず、玄米甘酒や糀ドレッシングなど、現代のライフスタイルに寄り添った新しい発酵食品のあり方を提案し続けています。

インターゲートラウンジ サービス内容について

ご宿泊中、何度でもご利用いただけるカフェスタイルのラウンジです。時間帯に応じてこだわりのコーヒーなどのソフトドリンクやお酒、夜食や朝食などをご用意しております。

※ご宿泊のお客様は無料でご利用いただけます。（朝食・一部アルコールは有料です。）

6:00～7:00 こだわりのコーヒー・スムージー

7:00～10:30 焼きたてパンとごちそう野菜の朝ごはん

10:30～20:00 こだわりのコーヒー・ソフトドリンク

15:00～20:00 アフタヌーンサービス

17:00～19:00 ハッピーアワー（カクテル・ワイン等）

20:00～22:00 ナイトタイム（お茶漬けバイキング）

インターゲートホテルズ イベントカレンダー

URL：https://www.intergatehotels.jp/news/3153.html

価値体験型ホテル「インターゲートホテルズ」では、「人と人」「ホテルと人」「地域と人」をつなぐコミュニケーションの場としてラウンジスペースをご用意し、地域の伝統や文化を体験することができるイベントを定期的に開催しております。

株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート

グランビスタ ホテル＆リゾートは、北海道で初めての本格的洋式ホテルとして誕生した北の迎賓館・札幌グランドホテルを有し、全国各地にシティホテル、ビジネスホテル、温泉旅館、総合海洋レジャー施設、ゴルフ場、ハイウエイレストランなどの施設運営を通じ、ホテル運営受託事業を展開、地域とともに歩んでいます。



企業名：株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート

所在地：東京都千代田区内神田2-3-4 S-GATE大手町北5F

創立：1958年8月27日

資本金：1億円

代表取締役社長：荒井 幸雄

TEL：03-5209-4121（代表）

URL：https://www.granvista.co.jp/

Facebook：https://www.facebook.com/granvista.co.jp

X：https://twitter.com/granvistaTW

Instagram：https://www.instagram.com/granvistahotelsandresorts/



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ホテルインターゲート金沢

国の特別名勝に指定されている「兼六園」や「金沢城公園」も徒歩圏内。金沢観光の拠点として便利にご利用いただけます。金沢らしさを体現するため、「素」と「くずし」をコンセプトに金沢の歴史や文化に触れていただけるよう現代的なデザインを施しております。ラウンジの中心に茶筅（ちゃせん）に見立てたコーヒーカウンターを設置し、館内は加賀友禅や九谷焼に共通する伝統の色彩「加賀五彩」で伝統を表現しています。

※ホテルインターゲート金沢は、グランビスタ ホテル＆リゾートのグループ施設です。



名称：ホテルインターゲート金沢

所在地：石川県金沢市高岡町2番5号

TEL：076-260-7200

開業：2019年3月16日

階数：地上12階建て

客室数：166室

URL：https://www.intergatehotels.jp/kanazawa/

Facebook：https://www.facebook.com/kanazawaintergate/

X：https://x.com/HotelKanazawa

Instagram：https://www.instagram.com/intergate_kanazawa/