「関孫六」ブランドよりデザイン性・切れ味・洗いやすさを兼ね備えたオールステンレス包丁「関孫六 白銀」シリーズが登場！

貝印株式会社

グローバル刃物メーカーの貝印株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長兼CEO：遠藤 浩彰）は、日本刀の鍛造で舞う火の粉をモチーフにした模様を施したオールステンレス包丁「関孫六 白銀」シリーズ5種を2026年6月29日（月）より、貝印公式オンラインストアをはじめ、全国の専門店、ホームセンター、量販店など※1にて順次販売を開始いたします。

※1 店舗によって入荷日が前後いたします。

商品はこちら：https://store.kai-group.com/shop/r/r100233/(https://store.kai-group.com/shop/r/r100233/)

貝印の人気ブランド「関孫六」は、発売開始から40年以上、切れ味にこだわった包丁や調理道具を多数ラインナップしており、現在では1200種類を超える商品を展開しています。包丁に至っては、鎌倉時代より多くの刀鍛冶が暮らした美濃国の関（現在の岐阜県関市）で生まれた刀剣作りの信念を受け継ぎ、その切れ味を現代に伝えています。

今回発売する「関孫六 白銀」は、継ぎ目のないオールステンレス製の包丁です。オールステンレス包丁は、汚れがたまりにくく、お手入れしやすいことから支持を集めており、近年は包丁に「洗いやすさ」や「衛生的に使えること」を求める生活者のニーズの高りを背景に需要が拡大しています※2。

※2 本製品は食洗機には対応しておりません。

「関孫六 白銀」は、ペティ、小三徳、三徳、牛刀2サイズの全5アイテムをラインアップ。刃体には、日本刀の鍛造時に舞う“火の粉”をモチーフとしたエッチング模様※3を採用し、伝統的な美しさと実用性を兼ね備えたデザインに仕上げました。

※3 意匠登録第1823467号

貝印は、今後も皆様の調理シーンを楽しく豊かにするアイテムをお届けし、充実したキッチンライフを提供してまいります。

商品特徴

新商品ラインナップ

関孫六 白銀 ペティ120mm 価格：11,000円（税込）

関孫六 白銀 小三徳145mm 価格：12,100円（税込）

関孫六 白銀 三徳165mm 価格：13,200円（税込）

関孫六 白銀 牛刀180mm 価格：14,300円（税込）

関孫六 白銀 牛刀195mm 価格：15,400円（税込）

関孫六とは

関孫六の銘は27代目兼元、刀匠金子孫六氏によるもので、関市の刃物作りの伝統から生まれたこだわりの包丁です。美濃国の関（現在の岐阜県関市）では、鎌倉時代に刀剣作りが伝わってから数多くの名刀が生まれ、なかでも「関の孫六」は、美しく切れ味のよい最上の刀として世に送り出されました。貝印の関孫六は、関の刀剣作りの信念を受け継ぎ、その切れ味を現代に伝えています。

貝印株式会社

1908年、刃物の町として有名な岐阜県関市に創業。カミソリやツメキリなどの身だしなみを整えるツールやビューティーツール、包丁をはじめとする調理器具や製菓用品、医療用刃物など、生活に密着した刃物を中心に1万アイテムにもおよぶ商品を展開。商品の企画、開発から生産、販売、物流までの一連を行っているグローバル刃物メーカー。

本社：東京都千代田区岩本町3-9-5

代表取締役社長兼CEO 遠藤 浩彰 https://www.kai-group.com

本件に関する読者の皆様からのお問い合わせ先

貝印株式会社 お客様相談室

〒101-8586 東京都千代田区岩本町3-9-5

TEL：0120-016-410（フリーアクセス・ひかりワイド）

https://www.kai-group.com