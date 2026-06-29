【福井県あわら市】世代を超えて楽しめる「ニュースポーツ」を推進　

福井県あわら市は、子どもから高齢者まで幅広い世代が楽しめる「ニュースポーツ」の普及に取り組んでいます。

あわら市スポーツ推進委員会が中心となり、誰でも気軽に参加できる体験イベント「ニュースポーツチャレンジデー」を開催します。





■ニュースポーツとは

ニュースポーツとは、既存のスポーツをアレンジし、年齢や運動経験に関係なく楽しめるよう工夫された競技の総称です。

あわら市では、

◯ショートテニス

◯ソフトバレー

◯ボッチャ

◯ラダーゲッター

◯モルック



など、多様な種目が実施されており、「勝敗よりも楽しさ」を重視したスポーツとして親しまれています。









■世代を超えて楽しめる環境づくり

あわら市スポーツ推進委員会は、23名の委員で構成され、会社員や自営業など本業を持ちながら地域スポーツの普及に取り組んでいます。

委員長の舘繁氏、指導部長の小木誠氏を中心に、

◯子どもから高齢者までが同じ場で楽しめる

◯男女問わず対等に参加できる

◯初心者でも気軽に参加できる

といった特徴を持つスポーツ環境づくりを推進しています。





■体験イベントの特徴

ニュースポーツは、激しい運動を伴わず、適度な運動量で楽しめる点が特徴です。

◯軽量な用具で安全にプレー可能

◯戦略性があり、初心者でも楽しめる

◯参加者同士の交流が生まれやすい

そのため、運動に不安がある方でも無理なく参加でき、地域交流の場としても機能しています。





■市外からの参加も歓迎

本取り組みの特徴として、あわら市民に限らず、市外・県外からの参加も可能です。

スポーツの経験や年齢に関係なく、誰もが同じ空間で楽しめることを目指し、多様な参加者の受け入れを行っています。





■イベント概要

前期ニュースポーツチャレンジデー

日時：2026年6月5日、19日、26日（各金曜）19:30～21:00

会場：農業者トレーニングセンター

内容：ショートテニス、モルック、ビーチバレー、スティックリングほか

対象：どなたでも参加可（市外・県外の方も可）

参加費：無料

申込：当日参加可（事前申込も可）

前期ニュースポーツ大会

日時：2026年7月3日（金）19:30～

会場：農業者トレーニングセンター

参加費：無料

後期ニュースポーツチャレンジデー

日時：2026年10月9日、16日、23日、30日（各金曜）19:30～21:00

会場：農業者トレーニングセンター

参加費：無料

後期ニュースポーツ大会

日時：2026年11月27日（金）19:30～

会場：トリムパークかなづ

参加費：無料

■今後の展開





あわら市では、ニュースポーツの普及を通じて、世代間交流の促進や地域コミュニティの活性化を図るとともに、健康づくりの機会創出に取り組んでいきます。

■関連情報（体験レポート公開中）

本取り組みについては、あわら市公式noteにて、取材・体験レポートを公開しています。

実際にボッチャやモルックなどを体験した様子や、スポーツ推進委員の取り組み、参加者の笑顔あふれる現場の雰囲気を、より詳しく紹介しています。

「勝つためではなく、一緒に楽しむ」ニュースポーツの魅力を、ぜひご覧ください。

記事URL

https://awara-city.note.jp/n/na28913a3b318





■お問い合わせ先

あわら市教育委員会スポーツ課

TEL：0776-73-8043

Email：sports@city.awara.lg.jp

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福井県あわら市

全国幸福度ランキングで、2014年から6回連続1位を獲得した福井県の北の玄関口であるあわら市。

北陸有数の温泉地で、開湯140周年を迎えた「あわら温泉」をはじめ、宿場町としての文化が残る「金津地区」、淡水釣りやカヌーが盛んな「北潟湖」、北陸街道の歴史が息づく「吉崎・細呂木地区」、豊かな実りや美しい景観の丘陵地、田園、森林など、様々な魅力にあふれ、暮らす人も訪れる人も幸せな気持ちになれるスポットが数多くあります。さらに、あわら温泉は第39回(2025年)「にっぽんの温泉100選」で全国7位にランクインしました。

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