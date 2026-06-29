全国無料放送のBS12 トゥエルビ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：降籏邦義）は、劇場版アニメや長編アニメに特化した『日曜アニメ劇場』を放送しています。7月12日は、よる7時30分～『ルパン三世vs名探偵コナン THE MOVIE』を、7月26日は、よる7時～TVシリーズ特別編集版『名探偵コナン vs. 怪盗キッド』をお届けします。

1．「日曜アニメ劇場」概要

新作、旧作、隠れた名作まで毎週日曜よる7時は『日曜アニメ劇場』！ 劇場版アニメや長編アニメを中心に、OVA（オリジナル・ビデオ・アニメーション）やTV用に編集されたスペシャル版、さらには「特別編」として実写版など、無料放送ではなかなか出会えない貴重なラインナップでお届けします。

2．放送内容

■「日曜アニメ劇場」

7月12日よる7時30分～ 『ルパン三世vs名探偵コナン THE MOVIE』（完全ノーカット版）

【ストーリー】 怪盗キッドが都内の宝石店に現れた！キッドはある宝石を奪い去るが、彼を追っていたコナンはその正体がルパン三世であることを見抜いていた。実はルパンの本当の狙いは日本の老人が持つ秘宝“チェリーサファイア”だったのだ！ルパンを追う銭形警部も緊急来日し、警視庁の面々と共にルパンを追うことに。同じころ、世界的アイドル・エミリオ来日のニュースを見ていたコナンは、画面の隅にルパンの相棒・次元の姿を発見する…！

7月26日よる7時～ TVシリーズ特別編集版『名探偵コナン vs. 怪盗キッド』

【ストーリー】 江古田高校2年生、黒羽快斗。ある日、自宅にある隠し部屋を見つけ、世界的マジシャンだった父・黒羽盗一が実は世間をにぎわせていた〈怪盗キッド〉で、謎の組織に殺害されたことを知る。真相を探るため、快斗は盗一が遺した衣装を身に纏い2代目となり、盗一が追っていた“伝説のビッグジュエル”と、“謎の組織”の正体に迫っていく…。 巧妙な手口で数々の獲物を盗み出すキッドが新たに狙ったのは、伝説のアクアマリン“大海の奇跡(ブルー・ワンダー)”。キッド獲得に執念を燃やす園子の親戚・鈴木財閥相談役鈴木次郎吉は、ビッグジュエルを使いキッドに挑戦状を送りつけたのだ！ 次郎吉の挑戦に乗ったキッドは次郎吉・警察の警備をものともせず、いつものように鮮やかに盗み出すはずだったが、トリックを解き明かそうとコナンの名推理がはじまった！

※7月5日、12日は編成上の都合により休止 ★放送予定はホームページもあわせてご確認ください。 ■番組HP：https://www.twellv.co.jp/program/anime/sunday-animation/

掲載時のお願い

＜コピーライト＞ 「ルパン三世vs名探偵コナン THE MOVIE」©2013 モンキー・パンチ 青山剛昌／「ルパン三世vs名探偵コナン」製作委員会 TVシリーズ特別編集版『名探偵コナン vs. 怪盗キッド』 ©青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 2024 ※作品紹介画像のSNSへの直接投稿は固くお断りいたします ■作品紹介画像のトリミングは不可とします。 ■その他注意事項：宣伝について、視聴者向け作品紹介であれば凡そ問題ありませんが、例えばプラットフォーム／チャンネルが新規顧客獲得・契約を目的として実施する広告／営業ツール等内での当該作品の映像画像の使用は一切不可となっております。

■BS12 トゥエルビについて■ 三井物産（株）100％出資の24時間全国無料のBS放送局です。スポーツ中継や大人の趣味教養など、上質なエンタテインメント番組を総合編成でお送りしています。視聴方法は、BS+12ボタン、または3桁番号222チャンネルです。