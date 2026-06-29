オズモール掲載の宿泊施設3施設で「森林浴睡眠(R)体験」を開始

株式会社noom&co.

「森林浴睡眠(R)」をコンセプトに、ヒノキを中心とした森の香りで心地よい休息時間を提案する株式会社noom&co.（本社：神奈川県川崎市、代表取締役：内藤美紀）は、スターツ出版株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：関根赴治）が運営するおでかけメディア「OZmall（オズモール）」と連携し、オズモール掲載の宿泊施設3施設にて「森林浴睡眠(R)体験」の提供を2026年7月から2026年8月まで開始いたします。

私たちは、睡眠を人が健やかに生き続けるための土台と考えています。

忙しい毎日のなかで、十分な休息時間を確保することが難しい現代だからこそ、

眠る前のひとときを大切にしたい。

そんな想いから生まれたのが「森林浴睡眠(R)」です。

森の中で深呼吸をした時のような心地よさを、もっと身近に。



ヒノキを中心とした天然木の香りを通じて、

日常のなかに休息時間を届けることを目指しています。

今回の取り組みでは、オズモールが厳選した宿泊施設とともに、

旅先という特別な時間のなかで森林浴睡眠(R)を体験いただける機会を創出します。

また、本取り組みを通じて、旅先だけでなく

日常にも休息時間を取り入れるきっかけづくりを目指します。

宿泊施設で過ごす静かな夜。

客室に広がるヒノキの香り。

森の中で深呼吸するような心地よさとともに、

自分自身を整える時間をお楽しみいただけます。

●オズモール掲載の宿泊施設で体験できる森林浴睡眠(R)

・伊豆高原の小さなオーベルジュ アルシオン

高級別荘地が立ち並ぶ、伊豆高原のリゾート地に佇むオーベルジュ。伊豆で獲れた山海の幸や自家製ハーブなどを使った創作「伊豆フレンチ」を、心ゆくまで味わえる。緑に抱かれた秘密の空間で、絶品料理の数々と貸切露天風呂を楽しむ、贅沢なひとときを感じられます。

※noom&co.商品は一部の部屋に設置してあります。

オズモール掲載サイト：https://www.ozmall.co.jp/travel/stay/461/

・コルテラルゴ伊豆高原

スペイン、メキシコ、バリ…伊豆高原の高台に立つ真っ白な外観のプチホテルには、世界の名リゾートを意識した異国情緒あふれる空間がゲストを迎え入れる。客室の露天風呂で天然温泉に浸かり、評判のフレンチイタリアンを味わえば、リゾート気分も最高潮に感じられます。

※noom&co.商品は一部の部屋に設置してあります。

オズモール掲載サイト：https://www.ozmall.co.jp/travel/stay/65/

・伊東遊季亭 川奈別邸

相模灘を一望する川奈の丘陵地、箱庭を配した渡り廊下を進むと静かに佇む5つの離れが現れる。こんこんと湧き出る豊潤な温泉、厳選した旬の食材を磨き上げた美食の数々、ゆったりと時間が流れる贅沢な空間。ワンランク上のくつろぎを大切な人と分かち合えます。

※noom&co.商品は一部の部屋に設置してあります。

オズモール掲載サイト：https://www.ozmall.co.jp/travel/stay/591

●実施内容

ノームアンドコー アロマミスト ヒノキ イン ザ フォレストノームアンドコー ディフューザー ヒノキ イン ザ フォレスト

対象施設の客室にて、noom & co.のアロマミスト ヒノキ イン ザ フォレストおよび

ディフューザー ヒノキ イン ザ フォレストを設置いたします。

旅先でのくつろぎ時間に、ヒノキの香りによる森林浴睡眠(R)体験をお楽しみいただけます。

●オズモールとの取り組みについて

オズモールは、編集部が厳選したホテル・旅館・レストラン・ビューティサロンなどの

贅沢なプランをお得に予約できる「プレミアム予約サービス」を展開するおでかけメディアです。

今回の取り組みは、編集部が厳選した宿泊施設を通じて特別な体験を届けるオズモールと、

森林浴睡眠(R)を通じて休息時間の価値を提案するnoom & co.の想いが重なり実現しました。

旅先での滞在時間を通じて、

一人でも多くの方に森林浴睡眠(R)の心地よさを体験いただけることを願っています。

●株式会社noom&co.

■「noom&co.（ノームアンドコー）」の名前の由来



「noom」は逆から読むと「moon」になります。

私たちはどちらかというと目立つ「太陽」ではなく、

ひっそり、こっそりとサポートする人間です。

月は暗闇を優しく照らします。そのような商品をつくりたい。

そして、商品をつくるためには必ず多くの助けが必要です。「＆co」は仲間。



多くの協力してくれる方々と一緒に月のようにやさしく、少しでも、人を支えられることを願い、「noom&co.（ノームアンドコー）」と名付けました。

■ブランドストーリー

暗闇の中で、月は満ち足りたり、欠けたりしながら、そっと光り続けています。

強く照らすことも、何かを変えようとすることもなく、ただ、そこにあるものを静かに映し出す。



その光の中で、浮かびあがる本当の心。言葉にならない、美しさ。



You’re allowed to be as you are.

-- 今のままで、いていい。



ノームアンドコーが大切にしているのは、

Quiet Permission -- 静かな肯定。



心を込めてつくる。願いを込めてつくる。



手に取った人が、自分の感覚を信じていいと思えること。

本当の美しさを、そっと照らしだす。



Under the skin.



「noom & co.」は、

まだ言葉になっていない感覚に寄り添うコスメ＆ライフスタイルブランドです。

HP：https://noomandco.shop

instagram：https://www.instagram.com/noom.and.co_shop

X：https://x.com/noomandco

販売場所：

一部のロフト及びロフトネットストア（https://www.loft.co.jp/store/）

自社のECサイト（https://noomandco.shop）

店舗情報：

https://www.loft.co.jp/shop_list/

■会社概要

211-0065 神奈川県川崎市中原区今井仲町9-34 カーサ冨岡B棟101

株式会社noom & co.

代表取締役 内藤美紀

https://noomandco.shop