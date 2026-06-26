TVアニメ『勇者のクズ』がミタクルブロックとコラボ決定！《死神》ヤシロ・城ヶ峰亜希ら4キャラクターの組み立て式のブロックフィギュアの販売を、2026年6月26日（金）より予約受付スタート

株式会社G-ant

株式会社G-ant（所在地：東京都中央区、代表取締役：平川 彰悟）は、株式会社KADOKAWAとのライセンス契約のもと、TVアニメ『勇者のクズ』とコラボレーションした組み立てブロックフィギュア「『勇者のクズ』ミタクルブロックコラボフィギュア」を、2026年6月26日（金）よりミタクルブロック公式オンラインストアにて発売することをお知らせいたします。

『勇者のクズ』ミタクルブロックコラボフィギュアご購入はこちらから

販売ページ：https://store.mitacleblock.com/collections/yusyanokuzu_mtcl_collab

※配送時期や詳細は商品ページをご覧ください。

⬛︎ネオン街を駆ける師弟たちを、ミタクルブロックで組み上げる

『勇者のクズ』は、ロケット商会氏による小説、ナカシマ723氏の漫画でリイド社「コミックボーダー」にて連載中のマンガを原作とする現代異能アクション作品です。エーテル（魔力）で"魔王"と化したマフィアがはびこる21世紀半ばの東京の裏社会で、賞金稼ぎ＝"勇者"として戦うフリーランスの《死神》ヤシロと、自称弟子の女子高生・城ヶ峰亜希、その師弟関係を軸に物語が描かれます。

原作小説は「第1回カクヨムWeb小説コンテスト」現代アクション部門で大賞を受賞、漫画家・ナカシマ723氏による個人制作のコミカライズは「次にくるマンガ大賞」に2年連続でノミネートされた"インディーズ大作"として注目を集めました。TVアニメは日本テレビ系で放送中で、第2クールと続いた本作も、物語が佳境を迎え、いよいよ26日が最終話。

今回ミタクルブロック化するのは、《死神》ヤシロ、城ヶ峰亜希、印堂雪音、セーラ・カシワギ・ペンドラゴンの4キャラクター。オレンジのジャケットで存在感を放つ《死神》ヤシロ、ヘアリボンとツートンカラーの髪が映える城ヶ峰亜希、印象的なヘアスタイルの印堂雪音、ブロンドの髪と青い瞳が映えるセーラ・カシワギ・ペンドラゴン――それぞれの個性を、ブロックならではのドット調のシルエットに落とし込みました。《死神》ヤシロや亜希たちを並べれば、デスクの上に『勇者のクズ』の世界が広がります。

https://youtube.com/shorts/b7xmEgXlYPE

さらに「勇者のクズ 4キャラクターコンプリートセット【ステージ特典付き】」をご購入の方には、TVアニメ第1クールのエンディング映像に描かれた夜の街並みを再現した「ステージセット」のブロックセットが購入特典として付属していて、星空とビルの灯りが交差する"あの街"の情景ごと、作品の空気感を組み上げて飾れます。

⬛︎ミタクルブロックとは

ミタクルブロックは、ボクセル（立方体）でキャラクターを立体化する、組み立て式のブロックフィギュアプロダクトです。ドット絵のようなデザインと、自分の手で組み上げる楽しさを掛け合わせた独自の形式が特徴。付属の3Dオンライン設計図はこれまでの紙の説明書よりも直感的に組み立てられるため、ブロックを組み慣れない人でも購入後も繰り返し組み直したり、写真を撮ってSNSで共有したりと、長く楽しめます。これまでにアニメ・ゲーム・VTuber・配信者など多彩な分野のコラボを展開。お届けからディスプレイまでの過程を楽しめる「買って終わらない」ファンダムトイです。

⬛︎商品概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/164761/table/39_1_5bf89bc5d3d0ee9d9a7fb168e58fe315.jpg?v=202606260252 ]

■会社概要

株式会社G-antは、「クリエイターエコノミー×ファンダムトイ」を軸に、新たな価値の創出に取り組む企業です。VTuberをはじめとする多様なクリエイターのIP（知的財産）を活用し、ボクセルモデル技術を用いた独自のブロックフィギュア『ミタクルブロック』を展開しています。これにより、ファンと“推し”との間に深いエンゲージメントを生み出し、グッズの枠を超えた新しい体験価値を提供しています。「『好き』をもっと楽しむ。『好き』でつながる。」をコンセプトに、日本発の魅力的なIPコンテンツを世界へ発信。“クリエイターファースト”の精神で、ファンと共に歩むリーディングカンパニーを目指します。

会社名 株式会社 G-ant

代表 平川 彰悟

所在地 東京都中央区銀座1-22-11 銀座大竹ビジデンス 2F

設立 2020年10月

事業内容 ミタクルブロックの企画・製造・販売

URL https://www.g-ant.co.jp/

※掲載の際には、下記の著作権表記をお願いいたします。

(C)ナカシマ723／ロケット商会／リイド社・製作委員会のクズ