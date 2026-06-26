【本場韓国を感じる空間へ】「韓国料理シジャン」札幌駅ステラプレイス店が装いを新たに2026年7月1日（水）にリニューアルオープン！

株式会社グルメ杵屋

株式会社グルメ杵屋グループの株式会社グルメ杵屋レストラン(大阪市住之江区北加賀屋三丁目4番7号、代表取締役社長：吉田 正敏)が運営する「韓国料理シジャン」は、2026年7月1日(水)に札幌駅直結の「韓国料理シジャン 札幌駅ステラプレイス店」のリニューアルに合わせてリニューアルオープンキャンペーンを実施いたします。

【ホームページ】https://gourmet-kineya.co.jp/brands/shijan

【公式Instagram】https://www.instagram.com/shijan_official/

【公式X】https://twitter.com/shijan_official

■リニューアルコンセプト

「韓国の本場感×自分らしさ」

「韓国料理シジャン 札幌駅ステラプレイス店」の新しいコンセプトは「韓国の本場感×自分らしさ」。

2025年度に実施したマーケティングリサーチの内容を元にコンセプトを策定し、いつでも、誰でも、安心してご利用いただける、日常に寄り添った韓国料理チェーン店として新たにスタートいたします。

札幌駅ステラプレイス店の店装には、韓国の伝統的な家屋「韓屋(ハノク)」をイメージした意匠や、韓国語のハングル文字、唐辛子などから連想される「赤」を用いることで、本場韓国を感じていただける空間にしました。

また、お一人様も親しい仲間や家族と食事される方も、どなたも気軽に自分らしくお食事していただけるようよう、カウンター席やボックスシートなど様々な席をご用意しました。

料理は、“韓国料理”と聞いてイメージするピビンバやチゲ、冷麺などの定番メニューは当然ながら、若い女性に人気のラッポギや、シェアしやすいサイドメニューとして韓国チキンやチヂミなどの人気のアラカルトもラインナップしております。

店舗外観イメージ店舗内観イメージシジャン石焼ピビンバスンドゥブチゲオリジナル冷麺

■リニューアルオープンキャンペーン

2026年7月1日(水)のリニューアルオープンを記念して、キャンペーンを実施します。

《7月1日(水)～7日(火)の7日間限定特別メニュー》

ボルケーノ牛ステーキ石焼ピビンバ

7日間限定販売する特別メニューは、牛赤身を140g使った、ボルケーノ（火山）のような見た目の贅沢な牛ステーキ石焼ピビンバ。

爽やかな辛味を感じるレフォールクリームソースは、ヘルシーな牛ステーキとの相性も抜群です。

■ボルケーノ牛ステーキ石焼ピビンバ

～レフォールクリームソース添え～

（キムチ・スープ付）\1,500 (税込)

《7月1日(水)～3日(金)の3日間限定プレゼントキャンペーン》

3日間各日先着100名様に韓国料理シジャンのロゴ入りのオリジナルグッズをプレゼントいたします。

◆ 韓国料理 シジャンについて

大阪市浪速区のなんばパークスのテナントとして2003年に一号店をオープンし、日本における本格的な韓国料理レストランチェーンの先駆けとして20年以上の歴史があるブランドです。

屋号の「シジャン」とは、韓国語で「市場(いちば)」の意味。韓国の市場で売られているような素材と鮮度にこだわった韓国料理をご提供したいという想いから名づけられました。

今では北は北海道、南は九州まで全国に21店舗展開しております。

店内で丁寧に手作りされたメニューは、定番のピビンバやチゲはもちろん、チヂミやトッポギをはじめとした様々なアラカルトやセットメニューも充実。

どれを食べても間違いなく美味しいシジャンのお料理を、居心地の良い空間でゆっくりとご堪能ください。

【韓国料理 シジャン 札幌ステラプレイス店 概要】

住所：北海道札幌市中央区北5条西2-5 札幌駅ステラプレイス6F

営業時間：11:00～22:00(ラストオーダー21:15)

席数：54席

【会社概要】

社名:株式会社グルメ杵屋

本社所在地:大阪市住之江区北加賀屋3-4-7

代表執行役社長:椋本 充士

事業内容:飲食店の経営を主たる業務とする

設立:1967年3月18日

HP：グルメ杵屋 (gourmet-kineya-hd.co.jp)