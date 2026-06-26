恋は魔法か、それとも迷路か――Z世代の恋愛詩人、Regina Song（レジーナ・ソング）がセカンド・アルバム『everland』で描く青春のリアル

The Orchard Japan

シンガポール出身のシンガー・ソングライター、レジーナ・ソング（Regina Song）が、本日セカンド・アルバム『everland』をリリース。

レジーナ自身が「永遠に心に残り続ける大切な記憶が集まるワンダーランド」と表現する本作は、若者たちの恋愛や成長を瑞々しく描き出したカミング・オブ・エイジ・ポップ・アルバム。デビュー作『fangirl』（2024年）で遠くから誰かを想う恋の幻想を歌った彼女は、最新作『everland』で現実の恋愛が持つ複雑さや不確かさへと踏み込む。まるで迷路のように、ある瞬間は魔法のように輝き、次の瞬間には出口が見えなくなる――そんな恋愛の高揚感や喪失、揺れ動く感情のグレーゾーンを繊細に描き出している。

『不思議の国のアリス』からインスピレーションを得た『everland』は、夢のような世界観の中で、ロマンスや欲望、不安、自己発見を描いた一大コンセプト作品。前作EP『the gates』（2025年）は、その世界への入り口となる序章であり、本作でその物語が完全な形となって結実した。

アルバムはレジーナ自身が全曲を手掛け、「Dreamer's Song」では同じくシンガポール出身のシンガー・ソングライターで盟友のALICIA DC（アリーシャ・ディーシー）と共作。自然のモチーフや幻想的なイメージ、歌詞に散りばめられたイースターエッグなど、細部まで緻密に作り込まれた世界観が特徴となっている。「Kisses by the Shore」「Mourning Rain」「Mars」「Your Charm」などの楽曲に加え、「But What Do You Think?」では『不思議の国のアリス』を思わせる「Off with his head（首をはねてしまえ）」というフレーズをユーモラスに引用し、アルバムのテーマを印象づけている。

Regina Song - Opening Line (Official MV)

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Sidkm700uGY ]

サウンド面では、テイラー・スウィフト、オリヴィア・ロドリゴ、グレイシー・エイブラムス、サブリナ・カーペンターらのソングライティングから影響を受けながらも、BLACKPINKやNewJeans、HeizeなどK-POPアーティストへの愛情も反映。シンガー・ソングライターとしての親密さを核に、インディー・ポップやグローバル・ポップの感性を融合した、豊かな表情を持つ作品に仕上がっている。プロデュースはイアン・リー、ALICIA DC、そしてレジーナ自身が担当した。

東南アジアを代表する新世代ポップ・アーティストとして躍進を続けるレジーナ・ソングにとって、『everland』は、新たなステージの幕開けとなる作品。2024年に発表した「the cutest pair」がSpotify「Viral 50 Global」で1位を獲得し一躍注目を集めた彼女は、これまでに総再生回数1億回超え、Spotify月間リスナー70万人以上を記録。『Vogue』や『Time Out』などのメディアから高い評価を受けるほか、Spotify「RADAR」および「EQUAL」アーティストにも選出された。さらにフィリピンの「Wanderland Festival」、インドネシアの「LaLaLa Festival」への出演や、東南アジア・ツアーの全公演ソールドアウトなど、その勢いは加速し続けている。

愛、記憶、そして成長――。

『everland』は、レジーナ・ソングが最もパーソナルで、最も想像力豊かに描き出した世界。現代の若者たちの感情を鮮やかに映し出す、新たなポップ・アンセムの誕生となる。

Regina Song プロフィール

レジーナ・ソングは、現代の“ガールフッド（少女から女性へと成長する過程）”の空気感を鮮やかに切り取る楽曲で注目を集める、22歳のシンガポール出身シンガーソングライター。2024年にデビューアルバム『fangirl』をリリースし、瞬く間にアジアを代表する新進気鋭のミュージシャンのひとりとして注目を集める。オリヴィア・ロドリゴやテイラー・スウィフトを思わせる日記のように率直なソングライティングを持ち味とし、等身大の物語と耳に残るメロディで、現代を生きる女性たちの感情を巧みに表現している。

Spotifyの月間リスナー数は70万人を超え、デビューシングル「the cutest pair」はリリース直後にバイラルヒットを記録。Spotifyだけで累計6,000万回以上の再生を達成し、Spotify「Viral 50 - Global」チャートで首位を獲得。ライブアーティストとしても高い評価を受けており、2025年にはフィリピンのワンダーランド・フェスティバルやインドネシアのラララ・フェスティバルといった大型音楽フェスに出演。ブラック・アイド・ピーズ、ケシ、カミラ・カベロら世界的アーティストと同じステージに立った。同年には東南アジア各地を巡るプロモーションツアーも実施し、バンコク、ジャカルタ、マニラ、クアラルンプールでソールドアウト公演を成功させた。

日本では、MUSIC AWARDS JAPAN 2025にて、「the cutest pair」が「最優秀アジア楽曲賞」にノミネートされ、受賞式参加のために来日し注目を集める。さらには、2025年11月に渋谷・Spotify O-EASTで開催された第22回東京国際ミュージック・マーケット「TIMMショーケースライブ YouTube Music Nights Presents ASIA DAY」に出演し、日本で初となるパフォーマンスを披露。恋するZ世代の“恋愛詩人”として、その実力と魅力を存分に見せつけた。

デビューからわずか2年ながら、その勢いは衰える気配を見せていない。セカンドアルバム『everland』のリリースと共に、レジーナ・ソングは世界の音楽シーンにおいて確かな存在感を築きつつある。

リリース情報

Regina Song（レジーナ・ソング）

ニュー・アルバム『everland』配信中

配信リンク：https://orcd.co/everland

レーベル：Play by NANA

Tracklist

1. Opening Line

2. Your Charm

3. Dreamer's Song

4. Kisses by the shore

5. CGI

6. I love you more

7. Mourning Rain

8. But what do you think?

9. Mars

10. History

11. The Sweetest Chapter

■Music Videos

「Opening Line」https://www.youtube.com/watch?v=Sidkm700uGY

「Your Charm」https://www.youtube.com/watch?v=iJ3x5hAEpu8

「CGI」https://www.youtube.com/watch?v=Av_kpFw_R3U

■Follow Regina Song:

YouTube: https://www.youtube.com/@sleepyreggy

Instagram: https://www.instagram.com/sleepyreggy/

TikTok: https://www.tiktok.com/@sleepyreggy

ーーThe Orchard Japanは、音楽配信とアーティスト＆レーベルサービスにおけるテクノロジーを駆使したディストリビューター。ニューヨークに本社を置き、世界45以上の市場でアーティストがグローバルに活躍し、最大限のパワーを発揮するための多角的サポートをしている。