「Classy Moon」=トベタ・バジュン Produce、初公開--Christian Fennesz との連名シングル『After the Silence』、6月26日配信開始

株式会社クロア

静寂は、最も豊かな音である。

音と音の間に宿る、思考と感情の余白。

過覚醒の時代に、ピアノが取り戻す内省の時間。

匿名で奏でられてきた音の正体が、いま初めて明かされる。

ウェルビーイング・テクノロジー事業を行う株式会社クロア(本社:東京都目黒区、代表取締役社長:戸部田 馬準)は、自社レーベル「electric sheep」より、トベタ・バジュンとChristian Fennesz の連名シングル『After the Silence』を 2026年6月26日(金)に配信開始いたします。

あわせて、CROIX HEALING レーベルが展開するピアノ・プロジェクト「Classy Moon」が、作曲家・プロデューサーのトベタ・バジュンによるプロデュース作品であることを正式に発表いたします。Classy Moon は、「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」最優秀インストゥルメンタル賞にノミネートされるなど、その独自の音楽性で高い評価を得ています。

■プロジェクトについて

坂本龍一氏のもとでキャリアを開始し、Christian Fennesz、Joyce Moreno、Arto Lindsayらと国際的な共作を重ねてきたトベタ・バジュンが、もう一つの音楽的探求として匿名で展開してきたピアノ・プロジェクト「Classy Moon」。その作家性が、Christian Fenneszとの連名シングル『After the Silence』のリリースを機に、初めて公的に接続されます。

「Classy Moon」のディレクションを担うのは、株式会社クロア 事業統括本部長の大久保卓也。Piano Chillに特化したClassy Moonの世界観構築と、楽曲の継続的な発信を統括しています。

■ 新譜詳細 １. シングル『 After the Silence 』

Christian Fennesz(オーストリア/アンビエント・エレクトロニカの巨匠)とトベタ・バジュンの初の共作シングル。東京とウィーンを往復しながら制作され、無響室(アネコイック・チェンバー)をモチーフに、アンビエントとモダン・クラシカルを横断する一曲です。

トベタ・バジュン (Bajune Tobeta) feat. Christian Fennesz / After the Silence

After the Silence は、電子音響の粒子が沈黙の余韻から立ち上がり、

ピアノが時間と感情を静かに定着させる作品。

音が“鳴る前”と“消えた後”を往復する、深く美しいリスニング体験。

作品詳細

▶http://electricsheep.jp/news/2026/06/26/1098/

タイトル：After the Silence

アーティスト：トベタ・バジュン (Bajune Tobeta) feat. Christian Fennesz

配信日：2026年6月26日(金)

レーベル：electric sheep

マスタリング: Denis Blackham (Skye Mastering)

YouTubeで簡単試聴▶https://lnk.to/PJYd3B4W45

配信サービス一覧▶https://lnk.to/sOdV8axo21

■ 新譜詳細２. EP『Anechoic』(8月14日リリース)

『After the Silence』を収録した、トベタ・バジュンの新作 EP。

坂本龍一氏が晩年に到達したミニマル・アコースティックの語彙を、

新たな表現へと拡張する全 5 曲構成です。

トベタ・バジュン (Bajune Tobeta) / Anechoic

坂本龍一に師事した作曲家Bajune Tobetaが、

Christian Fennesz、AOKI takamasaと描く「沈黙の音楽」。

作品詳細

タイトル: Anechoic

アーティスト: トベタ・バジュン (Bajune Tobeta)

リリース日: 2026年8月14日(金)

レーベル: electric sheep

マスタリング: Denis Blackham (Skye Mastering)

収録曲

01 Anechoic

02 Memories

03 After the Silence (with Christian Fennesz)

04 Gymnopedie (AOKI takamasa Remix)

05 Satie's Dream

特設サイト: https://bajune.com/release/anechoic/

■Classy Moonについて

Classy Moon

2021年のピアノ・プロジェクト始動以来、過覚醒の現代に静寂と思考整理の時間を届けることをテーマに、Piano Chillシーンで高い支持を獲得。「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」最優秀インストゥルメンタル楽曲賞に『A Light That Never Goes Out(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000559.000068516.html)』がノミネートされ、その繊細な世界観は国内外の音楽ファンから大きな注目を集めています。日常に穏やかな余白をもたらし、思考や感情をゆるやかに整えるピアノ作品を、世界へ向けて発信しています。

プロデューサー: トベタ・バジュン (Bajune Tobeta)

ディレクター: 大久保 卓也 (株式会社クロア 事業統括本部長)

近作：

・RELIC (2026 年 4 月 24 日配信開始)(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000721.000068516.html)

・Elysium - A Quiet Afterglow (2026 年 4 月 3 日配信開始)(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000711.000068516.html)

YouTubeチャンネル

▶https://www.youtube.com/channel/UCo69GGwdTvE3Mtx76vJyQow

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▶https://twitter.com/moonclassy3

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CROIX HEALING ホームページ

▶https://www.croixhealing.com/

■大久保 卓也

株式会社クロア 事業統括本部 本部長

クロアの機能性音楽コンテンツの企画・制作を統括。睡眠・リラクゼーションを中心としたウェルビーイング領域におけるコンテンツ開発を推進。「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」最優秀インストゥルメンタル楽曲賞ノミネートアーティスト「Classy Moon」のディレクターも務める。

■トベタ・バジュン (Bajune Tobeta) プロフィール

トベタ・バジュン

作曲家・プロデューサー。坂本龍一氏のもとでキャリアを開始し、これまでに 5 枚のソロア

ルバムをリリース。デビュー作『青い蝶』では坂本龍一、高橋幸宏、大貫妙子らをフィー

チャリングし注目を集める。

共演・プロデュース実績(順不同・一部抜粋):

坂本龍一、高橋幸宏(YMO)、大貫妙子、CHARA、堂珍嘉邦(CHEMISTRY)、野宮真貴(ピチ

カート・ファイヴ)、坂本美雨、キリンジ、高野寛、佐藤竹善(SING LIKE TALKING)、

Salyu、Mummy-D(RHYMESTER)、Shing02、藤原道山、AOKI takamasa ほか多数。

海外アーティストとの国際的コラボレーション:

Christian Fennesz(オーストリア)、Sergio Mendes(ブラジル/公認トリビュート)、Joyce

Moreno(ブラジル)、Jaques Morelenbaum(ブラジル)、Arto Lindsay(NY)、Nicola

Conte(イタリア)ほか。Hans Zimmer 氏の Remote Control Productions(ロサンゼルス)ス

タジオでのレコーディング経験も持つ。

映像音楽・番組テーマでは、映画『西の魔女が死んだ』、国連国際環境会議「COP10/

MOP5」テーマ楽曲、TBS 系列「NEWS23」オープニングテーマ(2010 年～)などを担当。

また、株式会社クロア代表取締役社長として、五感統合のウェルネス体験を提案する生活ブ

ランド「nemcaro」、機能性音響オペレーティング・システムの開発を統括している。

公式サイト: https://bajune.com

■レーベルについて

【electric sheep】

株式会社クロアが運営する、トベタ・バジュンの作家性を発信する音楽レーベル。アンビエ

ント、モダン・クラシカル、エレクトロニカ領域の作品を国際的に展開する。

【CROIX HEALING】

株式会社クロアが運営する、癒やしと機能性を軸とした音楽レーベル。Classy Moon をは

じめとする多数のピアノ・インストプロジェクトを展開し、国内デジタル配信のマインドフ

ルネス分野でトップクラスのシェアを占める。

■株式会社クロアについて

2009 年 6 月 29 日設立、創業 18 期のウェルビーイング・テクノロジーカンパニー。五感統

合のウェルネス体験を提案する生活ブランド「nemcaro」を軸に、機能性サウンド、家電、

寝具、アロマ、空間体験までを開発・展開。2026 年 6 月、恵比寿にリトリート体験型ブラ

ンドショップ「nemcaro LAB」を開業し、今後の多店舗化を予定している。独自の機能性

サウンド技術と「薬用音楽(R)」の商標、5 万曲を超える音源資産を保有。ANA、星野リゾー

ト、Fitbit、TBS などとの協業実績を持ち、医学博士・医療機関と連携した機能性の高いヘ

ルステックサービスを展開。国内デジタル配信のマインドフルネス分野ではトップクラスの

シェアを占め、世界マーケットに向けた東洋発信のウェルビーイング・ブランドを確立中。

会社概要

社名: 株式会社クロア

所在地: 東京都目黒区下目黒 3-7-2-7F

設立: 2009 年 6 月 29 日

代表者: 代表取締役社長 戸部田 馬準

外部リンク: https://croix.asia/

RELAX WORLD(R) BRAND

RELAX WORLDは、「音」「映像」「香り」の融合によって、

都市生活者のための“デジタル沐浴”を届けるヒーリングブランドです。

癒やしの映像と音楽がもたらす、新しいウェルビーイング体験（高精細映像コンテンツ）

RELAX WORLD(R) Wellbeing Brand by CROIX

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私たちクロアはウェルビーイング・テクノロジーカンパニーとして、各分野のスペシャリストとの連携、企業様との監修コラボ音楽、音源・映像制作をはじめ癒やしのグッズ制作から販売などを行っております。