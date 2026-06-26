【髪から目元まで、キレイをより身近に】関西53店舗展開のHAIR’S GATEが「アイ（目元）事業」を本格始動！

株式会社WAKAMATSU

株式会社WAKAMATSU（本社：大阪府大阪市、代表取締役：若松 東克）が運営する美容室ブランド「HAIR’S GATE（ヘアーズゲート）」は、お客様へのさらなる価値提供と理美容師の多様なキャリアステージ創出の実現に向け、「アイ（目元）事業」に本格参入いたしました。

現在は茨木太田店、加古川店、宝殿店の3店舗で展開しており、今後は多くのお客様のご要望にお応えするため、主要な既存店舗への併設拡大を順次進めてまいります。

■ アイ事業参入の背景：お客様の「タイムパフォーマンス」と「気軽な上質」の追求

HAIR’S GATEでは「気軽な上質を身近に」をテーマに、ヘアケアを中心としたサービスを幅広く提供してまいりました。近年、男女を問わず目元ケア（アイブロー、まつげパーマ、まつげエクステ等）への関心や需要が急速に高まっています。 そこで、普段通われているヘアサロンの中で移動することなく、髪と目元のメンテナンスを一度に完結できる「併設型スタイル」を考案いたしました。忙しい現代のお客様のライフスタイルに寄り添い、お時間を大切にしながら、さらなる「美」をお届けします。

■ 現在の展開状況と今後の展望

現在は先行して以下の3店舗にてアイ事業を導入・運営しております。

LUMIA eyelash by HAIR'S GATE イオンタウン茨木太田店

住所：大阪府茨木市城の前町2-2-1 イオンタウン茨木太田店2F

予約：https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000802470/

LUMIA eyelash by HAIR'S GATE アリオ加古川店

住所：兵庫県加古川市別府町緑町2 アリオ加古川店2F

予約：https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000796244/

LUMIA eyelash by HAIR'S GATE 宝殿店

住所：兵庫県高砂市米田町島38 イオンアイモール内

店舗情報：https://maps.app.goo.gl/rkBy3WZu6knuctQc9

予約： 店頭またはTEL（079-432-7066） ※7月末よりホットペッパービューティーで予約受付開始

これら3店舗でのサービス開始以降、ヘアメニューとの同時利用や、お買い物の合間に気軽に立ち寄れる手軽さが多くのお客様から大変ご好評をいただいております。この成功事例をもとに、併設店舗の拡大を積極的に進めてまいります。

【新店情報】7月吉日、和歌山県に初出店！

7月吉日に、「HAIR'S GATE 和歌山本町店」内にLUMIA eyelashがOPENいたします。和歌山県には初のLUMIA eyelash導入となります。

ぜひ、一度LUMIA eyelashで「目元のキレイ」をご体験ください。

店舗情報：https://maps.app.goo.gl/CGerAqqYWoBNZTsG7

■ 「理美容師の新たな働き方のカタチ」とキャリアの多様化へ

株式会社WAKAMATSUでは「すべての理美容師の社会的地位向上」と「社員が笑顔で働ける環境づくり」をビジョンに掲げています。

今回のアイ事業の拡大は、お客様への提供価値を高めるだけでなく、働くスタッフの可能性を広げる重要なステップです。ヘアスタイリストとしての枠にとどまらず、新たな技術や領域に挑戦したいスタッフへ「アイリスト」という活躍の場を提供。個々の希望に応じた多様なキャリアパスを用意することで、誰もが将来にわたり安心して、笑顔で輝き続けられる環境を創造してまいります。

【株式会社WAKAMATSUについて】

＜ミッション＞

『すべての理美容師の社会的地位を、お客様の「ありがとう」とともに向上させる』

＜ビジョン＞

『社員が笑顔で働き、その笑顔がお客様を幸せにする循環の場を創造することで、社員とお客様のライフステージを豊かにする』

関西エリアを中心に直営110店舗超の理美容室を展開。お客様の日々に寄り添う「気軽な上質」を提供し続けると同時に、働く仲間が安心して長く活躍できる環境づくりを推進することで、お客様の「ありがとう」と、スタッフの「やりがい」が循環する場を広げていきたいと考えています。

会社概要

会社名 ：株式会社WAKAMATSU

所在地 ：大阪市西区南堀江1-18-4

Osaka Metro南堀江ビル2F

設 立 ：1983年3月15日

代 表 ：若松 東克

事業内容：理容室・美容室の経営

公式HP ：https://www.waka-matsu.jp/

採用HP : https://www.waka-matsu.jp/recruit/beauty/