Classiq と Hatch、AWS上で実行されるシンガポールでの量子化学イノベーションを推進

Classiq Technologies Ltd.

シンガポール - 2026年6月24日 - 業界をリードする量子コンピューティングソフトウェア企業である Classiq(https://ja.classiq.io/) と Hatch(https://thehatchx.com/) は、Amazon Web Services(https://aws.amazon.com/)（AWS）とAmazon Braketを通じて実行される、量子・古典計算化学の概念実証（PoC）の完了を発表しました。このPoCは、小分子が標的タンパク質とどのように相互作用するかを理解するための重要なステップとなる、分子の結合エネルギーを推定するワークフローを実証するものです。

シンガポールの治安機関（Home Team）向けに Hatch が主催するオープンイノベーション課題「Dimension X」を通じて実施された本プロジェクトでは、Classiq の量子ソフトウェアプラットフォーム、古典的なハイパフォーマンス・コンピューティング向けのAWSインフラストラクチャ、および量子実行経路としてのBraketを使用し、結合エネルギー計算のためのハイブリッド量子・古典パイプラインを検証しました。

プロジェクトの詳細については、こちらのブログをご覧ください：

https://aws.amazon.com/blogs/quantum-computing/classiq-and-aws-power-quantum-classical-chemistry-innovation-in-singapore-with-hatch/

本発表に関連するメディア素材は、こちらのリンク(https://ml-eu.globenewswire.com/1.0/snippet/10427/eng)からご覧いただけます。

本プロジェクトは、応用量子技術分野におけるテストベッドとしてのシンガポールの重要性が高まっていることを象徴するものです。国立研究財団の支援のもと、国家量子局が調整を行うシンガポールの国家量子戦略は、量子研究、エンジニアリング能力、イノベーション、および企業パートナーシップを推進するために策定されています。Hatch のDimension Xプログラムは、公共安全分野における新興技術の検証・実証を進めるための実践的な枠組みを提供するものです。

このプロジェクトでは、並列化された密度汎関数理論（DFT）計算と、Classiqプラットフォームを通じて実行される変分量子固有値ソルバー（VQE）を組み合わせて、パイプラインが構築されました。このパイプラインは、量子回路を古典的または量子的リソースにルーティングするように設計されており、デバイスの成熟に伴い量子ハードウェア上での実行が可能になります。このワークフローは、タンパク質とリガンドの複合体、結合ポケット、およびリガンドのエネルギーを個別に計算し、それらの結果を組み合わせることで結合エネルギーを推定するように設計されています。

結合エネルギーは、リガンドがタンパク質の活性部位とどの程度強く相互作用するかを示す指標となります。初期段階の計算予測は、研究チームが高コストな実験を実施する前に、有望な分子候補を効率的に選別するのに役立ちます。

Classiq のCEO兼共同創業者である Nir Minerbi(https://www.linkedin.com/in/nir-minerbi/) は、次のように述べています。

「量子コンピューティングは、実際の業務プロセスやインフラ、さらには現場の運用ニーズと結びつくことで、初めてその真価を発揮します。本プロジェクトは、シンガポールのイノベーションエコシステムと Classiq の先進的な量子ソフトウェアがAWS上で連携することで、量子化学分野における実用的なユースケースの創出を加速できることを示しています。」

このワークフローでは、パイプラインの並列化された古典的ハイパフォーマンス・コンピューティング部分にAmazon Elastic Compute Cloud（Amazon EC2）を使用し、通常のワークステーションでは処理不可能なDFT計算を実行しました。量子コンポーネントでは、化学的に活性なフラグメント（断片）を量子手法で処理し、周囲のタンパク質環境をDFTで処理する「フラグメント環境埋め込みアプローチ」が用いられました。このアプローチにより、最大100個程度の原子からなるシステムが約10～14個の空間軌道の活性空間へと縮小され、環境の電子的影響を維持しながら、量子問題を処理可能な状態に保つことができました。

Classiq のプラットフォーム(https://www.classiq.io/product)により、研究者はフェルミオン・ハミルトニアン、電子数、アンザッツ（ansatz）の種類など、化学問題を高い抽象度（高レベル）で記述することが可能になりました。その後、プラットフォームは最適化された量子回路を自動合成し、量子ビットの削減（qubit tapering）を適用して、手動でのゲートレベルのプログラミングを必要とせずにVQEワークフローの実行をサポートしました。パイプラインは、より複雑な分子環境に拡張される前に、ベンチマークシステム上で検証されました。

Hatch のセンター長である Mok Shao Hong 氏は、次のように述べています。

「Hatch は、現在および将来の課題に対処するため、新興の量子技術を含むフロンティア技術を継続的に探求しています。私たちのプログラムを通じて、Classiq のようなスタートアップが課題のオーナーやエンドユーザーと直接連携できるプラットフォームを提供し、シンガポールの運用環境内におけるソリューションの現実的な実現可能性を検証できるようにしています。今回のコラボレーションは、グローバルなテクノロジー企業とシンガポールの公共安全イノベーションコミュニティが協力することで、社会的に重要な課題の解決に向けて新たな技術の可能性を実証できることを示しています。」

また、本プロジェクトは、現在の量子化学開発における実用化への道筋を明確に示しています。計算量が多くとも十分に解明されている問題の部分には古典的なクラウドインフラを使用し、古典的手法だけでは電子相関の処理が困難になる分子フラグメントには量子手法を適用するというアプローチです。このプロジェクトは、ハードウェアや手法が成熟するにつれて、標準的なVQEを超える将来の拡張を含め、より高度な量子アルゴリズムをサポートするように設計されたモジュラーアーキテクチャの概念実証（PoC）となっています。

*本件は、東部標準時2026年6月24日にシンガポールにて発表されたプレスリリースの抄訳です。英語原文はこちら(https://www.globenewswire.com/news-release/2026/06/24/3316581/0/en/classiq-and-hatch-advance-quantum-chemistry-in-singapore-running-on-aws.html)をご覧ください。

Hatch について

Hatch は、シンガポール内務省傘下のHTXが設立した、公共安全・治安領域に特化したイノベーションセンターです。シンガポールの治安機関「Home Team」などの公共安全機関が抱える実際の課題やニーズに対し、世界中の先端ディープテック・スタートアップのソリューションを発掘・検証・加速するための構造化されたアクセスを提供しています。 ミッションクリティカルな環境でインパクトをもたらすためにカスタマイズされた専門的なプログラムやプラットフォームを通じて、グローバルな技術探索から実運用への展開へと技術を推進しています。

イノベーションのミッションは、「アクセス。検証。展開。」

プログラムとイノベーションへの道筋の設計と開発、エンドユーザーとのエンゲージメントと能力開発、および国際的なディープテックネットワークの構築をしています。

Classiq について

Classiq は、企業や研究者が量子コンピューティングにアクセスし、その活用化を実現するテクノロジーを提供している、業界をリードする量子コンピューティングソフトウェア企業です。Classiq のプラットフォームは、高レベルの機能モデルを、ハードウェアで実行可能な最適化された量子回路に自動変換します。これにより、チームはアルゴリズムをより迅速に開発し、コストとパフォーマンスを最適化することで、深いハードウェアの専門知識がなくても量子アプリケーションをより早く利用することができます。



大手ハイパースケーラーやハードウェアプロバイダーなど、量子クラウドコンピューティングの世界的リーダーとのパートナーシップを通じて、Classiq は、ロールス・ロイス(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000007.000101286.html)、Comcast(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000035.000101286.html)、BMWグループ(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000021.000101286.html)、Intesa Sanpaolo(https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=10460997) などの顧客が「一度設計すればどこにでもデプロイできる」ことを保証しています。Classiq の合成技術とメモリ最適化ツールにより、組織はスケーラブルで効率的な量子コードを生成し、研究を加速させ、実行コストを削減することができます。

Fast Company の「Next Big Thing in Tech 2025」を受賞した Classiq は、ソフトバンク、AMD、Qualcomm、HSBCなどの世界をリードするVCやCVCの支援を受けています。Classiqは量子ソフトウェアのグローバルカテゴリーリーダーであり、高度な量子コンピューティングアプリケーションの実現の最前線に立っています。詳細については、LinkedIn(https://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fclassiq-technologies&esheet=54424886&newsitemid=20260217728313&lan=en-US&anchor=LinkedIn&index=6&md5=f0a6b583f0a47880226a1108f31c4f6c)、 X(https://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fclassiqtech&esheet=54424886&newsitemid=20260217728313&lan=en-US&anchor=X&index=7&md5=bcbf681f0c7418b770cd9ee03ba8a209)、YouTube(https://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fc%2FClassiqTechnologies&esheet=54424886&newsitemid=20260217728313&lan=en-US&anchor=YouTube&index=8&md5=4a8a731412ac39c9151974dcb38dc23e) で Classiq をフォローするか、Slackコミュニティ(https://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=https%3A%2F%2Fclassiq-community.slack.com%2F&esheet=54424886&newsitemid=20260217728313&lan=en-US&anchor=Slack+community&index=9&md5=a2b5d685f00c93a9b8d38744a41e5496)、GitHubリポジトリ(https://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=https%3A%2F%2Fgithub.com%2FClassiq%2Fclassiq-library&esheet=54424886&newsitemid=20260217728313&lan=en-US&anchor=GitHub+repository&index=10&md5=ad03c3148abf3c409a0efdca32570ded)、または ja.classiq.io(https://ja.classiq.io/) にアクセスしてください。