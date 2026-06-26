謎解きアドベンチャー『UNDERGROUNDED』Steam版7月3日発売決定！アメリカの歴史と文化を巡る冒険へ。サウンドトラックも同時発売

株式会社room6

株式会社room6（本社：京都市左京区、代表取締役：木村征史、以下、room6）および株式会社ゲームスタジオ（本社：東京都港区、代表取締役：藤重 和博、以下、ゲームスタジオ）は、謎解きアドベンチャー『UNDERGROUNDED』、サウンドトラック『UNDERGROUNDED Soundtrack』を2026年7月3日にSteamにて発売することをお知らせいたします。

『UNDERGROUNDED』は、アメリカの歴史と文化をたどる謎解きアドベンチャーゲームです。プロポーズを断られた失意の青年となって地下深くのダンジョンに挑み、レトロアーケードゲームの力を借りて失くした指輪を見つけ出しましょう。

UNDERGROUNDED Steamページ

https://store.steampowered.com/app/3076910/UNDERGROUNDED/

2026/7/3リリース！ウィッシュリスト登録受付中！

ストーリー

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=OuKs2D7Wljc ]

マンハッタンの青年スコットは、ついに最愛の恋人オリヴィアにプロポーズした！ そして……フラれた。

失意のスコットは、ふとした拍子にプロポーズ用の婚約指輪を道路の側溝へ落としてしまう。指輪が落ちたのは地下深く深く……そこに待っているのは、下水道。そして、映画館にジェット機、西部開拓時代のカウボーイたち！？

マンハッタンの地下に隠されたダンジョンには、アメリカの歴史と文化が凝縮された不思議な迷宮が待っていた！ ラビリンスへ足を踏み入れたスコットは、指輪を取り戻すことができるだろうか？

ゲーム内容

-アメリカの歴史が丸ごとダンジョンに！？

ダンジョンを形づくるのは、過ぎ去ったアメリカの歴史と文化です。華やかなりし映画産業、夢を乗せた宇宙開発、荒野を駆けるガンマンたち……。アメリカ好きならきっとニヤリとさせられる、過去の遺産がてんこ盛り。あなたの好きな時代が、きっと見つかります。

-謎解きのお供に頼れる相棒！

歴史は好きだけど謎解きは苦手……そんな人のために登場するのが、相棒の陽気なカナリア！ 黄色くて親切なトリの友人が、あなたの冒険に付き添ってくれます。謎解きに詰まったときは、彼の言葉に耳を傾けましょう。先に進むためのヒントが得られるかも？

-失くしたものを取り戻す物語

ダンジョンに迷い込んだのはスコットだけではありません。「失くし物」をしたさまざまな人たちが、忘れられたこの迷宮に探し物に来ています。彼らの手伝いをすることで、失われた想いを取り戻してあげましょう。お節介を積み重ねることで、スコット自身の人生も少しずつ姿を変えるかもしれません。

-レトロアーケードゲームで敵をぶっ飛ばせ！

ダンジョンの奥底で立ちはだかるのが、強大なボスキャラクターたち。そんなときにカギとなるのは、スコットの隠された力……レトロなアーケードゲームを遊ぶことで、迷宮に変化をもたらせる能力です。1980年代の名作をオマージュしたアーケードゲームたちを遊んで、ダンジョンを作り変えましょう。個性豊かなゲーム内ゲームをクリアしたら、ボスキャラクターを倒す手がかりが得られるはずです。

UNDERGROUNDED サウンドトラックも同時発売

アメリカの歴史を遡っていく物語展開に合わせ、1980年代や1960年代などの当時に流行した曲や、西部開拓自体の映画をイメージした楽曲など全25曲を収録。

アメリカのポップカルチャーの歴史を対体験できるようなサウンドトラックで価格は980円。

さらにゲーム本編とセットでお得に買えるバンドルも実施予定。

ゲームもサウンドトラックもどちらもお見逃しなく！

UNDERGROUNDED Soundtrack Steamページ

https://store.steampowered.com/app/4310340/UNDERGROUNDED_Soundtrack/

2026/7/3発売！ウィッシュリスト登録受付中！

商品概要

ゲームスタジオについて

[表: https://prtimes.jp/data/corp/45335/table/152_1_ce2db6ac2fba488ad3cf4136175e2183.jpg?v=202606260252 ]

1985年から幅広く、ゲーム製作に携わってきたことで蓄積したノウハウを生かし、業務用から家庭用ゲーム機、PC、スマートフォンまで、マルチデバイス＆マルチプラットフォームに対応したゲーム開発を中心に、さまざまなゲームエンターテイメントを制作しております。代表作に『Echoes of Aincrad』『SYNDUALITY Echo of Ada』『青鬼 ブルーベリー温泉の怪異』『星のドラゴンクエスト』『LORD of VERMILION』『ピンチ50連発!!』などがあります。

公式サイト：https://www.gamestudio.co.jp/

room6について

創業以来スマートフォンやNintendo Switch(TM)、Steam(R)向けのゲーム開発、移植、パブリッシュ事業を行っており、第24回文化庁メディア芸術祭の新人賞を受賞した『アンリアルライフ』をはじめとした、世界観に浸れるゲームを集めたレーベル「ヨカゼ」の運営も行っています。自社開発タイトル『ローグウィズデッド』が好評配信中。

公式サイト：https://www.room6.net/

公式X：https://x.com/room6_pr