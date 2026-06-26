【愛知県豊田市】猿投温泉 金泉の湯「国定公園内の自然豊かな土地で夏を満喫」ジブリパークからも車で15分！７月は「お客様大感謝祭」も開催！全国的にも稀な“飲める天然ラドン泉”で身も心も癒そう。

株式会社真城ホールディングス

猿投温泉「金泉の湯」（所在地：愛知県豊田市加納町馬道通21番地 運営：豊田温泉株式会社）は、国定公園内の豊かな自然と稀少な“飲める”天然ラドン泉が自慢の温泉です。日々の喧騒から離れ、身も心も癒すのに最適！自然とノスタルジックな雰囲気は小旅行気分も味わえます。

７月は日頃の感謝の気持ちを込めて、「お客様大感謝祭」も実施いたします。

ぜひ今年の夏は、猿投温泉「金泉の湯」で心と身体をリフレッシュしてください。

1. 「お客様大感謝祭」開催（7/1～7 開催）

日頃のお客様へ感謝の気持ちを込めて7/1～7に開催する【お客様大感謝祭】。４年ぶりとなるお得な回数券特別販売を実施いたします。その他飲める温泉水などのPB商品の割引も実施いたします。

開催期間: 7月1日～7日

2. 🉐 毎月恒例！お得な「岩風呂の日」（18日・26日 開催）

毎月18日と26日は、日頃のご愛顧に感謝を込めた「岩風呂の日」として、入泉料が特別料金でご利用いただけます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/155880/table/27_1_35f3e0b6b3f5610fcb69e36cd6cbd962.jpg?v=202606260252 ]

※土・日・祝日は入泉料が＋100円となります。

＜当日の特典＞

・金泉の湯会員様はポイントが2倍！

・飲食食堂にて限定メニュー「岩風呂御膳～巴～」が登場（1,780円）。

・アルコールが半額（18日：レモンサワー、26日：生ビール）。

3.ジブリパークの利用者にお得なイベントも！

ジブリパークから車で約15分と近いため、ジブリパークのチケットをご提示していただくと入泉料の割引イベントを実施しております。さらに新規会員登録料も通常200円かかるところが無料となります。

4. 湯上りは“飲める温泉”を使用した美食料理に舌鼓

日帰り温泉 金泉の湯1Fお食事処〈飲食食堂(おんじきしょくどう)〉では、稀少な飲める天然ラドン泉を使用した様々なお料理をお楽しみいただけます。ただいま夏季限定で「夏のうまいもん」をご提供いたします。この季節にお料理をお楽しみください。

提供期間: 8/31まで

5. 地元の農家さんより新鮮なお野菜も届く売店コーナー

春は桃に山菜、夏はスイカにトウモロコシ、秋は柿やシイタケ、冬には立派な白菜。地元の農家さんより届く新鮮なお野菜が人気の売店コーナー。猿投温泉で養蜂している「非加熱 生はちみつ」もございます。飲める温泉水や、オリジナルの温泉の素などプライベート商品も多数！お帰りの際にぜひ売店コーナーものぞいていってください。

■金泉の湯について

猿投温泉「金泉の湯」は、愛知高原国定公園の豊かな自然に囲まれた、名古屋の奥座敷とも呼ばれる温泉施設です。

天然ラドン泉の恵み

地下1,200mから湧き出る稀少な“飲める”天然ラドン泉が自慢です。飲んで、吸って、浸かれる「奇跡の湯」とも呼ばれ、自然治癒力や免疫力の向上を促します。

愛知県で初めて飲泉許可を得た、大変貴重な天然温泉水です。源泉を飲用することで、温泉成分を体内へ効率良く取り込むことができます。

飲める温泉水はお料理にも使用しております

飲める温泉だからこそできる金泉の湯のお食事処〈飲食食堂(おんじきしょくどう)〉のお料理。

自慢は“練る、茹で、締め”すべての工程に飲める温泉水を使用した〈猿投十割そば〉

5リットルの空容器は金泉の湯の売店でも販売しておりますご入泉いただければ、飲める温泉水がお持ち帰りできます

全国でも稀な飲める天然ラドン泉は、日帰り温泉金泉の湯内の専用の蛇口より、

〈おひとり様1容器5リットルまで〉汲んでお持ち帰りいただけます。

ご飯を炊く、コーヒーを淹れる、お酒を割るなど、ご自宅でも温泉水をお楽しみいただけます。

四季折々の自然

広大な敷地内では、春は桜、秋は紅葉など、四季折々の美しい自然景観を堪能しながらゆったりと疲れを癒すことができます。

地下鉄【藤が丘駅】より無料送迎バスあり

毎日運行の【藤が丘便(予約不要)】の他、愛知県内各所を運行する【地域便(要予約)】も！

〈ジブリパークからの好アクセス〉

話題のジブリパークから車で約15分とアクセスが抜群です。パークで楽しんだ後に、天然ラドン泉で疲労を癒す滞在にも最適です。ご宿泊のお客様にはジブリパーク経由便もありご好評いただいております。

無料送迎バスの情報はコチラ(https://sanageonsen.p-castle.co.jp/onsen/detail/9)

宿泊施設も隣接

敷地内には「癒しの宿 金泉閣」がございます。2023年にリニューアルされた和モダンな客室、2025年には客室半露天風呂をしつらえたスイートルームも増室し、全国、世界からお客様にご利用いただいております。地産地消にこだわり、温泉水を使用した自慢の会席料理と温泉で、日々の喧騒から離れ非日常を味わえます。※要事前予約

詳しくはコチラ(https://kinsenkaku-sanageonsen.com/)

◆ 施設情報 猿投温泉 金泉の湯

所在地：豊田市加納町馬道通21 愛知高原国定公園内

アクセス：名古屋駅から高速道路利用で約40分、ジブリパークから車で約15分

地下鉄藤が丘駅より毎日無料送迎バス運行。ジブリパーク経由便あり。

公式HPはコチラ(https://sanageonsen.p-castle.co.jp/)