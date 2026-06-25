【国内初】茨城ロボッツ公式Robloxゲーム 「IBARAKI ROBOTS WORLD」が9月下旬公開へ

株式会社茨城ロボッツ・スポーツエンターテインメント

株式会社茨城ロボッツ・スポーツエンターテインメント（本社：茨城県水戸市、代表取締役社長：川崎篤之）、学校法人八文字学園（所在地：茨城県水戸市、理事長：八文字和宏）、株式会社College8（本社：東京都中央区、代表取締役社長：井上匡史）は、2026年6月25日、世界最大級のUGC型ゲーム・メタバースプラットフォーム「Roblox」において茨城ロボッツ公式ゲーム「IBARAKI ROBOTS WORLD（イバラキロボッツワールド）」を共同開発する三者連携協定を締結しました。

本プロジェクトでは、B.LEAGUE B1「茨城ロボッツ」の公式IPを活用し、Roblox上にバーチャルアリーナ空間を構築。クラブマスコット「ロボスケ」や選手ユニフォームなど、実際のクラブ資産を再現したデジタル空間を展開します。また、水戸デジタル専門カレッジの学生が企画・開発・運営に参画し、実際にユーザーへ提供される商業ゲームとして開発を進めます。

Bリーグクラブと専門学校が連携し、Roblox上で公式IPコンテンツを本格展開する取り組みは国内初（2026年5月時点、三者調べ）となります。

■ プロジェクト概要

1.国内初のデジタル地域創生： グッズやリアルイベント中心だった地域スポーツIPを「Roblox」に拡張し、世界3.8億人市場へ発信する初の試み。

2.若者の地方流出を防ぐ、新たな産学連携：「地方にいながら世界市場と接続する」実践的な開発経験を提供。AI時代に対応した次世代クリエイティブ人材の育成と地域定着を推進します。

3.教育の枠を超えた「商業開発」：水戸デジタル専門カレッジの学生が、実際のクライアントワークとして企画・開発・運営・収益化までの全工程に参画。

■ 「IBARAKI ROBOTS WORLD」について

「IBARAKI ROBOTS WORLD」は、Roblox上で展開する茨城ロボッツ公式ゲームです。メタバース空間上に茨城ロボッツの世界観を再現し、ユーザーがクラブや選手を身近に感じながら楽しめる体験を提供します。

【タイトル】IBARAKI ROBOTS WORLD（イバラキ ロボッツ ワールド）

【プラットフォーム】Roblox

【公開予定】2026年9月下旬 ※2026-27シーズン開幕前後のローンチを目指して開発中

■主な実装予定コンテンツ

1.バーチャルアリーナ

ロボッツのアリーナをモチーフに、チームカラーで統一された没入感溢れる3Dコート。

バーチャルアリーナイメージ2.ミニゲーム

アバターを操作し、バーチャルコートで独自のバスケミニゲームを体験できる空間。（シュート対決等）

ミニゲームイメージ3.アバターショップ空間

選手名・背番号を再現した選手ユニフォームや限定アバターアイテムなどを購入・着用できるバーチャルストア。

ショップイメージスキンイメージ

その他、クラブマスコットキャラクター「ROBO-SKE(ロボスケ)」の登場も予定しており、ユーザー同士が交流できるコミュニティ空間を盛り上げます。ゲーム内容や追加機能については、順次発表してまいります。

■なぜ「Roblox」なのか？

Robloxは世界で月間約3.8億人が利用するUGC型ゲーム・メタバースプラットフォームです。近年、世界のスポーツクラブやエンターテインメントブランドがRobloxを活用し、若年層との新たな接点づくりを進めています。茨城ロボッツにおいても、デジタルネイティブ世代との接点創出と新たなファンコミュニティ形成を目的に、本プロジェクトを推進します。

■今後の展望

2026年9月下旬のサービス開始を目指し開発を進めるとともに、学生参画チームの拡大や追加コンテンツの実装を予定しています。また、デジタル空間内におけるスポンサー連携や地域企業とのコラボレーションも視野に入れ、スポーツIPを活用した新たなデジタル事業モデルの構築を目指します。将来的には他スポーツクラブや地域プロスポーツへの展開も検討してまいります。

三者代表によるコメント

株式会社茨城ロボッツ・スポーツエンターテインメント 代表取締役社長 川崎篤之 コメント

アリーナや街中といったリアルな賑わいの先にある『次の空間』として注目したメタバースを通じて日常的にロボッツを楽しみ、多様なコンテンツに繋がるファンコミュニティは、これからのプロスポーツビジネスにおいて不可欠だと考えています。そして、水戸から世界へ技術人材を輩出してきた八文字学園という地元のプロフェッショナルと地域一体で挑戦することに大きな意味があります。デジタルネイティブである若い学生たちの瑞々しい感性を活かし、プロスポーツ界の最先端を走る新しい挑戦を共に成功させたいと思います。

学校法人八文字学園 理事長 八文字和宏氏 コメント

創立70周年を迎え、地元・茨城へ即戦力人材を送り出すことを使命にデジタル領域における本格的な『共同事業者』として新たなステージへ足を踏み出すものとなります。地方の専門学校がプロスポーツチームと共に、世界中が熱狂するメタバース『Roblox』を舞台にビジネスを起こす。これは本学園にとって最大の挑戦です。『夢を追うなら東京へ行くしかない』という常識を変え、世界を相手に挑戦できる最高の選択肢を具体的な形で証明します。教育と産業を地続きに結び直す挑戦が若者の未来をどう変えていくか、ぜひ一番近くで目撃し、発信してください。

水戸デジタル専門カレッジ校長 兼 株式会社College8 代表取締役社長 井上匡史氏 コメント

学生たちが茨城ロボッツ様と共に『Roblox』でのゲーム企画から開発・運営、ユーザーの声をもとにした改善まで、一連のビジネスプロセスを主体的に経験できることは、通常の学校生活では得られない大変貴重な機会であり、大きな成長を期待しています。茨城県にはゲーム産業の集積が乏しく、優秀な人材が都心へ流出する現状を、教育を超えた価値として、在学中の開発に留まらず、卒業後も地域でリアルに関わる『未来の雇用』へ繋げていきたいと考えています。地域に新たな産業を生む『新しい教育と地方創生のモデル』を茨城から発信します。

■三者紹介

◆学校法人八文字学園

学校法人八文字学園は、茨城県水戸市を拠点に、水戸ビジネス&ホスピタリティ専門カレッジ、水戸デジタル専門カレッジ、水戸自動車大学校、水戸ビューティカレッジ、水戸看護専門学校の5校を運営する、創立70周年を迎えた専門学校グループです。「地域に根ざした実学教育」を理念に、地元の産業界・企業・自治体との連携を通じて、現場で活躍できる専門人材の育成に取り組んでまいりました。近年は、AI・デジタル・ゲーム・アニメーション領域における教育の高度化や、産学共同プロジェクトの推進にも注力しています。

◆株式会社 College8

株式会社College8は、「教育の再構築」をミッションに掲げる教育プロデュースカンパニーです。企業・教育機関・自治体との連携を通じて、社会が求める教育プログラムの開発や、産学共同プロジェクトの企画・推進などを展開しています。AI・ゲーム・アニメーションなどのデジタル領域においても、社会や産業が求める実践的な教育機会を創出し、次世代人材の育成と地域産業の発展に取り組んでいます。

◆株式会社茨城ロボッツ・スポーツエンターテインメント

茨城ロボッツは、B.LEAGUE B1に所属する茨城県内全域をホームタウンとして活動するプロバスケットボールクラブです。クラブ発祥の地・つくば市が「ロボットの街」を推進していることから、チーム名は「ロボッツ」とし、テクノロジーを軸に近未来の世界観を志向しています。「スポーツで夢・誇り・活力を生み出し、地方創生のモデルをつくる」というミッションを掲げ、地域や企業、県内20自治体と取り組むCSR活動「M.HOPE」や飲食事業、施設開発等で持続可能な地域社会を目指し推進しユニークなまちづくりに積極的に取り組んでいます。2026年秋開始のB.LEAGUEの最高峰リーグ「B.PREMIER」に参入予定です。