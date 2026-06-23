すとぷり結成10周年を記念して、４年ぶりに「すとぷり新聞」を発売します。「すとぷり新聞10周年記念号」は、タブロイド判全32ページオールカラー。 メンバー実写の撮り下ろしカット満載で、メンバーたちのスペシャルインタビュー記事、10周年リポート記事、ゆかりある著名タレントたち、後輩グループらからのお祝いメッセージ、そして「10年間のすとぷり流行語大賞」ファン投票の結果発表と、オリジナル記事が盛りだくさん。さらに、実写撮り下ろしと10周年の新ビジュアル衣装のイラストによる縦54.6cm×横81.2cmの両面特大ポスター付きです！ 発売日は、10周年記念アリーナツアー「すとろべりーめもりー Vol.10th anniversary ～すとぷり ARENA TOUR～」の愛知・IGアリーナ公演初日の６月20日。STPR ONLINE STORE、Amazon、セブンネットショッピング、HMV＆BOOKS online（HMVは実店舗からも販売。※HMV SPOT有明ガーデン、record shop除く）、一都三県のJR主要駅やコンビニエンスストア、全国のアニメイト店舗およびアニメイト通販、各ライブ会場で販売します。

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