画像・図表も読み取るマルチモーダルRAGと汎用AI対話機能を搭載しバージョンアップした「RICOH デジタルバディ」の提供を開始





バージョンアップしたRICOH デジタルバディ概要



バージョンアップしたRICOH デジタルバディ概要

リコーは、企業内に蓄積されたノウハウや経験など、言語化されていない「暗黙知」を含む情報資産のAI活用を支援する企業向けAIプラットフォーム「Hi.DEEN（ヒデン）」*2を展開しています。本サービスでは、「Hi.DEEN（ヒデン）」における「ドキュメント活用基盤」である、「ナイーブRAG」*3「マルチモーダルRAG」*1「グラフRAG」*4の技術を適用しています。社内に散在する情報をAIが正しく理解し活用できる環境の実現を、本サービスを通じて支援していきます。



*2 リコーが開発した、企業内に眠る「暗黙知」や「非構造化データ」を資産に変え、競争力の源泉となる「秘伝のタレ」へと昇華させるためのAI技術基盤。



*3 LLMに対し、外部ドキュメントを検索して取得した情報をそのまま付与し、回答生成を行う基本的なRAG。



*4 情報同士の関係性を構造化し、その関係性に基づいて検索・推論を行うRAGの手法。文書間や概念間のつながりを踏まえた高度な文脈理解と回答生成が可能となる点が特徴。なお、グラフRAG技術は Advancedプランのみ個別対応。



リコージャパンは、リコーグループでの実践活動で培ったノウハウとともに、お客様に寄り添い、業種業務に合わせて利用できる 「使える・使いこなせるAI」を提供し、お客様が取り組むオフィス／現場のデジタルトランスフォーメーション（DX）を支援してまいります。



バージョンアップしたRICOH デジタルバディの特徴



１．画像・図表も読み取る高精度な検索機能マルチモーダルRAGを搭載





２．調べるだけで終わらない汎用AI対話（Chatモード）搭載





３．全社展開しやすいクレジット制課金









製造業でのユースケース例 製造業でのユースケース例







今後の展開



情報収集機能にとどまらず、分析・生成機能のさらなる強化を図り、より幅広い業務領域で活用いただけるよう継続的に機能拡充を進めてまいります。また、「司令塔」となるデジタルバディがユーザーのリクエストを自律的に解釈し、各専門分野のデジタルバディと連携する「エージェンティックRAG」機能の実装を目指し、より高度な価値提供に向けた開発を推進してまいります。









テキストだけでなく、文書内の図面・グラフ・表・写真もAIが読み取って検索・回答を生成。製造業の技術文書、建設業の積算資料、IR資料のチャートなど、画像を多く含む業務文書において、これまで検索できなかった「図の中の情報」にもたどり着けるようになり、ドキュメントの活用を拡大。Advancedプランのみ搭載のグラフRAG（個別対応）により、ナレッジ同士の関連性を構造化し保持することで、より正確性の高い検索も可能。社内文書を横断検索し、根拠付きで回答する「文書活用モード」に加え、文書検索を必要としない汎用的なAI対話機能「Chatモード」を新たに搭載。アイデア出しや文章作成など、日常業務のあらゆる場面でAIを活用でき、社内ナレッジ検索から日常的なAI活用まで本サービスで完結。「メール文面にして」「要点を箇条書きにして」と指示すれば、チャット上でたたき台を作成。議事メモの要約、報告書の構成案など、テキスト作成の壁打ち相手としても活用可能。従来は質問とファイル登録が別々に課金処理されていたところ、バージョンアップした「RICOH デジタルバディ」は質問もファイル登録も利用量に応じ課金されるクレジット制に一本化。ユーザー数による課金はなく、利用の繁閑には追加クレジットの購入により柔軟に対応が可能。バージョンアップしたRICOH デジタルバディ のユースケース例１．営業支援部門における資料探索商材の提案資料や法改正などの業界情報、活用できる補助金の情報など、営業提案に必要なナレッジを本サービスにアップロードすることで、必要な資料や情報を迅速に検索可能。検索に対する回答をもとに、お客様への説明文書やメール文案も生成し、業務を効率化。２．製造業における点検報告書作成製造業での設備点検記録をナレッジとして本サービスにアップロード。表形式で記載された点検記録の数値などを読み取り、その後の対策の必要性の判定などに活用。Chatモードを利用することで報告書案の作成まで実現。■関連情報RICOH デジタルバディ商品ページ組織の知恵を、一瞬で引き出すRICOH デジタルバディhttps://promo.digital.ricoh.com/ai/lp/digitalbuddy/「調べる」から「任せる」へAIエージェントが、“調べて・まとめる”まで終わらせるRICOH デジタルバディhttps://promo.digital.ricoh.com/ai/lp/digitalbuddy/02/■関連ニュースはたらく人に寄り添うAIソリューション「RICOH デジタルバディ」「RICOH Chatbot Service デジタルバディ」の提供を開始https://jp.ricoh.com/release/2024/0628_1生成AIサービス「RICOH デジタルバディ」の自治体版を提供開始https://jp.ricoh.com/release/2025/0919_1生成AIサービス「RICOH デジタルバディ」、新たにBox連携に対応https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000148.000006187.html生成AIサービス「RICOH デジタルバディ」、新たにSharePoint連携に対応https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000139.000006187.html