【厄除け＆幸運】フラワーモチーフが上品なパワーストーンブレスレット『Floral Amulet～Noir～』、ハワイ発「マルラニハワイ」より新発売！

H1GLOBAL株式会社

ハワイ発祥の天然石アクセサリーブランド「マルラニハワイ」より、発売以来ご好評をいただいている

「フローラルアミュレット」のブラックバージョンを発売開始いたしました。

マザーオブパールのブラックカラーとオニキスの静かな輝きに、淡水パールと水晶の清らかな優しさで組み上げたブレスレットは、厄除けや願望成就、グラウンディングを願う方におすすめ。

「パワーストーン」という概念から解き放たれたエレガントなデザインは、おしゃれに身に着けながら願いを託したい方、守護を必要とする方にも、頼もしく寄り添ってくれるでしょう。

◆Floral Amulet～Noir～

◆サイズ/販売価格

- S（約14～14.5cm）12,000円（税込 13,200円）- M（約15～15.5cm）12,000円（税込 13,200円）- L（約16～16.5cm）12,500円（税込 13,750円）- LL（約17～17.5cm）13,000円（税込 14,300円）

素材： 天然石、真鍮メッキパーツ、シリコンゴム

◆使用している石

- マザーオブパール 願望実現・母性の象徴・結婚運・仕事の発展・魅力アップ- オニキス 厄除け・トラブルを防ぐ・理性を保つ・運動能力を高める- 淡水パール 魅力を引き出す・品格を高める・幸運- 水晶 他の石をパワーアップ・浄化する・総合運を上げる

◆頼もしく寄り添う、 マザーオブパールとオニキス

花型に丁寧にカットされたマザーオブパールとオニキスは、見た目の上品さはもちろん、持つ人に愛と守護を授けてくれる頼もしい存在。

「真珠の母貝」の名の通り、母性・慈愛・家庭運・願望成就・厄除けなどをサポートしてくれると言われています。

花型に加工することで、「開花」「成長」「幸運が咲く」というポジティブな意味が加わり、身につける人の心をほぐしながら、毎日にそっと彩りと幸せを届けてくれるでしょう。

◆水晶と淡水パールで、 浄化と品格をプラス

花の守護に輝きを添えるのは、上質なスターカットの水晶と淡水パール。

すべてを清め、波動の安定をもたらす水晶は、パワーストーンアクセサリーには欠かせない存在です。

淡水パールは清らかさや品格、女性らしい魅力を引き出すといわれ、心に穏やかな自信を育ててくれます。

キラキラと輝くボタンカットの水晶とともに、運を動かす力と溢れ出す魅力を、お手元から届けてくれるでしょう。

◆マルラニ刻印入りチャーム （神のご加護の意味）

キラリと光るオリジナルチャームには、ハワイ語で「神に護られた」との意味を持つ「Malulani」と刻印。 ハート、スター、シェル、ホヌ、クロス、オーバルのハッピーモチーフからお選びください。

上品さと頼もしさを併せ持つ、おしゃれなパワーストーンブレスレット「フローラルアミュレット～ノワール～」。

おしゃれに身に着けながら、愛と守護に包まれるお守りにいかがでしょうか？

◆ご購入はこちらから

https://malulani.info/?pid=191941203

◆ハワイ本店のご案内

オアフ島中心部に位置する「センチュリーセンター」11階に構える本店は

眺めの良い隠れ家的な落ち着いたサロン。

頻繁に虹を望める心地良い空間で、パワフルで美しい天然石アクセサリーを

ゆったりとお選びいただくことができます。

ブレスレットをはじめ、アンクレットやネックレスなど

おしゃれなストーンアイテムや、生年月日とお願い事から石をお選びする

「バースデイオーダーブレスレット」など

ここでしか手に入らない特別なアイテムを、ぜひ選びにお越しください。

ハワイ本店はサイトはこちら▶(https://malulani.info/column/hawaii-mainstore)

ハワイ本店限定商品はこちら▶(https://www.instagram.com/reel/C_X62ehzoy0/?utm_source=ig_web_copy_link)

◆おすすめ記事

▶マザーオブパール意味・効果│パワーストーン辞典

https://malulani.info/column/dictionary/motherofpearl



◆パワーストーン辞典のご紹介

▶種類から探す

https://malulani.info/column/aiueo

▶誕生石から探す

https://malulani.info/column/birth

▶色から探す

https://malulani.info/column/color

▶願い事から探す

https://malulani.info/column/wish

◆マルラニハワイ

https://malulani.info/

ハワイに本店を構える天然石ジュエリーブランド。「オシャレも願いも叶える」「パワーストーン＝心のサプリ」をコンセプトに、オリジナルアクセサリーを制作販売しています。

店名の由来「MALULANI」とは、「神に守られた」という意味のハワイ語。「MALULANI」という文字を刻み込んだアイテムを組み込み、「神のご加護がありますように」という祈りを託しています。

ブレスレット、ネックレスをはじめとするすべての商品は、１点１点ハンドメイドで作成しています。

◆本件に関するお問合せ

広報：庄子

TEL：03-6433-5723

MAIL：info@malulani.tv

【マルラニハワイ公式アカウント】

Instagram▶https://www.instagram.com/malulani_hawaii/

X(旧Twitter)▶https://twitter.com/MALULANIHAWAII

Blog▶https://ameblo.jp/hawaii-malulani/

◆会社概要

社名：H1GLOBAL株式会社

創業：2005 年4 月

代表者：代表取締役 輝咲 翔

本社：〒106-0047 東京都港区南麻布５丁目１-２９ 麻布広尾マンション901

TEL：03-6419-7755

事業内容：天然石アクセサリーのデザイン・制作・商品開発、及び卸売り・小売り。飲食店の企画運営、ヘルスケア事業の展開など。