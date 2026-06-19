サンリオキャラクターズ「ポムポムプリン」商品９アイテムが６月１２日(金)よりむにゅぐるみパティオ公式ECサイトにて受注予約開始

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株式会社KThingS


さまざまなキャラクターグッズを企画 ・ 販売している株式会社 KThingS （東京都中央区が運営するキャラクターグッズショップ「むにゅぐるみパティオ」は、サンリオキャラクターズの「ポムポムプリン」から９アイテムを6月12日(金)よりむにゅぐるみパティオ公式ECサイトにて受注予約を開始しております。




【受注予約期間】 6月12日(金)11：00～6月28日(日)23：59


※受注予約のため個数制限はございません。



「むにゅぐるみパティオ」公式ECサイトはこちら▶https://munyugurumi.jp/news/detail/547



商品ラインナップ



【ポムポムプリンシリーズ　全9アイテム】




■ポムポムプリン コレクション トレーディングむにゅぐるみマスコット(全8種)　価格：1,650円（税込）


■ポムポムプリン コレクション トレーディングむにゅぐるみマスコット(全８種) コンプリートBOX　価格：13,200円（税込）






■ポムポムプリン コレクション2 トレーディングむにゅぐるみマスコット(全8種)　価格：1,650円（税込）


■ポムポムプリン コレクション2 トレーディングむにゅぐるみマスコット(全8種)コンプリートBOX　価格：13,200円（税込）








■ポムポムプリン スペシャルマスコットセット　価格：11，000円（税込）






■ポムポムプリン 抱きつきポシェット　価格：3,520円（税込）






■ポムポムプリン トマト むにゅぐるみマスコット　価格：1,650円（税込）






■ポムポムプリン ぶどう むにゅぐるみマスコット　価格：1,650円（税込）






■ポムポムプリン なかよしマルチクリップセット ポムポムプリン&マフィン 　価格：1,650円（税込）



むにゅぐるみパティオとは






「むにゅぐるみパティオ」は、手触りにこだわったぬいぐるみ ”むにゅぐるみ” を中心に、縫製雑貨やアクリルキーホルダー、缶バッジなど様々なキャラクターグッズを販売するグッズショップです。 かわいい・きれい・かっこいい商品をつくることをモットーにしている株式会社KThingSが、商品を通してお客様に笑顔をお届けいたします！



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