サンリオキャラクターズ「ポムポムプリン」商品９アイテムが６月１２日(金)よりむにゅぐるみパティオ公式ECサイトにて受注予約開始
さまざまなキャラクターグッズを企画 ・ 販売している株式会社 KThingS （東京都中央区が運営するキャラクターグッズショップ「むにゅぐるみパティオ」は、サンリオキャラクターズの「ポムポムプリン」から９アイテムを6月12日(金)よりむにゅぐるみパティオ公式ECサイトにて受注予約を開始しております。
【受注予約期間】 6月12日(金)11：00～6月28日(日)23：59
※受注予約のため個数制限はございません。
「むにゅぐるみパティオ」公式ECサイトはこちら▶https://munyugurumi.jp/news/detail/547
商品ラインナップ
【ポムポムプリンシリーズ 全9アイテム】
■ポムポムプリン コレクション トレーディングむにゅぐるみマスコット(全8種) 価格：1,650円（税込）
■ポムポムプリン コレクション トレーディングむにゅぐるみマスコット(全８種) コンプリートBOX 価格：13,200円（税込）
■ポムポムプリン コレクション2 トレーディングむにゅぐるみマスコット(全8種) 価格：1,650円（税込）
■ポムポムプリン コレクション2 トレーディングむにゅぐるみマスコット(全8種)コンプリートBOX 価格：13,200円（税込）
■ポムポムプリン スペシャルマスコットセット 価格：11，000円（税込）
■ポムポムプリン 抱きつきポシェット 価格：3,520円（税込）
■ポムポムプリン トマト むにゅぐるみマスコット 価格：1,650円（税込）
■ポムポムプリン ぶどう むにゅぐるみマスコット 価格：1,650円（税込）
■ポムポムプリン なかよしマルチクリップセット ポムポムプリン&マフィン 価格：1,650円（税込）
むにゅぐるみパティオとは
「むにゅぐるみパティオ」は、手触りにこだわったぬいぐるみ ”むにゅぐるみ” を中心に、縫製雑貨やアクリルキーホルダー、缶バッジなど様々なキャラクターグッズを販売するグッズショップです。 かわいい・きれい・かっこいい商品をつくることをモットーにしている株式会社KThingSが、商品を通してお客様に笑顔をお届けいたします！
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