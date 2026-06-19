スマホ調停の「wakai」新ブランドロゴを発表「合意形成による共同親権」を応援する次の人生へ導く“翼”を可視化

株式会社wakai

誰もが手軽に司法サービスを利用できることを目指し、スマホ調停を展開する株式会社wakai（URL：https://ddrwakai.co.jp/ 東京都港区：代表取締役社長/的場 令紋）は、2026年6月17日（水）に俳優・タレントの山田まりやさんをゲストに迎えた公開トークイベントを開催いたしました。多くのメディアならびに関係者にお集りいただきwakaiの特徴やスマホ調停についての認知を拡大しました事を機にwakaiではこのたび、新ロゴマークを設定いたしました。共同親権者の元夫・元妻ならびにお子さまの今後の新たな人生を応援する意思を込めて6月21日の「父の日」より正式に運用いたします。

6月17日のトークセッション登壇者：左より的場 令紋(株式会社wakai 代表取締役CEO、タレント 山田まりやさん、あかねくさ法律事務所所属 弁護士 角田 智美先生

なお、6月17日のトークセッション映像は後日wakaiのHPなどで公開させていただきます。

■新ロゴマーク制定の背景：争いの“その先”が問われる時代へ

wakai新コーポレートロゴマーク

近年、離婚や相続、労働問題など、個人間の紛争は増加傾向にある一方で、

- 手続きの複雑さ- 訴訟費用の経済的な苦痛や負担- 心理的ハードル

といった理由から、十分な解決手段にアクセスできない人が多く存在しています。

いわゆる「2割司法」*と呼ばれるように、

司法サービスは一部の人しか利用できていない現状があります。

※「二割司法」とは、

法的トラブルを抱えた人のうち、約2割しか弁護士などの司法サービスにアクセスできず、残りの8割が費用面や心理的ハードルから相談を断念し、泣き寝入りしている現状を指す。

おもに「司法アクセスの格差」や「法曹人口の少なさ」が原因とされ、司法制度改革の課題として長年議論されています。

こうした背景の中、wakaiは「誰もが使える合意形成インフラ」の実現を目指し、サービスとブランドの再定義を行いました。

今回の山田まりやさん、そして共同親権、今後の離婚調停に臨み、これからの人生や未来に羽ばたく当事者の皆さま、そしてお子さまたちのこれからを応援させていただくことを機に、wakaiの新しいロゴを制定させていただきます。

新ロゴコンセプトは「未来への翼」： 次の人生へ進むための“出発点”を象徴

新ロゴは、「未来への翼」をコンセプトに設計されています。

この翼は単なる飛翔ではなく、次のステージへ羽ばたく未来へ導かれるという意味を内包しています。

wakaiは、争いを終わらせる場所ではなく「その先の人生へ進むための起点」であるという思想を、この翼に込めています。

ユーザー1人ひとりの再出発に寄り添い、時に背中を押し時に導く存在であることを象徴しています。

- ブランド思想：「人生のエアポート」

wakaiが掲げるのは「人生のエアポート」というコンセプトです。

争いを終える場所ではなく次の人生へ向かう出発地点。誰もが、自分のタイミングで、自分の形で再出発できる社会を目指します。

- サービスの進化： 司法から“社会インフラ”へ

wakaiは、スマートフォンで利用可能なオンライン紛争解決（ODR）を通じて、

時間・費用・距離・心理

といった司法の障壁を取り除いてきました。今後は離婚領域にとどまらず、

- 未払金回収- 相続税- 労働問題

などへと領域を拡張し、「社会の合意形成を支えるインフラ」としての役割を担っていきます。

★ 株式会社wakai代表取締役CEO：的場令紋コメント

株式会社wakai：代表取締役CEO 的場 令紋（まとば・れいもん）

新ロゴマークは、未来に向けて羽ばたく翼をイメージしています。私自身もですが、これからの人生のスタートラインに立って屈せず、臆せず羽ばたいていく方々を応援する。wakaiはそんな存在でありたいと思っています。

こちらのロゴは6月21日(日）からの正式スタートになります。その日は「父の日」です。離婚調停の途中に子どもと会えなくなった父親、母親の方も多数,wakaiに相談をいただいております。そのような方々、そして親と会えなくなったお子さまたちも心から応援する記念日にしたいと思い、父の日を、あえて設定しました。

新ロゴマークの発表は、デザインの変更ではなく社会へのメッセージの発表です。争いの先には、それぞれの人生があります。力強く飛び立つ人もいれば、静かに一歩を踏み出す人もいる。wakaiは、そのどちらも支えたいと、考えてます。今回のロゴに込めたのは、弊社の企業理念そのものです。wakaiは“終わらせる場所”ではなく“始める場所”。その価値を、視覚的に表現しました。人生は何度でもスタートラインを引ける。そのような社会を実現するためにも「離婚の話し合いならスマホ調停wakai」と、多くの方々に知っていただきたいと考えてます。

wakaiはまだスタートラインに立ったばかりです。これからも精進してまいります。

- 報道関係のみなさまへ

今回の新ロゴマーク発表の背景には、離婚調停を進める当事者の方々の人生や子どもの連れ去り、養育費などを含めた社会課題における多くのストーリーが込められています。

6月17日のトークセッション開催後には「離婚の話し合いならスマホ調停wakaiへ」という認知が拡大してまいりました。

特に多かった感想が

- 相手方と顔を合わさなくてもよい。→心理的ストレスを回避出来る- 子どもの未来のためにもめずに、冷静に話し合いが実施可能- 中立の専門家が立ち会うため安心感がある

さらに、コスト的にもメリットが大きい。という感想をwakaiに寄せられております。

新ロゴ発表の本質にある

当事者支援の現場さらに養育費問題の最新動向など取材対応が一般の当事者による実名・顔出しでの取材対応が可能です。４月から施行の「共同親権」の背景・現場の実態をぜひ取材いただきますようお願い申し上げます。独自の個別取材などにもご対応いたします。

ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。

何卒よろしくお願い申し上げます。