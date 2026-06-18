6月21日の父の日を前に〈家族の大切なモノについて調査〉実施「ママ、あれどこにある？」はパパの共通語！？！？「大切なモノ迷子」のお父さんが続出

マスターロック・セントリー日本株式会社

マスターロック・セントリー日本株式会社（本社：東京都品川区東五反田、以下「MLSJ社」）は6月21日(日)の父の日を前に、〈家族の大切なモノについての調査〉を発表します。日頃、家族のために頑張っているお父さん。一方で、家族内の大切なモノの保管場所に関する夫婦の認知格差があることが分かりました。

■約9割のお父さんが「あれどこにある？」を経験

今回は、193名のお父さんへ「家族の中で誰が大切なモノを把握しているか？」、「家族の大切なモノで保管場所が分からないモノがあるか？」など調査しました。

その中で、お母さん(妻、パートナー)に「あれどこにある？」や「（自分が使うモノを）どこやった？」と聞いたことがあるお父さんは「よくある(25.9％)」、「たまにある(59.6％)」と85.5%のお父さんが「ある」と回答し、大切なモノを把握していないという事実が浮き彫りに。

■大切なモノがすぐに見つからないのはトラブルの元！？

「これまでにご自宅で、重要書類や大事なモノが必要な時にすぐに見つからず、困ったり、家族間で気まずい雰囲気（プチトラブル）になった経験はあるか？」と聞くと、約6割のお父さんが「よくある(17.1％)」、「たまにある(42.0%)」と回答。緊急時に大切なモノが見つからない時に家族間でトラブルになってしまったこともあることが分かりました。

■約8割が家族で大切なモノを共有するスペースが“必要”と回答

84.5％のお父さんが、家族で共有して管理できる専用の安全な場所が必要と答えました。家族で大切なモノを共有・管理するための選択肢として金庫もおすすめです。例えば、指紋認証が可能な金庫であれば、家族全員の指紋を登録しておくことで、両親に万が一のことがあっても子ども一人で金庫をあけて必要なものを入手することが可能です。

さらに、耐火・耐水機能を持った金庫の存在について、知っている・知らないに関係なくほしい人は半数以上となる54.9％もいました。

金庫は現金や貴重品を保管するためのものと思われることが多いですが、防犯からも災害からも大切なモノを守ることができるアイテムです。耐火・耐水金庫に身分証や保険証書など重要書類をいれておけば、家族の急病のときに必要なモノがすぐに見つかるだけでなく、大地震が発生した時でも書類が守られていることで迅速な避難とスムーズな生活再建が可能となります。

MLSJ社では2026年より、日常的に使っている耐火・耐水金庫を活用した新たな防災の考え方「逃げ一択防災」を提案しています。これは、防災の備えとして推奨されている防災袋/リュック（“持ってく防災”）にプラスして、普段の生活からそれぞれの人が大切に思っているもの、さらに生活が戻った時に必ず必要になるものをしっかり守ることを“置いてく防災”と定義し、もしもの時に、避難を唯一の選択肢にすることで憂いや迷いをなくし、迅速な避難を可能にする新しい防災の考え方です。

〈家族の大切なモノについて調査〉サマリー

調査詳細

- 家族の大事なモノを把握しているのは「お母さん」が42％となり、「お父さん」の33.2％より約10ポイント高い結果に。- 85.5％のお父さんは「あれどこにある？」とお母さんに聞いた経験アリ。- 家族の大切なモノで保管場所が分からないと答えたモノ第1位は、「年金手帳」「マイナンバーカード関連書類」で20.2％。- 家族の大切なモノの保管に関するお父さんの本音は「自分も把握しておくべきだが、お母さんに任せきりでつい後回しになっている(24.4％)」、「家の中のどこかにはあるから、いざとなれば見つかるはず(22.8％)」。- 75.1％のお父さんは、お母さんがいない時に家族の重要なモノを見つけることができると楽観的な回答。（「とても自信がある(26.4％)」、「やや自信がある(45.1％)」と見つけることが可能と回答）- 一方で、大切なモノが見つからず、家族が気まずい雰囲気になったと答えた父親は59.1％。- 大事なモノを専用の安全な場所（金庫など）で保管することが重要と答えた父親は84.5％。

≪概要/属性≫

場所：全国(インターネット調査)

調査期間：2026年6月15日～6月16日

年代：20歳から49歳

母数：合計193名

回収条件：妻と小学生～中学生の子どもがいて同居している男性

Q1. ご自宅の書類や日用品などの「整理整頓・置き場所の管理」は、主にどなたが主導していますか？（n=193）

お母さんが42.0％、お父さんが33.2%と10ポイントも差が開く結果に。一方で、お母さんとお父さん双方で管理している人も24.4％いた。

Q2 ご自宅の整理整頓や置き場所の管理をお母さんに任せている（自分が関わっていない）理由として、当てはまるものをすべてお選びください。（n=81）

「お母さんを信頼しているから」53.1％、「お母さんに任せておけば安心だから」が43.2％と高い結果に。お母さんへ全幅の信頼をおいていることが分かった。

Q3 あなたは日常生活の中で、お母さんや家族に対して「(家族の大切なモノ)あれ、どこにある？」や「（自分が使うモノを）どこやった？」と聞くことはどのくらいありますか？（n=193）

「よくある」が25.9％、「たまにある」が59.6％を合わせて「ある」と回答したのは85.5％となった。日常から大切なモノまでお母さんへ確認が必要という結果に。

Q4 以下の「家族の重要書類」の具体的な保管場所（どの部屋のどの引き出しなど）について、今、あなた自身がはっきりとわかっていますか？実際にあるかを確かめたり誰かに聞かない状態でお答えください。（n=193）

最も場所が分からないと答えたポイントが高かったのは「年金手帳」(20.2%)、「マイナンバーカード」(20.2％)。次いで高かったのは、「不動産の権利書・契約書」(17.6％)だった。

Q5 家族の重要書類の保管場所について、あなたの「本音」に最も近いものはどれですか？（n=193）

お父さんの本音は「妻に任せきり」24.4％、「家の中のどこかにはあるから、いざとなれば見つかるはず」22.8％の２つがポイントを集める結果に。

Q6 万が一、お母さん（普段管理している人）が、急な病気や入院などで動けなくなった場合、あなたは必要な重要書類を「自分ひとり」でスムーズに探し出す自信はありますか？（n=193）

「やや自信がある」が45.1％という最も高い結果に。「あまり自信がない(22.3％)」、「全く自信がない(6.2％)」をあわせても“自信アリ”が上回った。

Q7 これまでにご自宅で、重要書類や大事なモノが必要な時にすぐに見つからず、困ったり、家族間で気まずい雰囲気（プチトラブル）になった経験はありますか？（n=193）

「よくある」(17.1％)、「たまにある」(42%)を合わせると59.1％という高いポイントに。Q6では、“見つけられる”と自信がある一方で、家族間でトラブルになった経験も。

Q8 大事な書類を「家の中のどこか」に分散させるのではなく、「ここを開ければすべて揃う」という専用の安全な場所（金庫など）で、「家族で共有して管理できる専用の安全な場所（またはスペース）は必要だと思いますか？」（n=193）

「とても必要だと思う(35.8%)」、「やや必要だと思う(48.7％)」とあわせると84.5％が“必要”と回答。

Q9 万が一に備えられる耐火・耐水機能を持った金庫があることを知っていますか？（n=193）

知っている、知らない関係なく、“欲しい”と答えた人は合わせて半数以上の54.9％。

マスターロック・セントリー日本の製品

●ご家族の大切なモノとお父さんの大切なモノを保管することが可能

JTW082GEL ビッグボルトシリーズ JTWモデル

従来比60%UPの極太カンヌキとこじ開けに強い構造のセキュリティ性はそのままに、2時間で1010℃まで加熱する過酷なUL耐火試験とデジタルメディア耐火テストをクリアし、強靭な耐火性能、消火放水や浸水からも守る耐水性能など、最上級の性能を備えた金庫です。

★スペック：耐火2時間とメディア耐火、耐水24時間、耐急加熱爆発、ハイセキュリティ、A4サイズのファイル収納、ダブルロック、耐落下衝撃、庫内LED

外寸： 幅415×奥行き491×高さ348mm

内寸： 幅310×奥行き280×高さ244mm

質量： 47kg

容量： 22.8L

価格： オープン価格

製品HP：https://masterlocksentry.jp/sentry/product/jtw082gel/(https://masterlocksentry.jp/sentry/product/jtw082gel/)

JPW082HSB PREMIUM CROSSシリーズ

PREMIUM CROSSシリーズは、最新のセキュリティ性能はもちろんのこと使いやすさ、デザイン性、そしてサポート体制、その全てに上質を込めたこだわりの金庫。

★スペック：耐火1時間とメディア耐火、耐水24時間、耐急加熱爆発、ハイセキュリティ、A4サイズのファイル収納

外寸： 幅417×奥行き478×高さ348mm

内寸： 幅319×奥行き292×高さ244mm

質量： 25kg

容量： 22.9L

価格： オープン価格

製品HP：https://masterlocksentry.jp/sentry/product/jpw082hsb/(https://masterlocksentry.jp/sentry/product/jpw082hsb/)

JFW205BXL ビッグボルトシリーズ JFWモデル

防災対策のスタンダードモデルである耐火・耐水金庫JFWに、指紋認証モデルが登場。指紋を登録した指でセンサーに触れれば解錠できる、簡便かつセキュリティ性の高いロックシステム（テンキーと併用）。太いカンヌキや、扉こじ開けに強い蝶番などのハイセキュリティ仕様とあわせ、いっそう心強い金庫です。

★スペック：耐火1時間とメディア耐火、耐水24時間、耐急加熱爆発、ハイセキュリティ、A4サイズのファイル収納、ダブルロック、耐落下衝撃、庫内LED、指紋認証

外寸： 幅472×奥行き491×高さ603mm

内寸： 幅365×奥行き280×高さ498mm

質量： 56kg

容量： 56.6L

価格： オープン価格

製品HP：https://masterlocksentry.jp/sentry/product/jfw205bxl/(https://masterlocksentry.jp/sentry/product/jfw205bxl/)

JF205CV ビッグボルトシリーズ JFモデル

60%UPの太いカンヌキとこじ開け防止を備えた蝶番によるハイセキュリティ構造！熱にデリケートなCD/DVDも火災から守る高い耐火性能を備える。揺るぎない強さを手に入れた金庫です。

★スペック：耐火1時間とメディア耐火、耐急加熱爆発、A4サイズのファイル収納、耐落下衝撃

外寸： 幅472×奥行き491×高さ603mm

内寸： 幅365×奥行き280×高さ498mm

質量： 56kg

容量： 56.6L

価格： オープン価格

製品HP：https://masterlocksentry.jp/sentry/product/jf205cv/(https://masterlocksentry.jp/sentry/product/jf205cv/)

●指紋登録で鍵が不要。家族での共有管理にぴったり

【製品概要】デザイン、機能、サイズ、すべてがスマート。「Smart Safe シリーズ」

『JEM-23FP』、『JW-23FP』製品ポイント

- 庫内にLED照明付きで暗闇でも庫内は明るく安心

- 指紋認証や暗証番号で自動オープン機能

- 扉を閉めると自動ロック機能

- 扉開放時にアラームでお知らせ機能

JEM-23FP

外寸： 約幅445 × 奥行410 × 高さ225 mm

内寸： 約幅400 × 奥行327 × 高さ215 mm

質量： 約14.5kg

容量： 約31リットル

価格： オープン価格

電源： 単3形 × 4本（別売り）

製品HP：https://masterlocksentry.jp/sentry/product/jem-23fp/(https://masterlocksentry.jp/sentry/product/jem-23fp/)

JW-23FP

外寸： 約幅445 × 奥行410 × 高さ225 mm

内寸： 約幅440 × 奥行327 × 高さ215 mm

質量： 約14.0kg

容量： 約31リットル

価格： オープン価格

電源： 単3形 × 4本（別売り）

製品HP：https://masterlocksentry.jp/sentry/product/jw-23fp/(https://masterlocksentry.jp/sentry/product/jw-23fp/)

『JV1-20FP』、『JV1-25FP』、『JV2-25FP』製品ポイント

- 登録した指紋、暗証番号、もしくは強制解錠キー、3種類の方法で解錠が可能- こじ開けに強い構造のカンヌキ- インテリアに馴染むデザイン

≪JV1-20FP≫

外寸： 約幅 300 × 奥行 225 × 高さ 200 mm

質量： 約 6.0kg

容量： 約 9リットル

≪JV1-25FP≫

外寸： 約幅 350 × 奥行 275 × 高さ 250 mm

質量： 約 9.0 kg

容量： 約 17リットル

それぞれ

価格： オープン価格

電源：単3形 ×4本（別売り）

製品HP：https://masterlocksentry.jp/sentry/product/jv1-20fp/(https://masterlocksentry.jp/sentry/product/jv1-20fp/)

https://masterlocksentry.jp/sentry/product/jv1-25fp/(https://masterlocksentry.jp/sentry/product/jv1-25fp/)

JV2-25FP

外寸： 約幅 350 × 奥行 275× 高さ 250 mm

質量： 約 9.0 kg

容量： 約 16 リットル

価格： オープン価格

電源：単3形 × 4本（別売り）

製品HP：https://masterlocksentry.jp/sentry/product/jv2-25fp/(https://masterlocksentry.jp/sentry/product/jv2-25fp/)

【マスターロック・セントリー日本株式会社 会社概要】

■代表者 代表取締役 安藤 亮平

■所在地 〒141-0022 東京都品川区東五反田2-20-4 NMF高輪ビル4F

■公式HP https://masterlocksentry.jp/

■事業内容 マスターロック／セントリーブランド製品の日本国内への輸入販売、及びマーケティング活動