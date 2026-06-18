【DRESSTERIOR】時代を超えて愛される永遠のアイコン、「マリリン・モンロー」生誕100周年を記念した、特別なフォトTシャツ2型が新登場！6月18日(木)より先行予約開始
株式会社ワールドが展開するセレクトショップ「DRESSTERIOR（ドレステリア）」は、今年生誕100周年を迎える永遠のハリウッドスター、「マリリン・モンロー」をフィーチャーした特別なフォトTシャツ「マリリンモンロー / モノトーンプリントT」および「マリリンモンロー / カラープリントT」の2型を発売いたします。一般発売に先駆け、2026年6月18日（木）よりワールド オンラインストアにて先行予約を開始いたします。
■ 商品開発の背景とこだわり
今年、生誕100周年を迎える「マリリン・モンロー」。世界各地で様々な記念イベントが開催され、再び世界中から熱い視線が注がれる中、ドレステリアから特別なフォトTシャツが登場します。
数あるアーカイブ写真の中から、彼女の代名詞とも言えるキュートでチャーミングな魅力を最大限に引き出したショットを厳選。
スタイリッシュで洗練された大人のモード感を演出する「モノトーン」と、コーディネートの主役になる華やかな「カラー」の2つの表情をご用意しました。
さらに、バックスタイルにはさりげなくドレステリアのロゴを配した、ここでしか手に入らないスペシャルな一枚です。
■ 商品特徴
選べる2つのプリント表現
「マリリン・モンロー」のキュートなショットを、シックなモノトーンと印象的なカラーの2型で表現。ジャケットのインナーとして合わせれば、コーディネートに程よい「遊び心」をプラスできます。
計算された絶妙なシルエット
一枚着としても安心感のある程よい肉感の生地を採用。ボトムスにインしても、アウトしても美しく決まる絶妙な着丈・丈感にこだわりました。
■ 商品概要
マリリンモンロー / モノトーンプリントT
販売価格各： \7,000（税込）
サイズ展開：36 / 38
カラー：ホワイト
商品詳細 :
https://store.world.co.jp/s/brand/dressterior/search?lm=l&un=fku&fr=08516512
マリリンモンロー / カラープリントT
販売価格各： \7,000（税込）
サイズ展開：36 / 38
カラー：ホワイト / ブラック
商品詳細 :
https://store.world.co.jp/s/brand/dressterior/search?lm=l&un=fku&fr=08516511
商品詳細
【 商品のお取り扱い 】
オンラインストア：https://store.world.co.jp/s/brand/dressterior/
全国店舗：https://store.world.co.jp/real-store-search?pcf=1&br=BR085&link_id=085_F_shoplist(https://store.world.co.jp/real-store-search?pcf=1&br=BR085&link_id=085_F_shoplist)
【 About “DRESSTERIOR” 】
英国の伝統的なスタイル、1920年代のニューヨーク、イタリアの職人気質、そしてフランスのエスプリ。これらをMIXした世界観に、現代的なエッセンスをプラスしたセレクトショップ。 クラシカルな品格を大切にしながら、世界各国から厳選したバイイングアイテムと、上質なクオリティを追求したオリジナルアイテムをご提案します。
Official HP： https://store.world.co.jp/s/brand/dressterior/
Instagram： @dressterior_official
＜会社概要＞
・名称：株式会社エクスプローラーズトーキョー（ワールドグループ）
・代表者：逈 博幸
・所在地：
〒107-8526 東京都港区北青山3-5-10
〒650-8585 神戸市中央区港島中町6-8-1
ワールド 企業サイト：https://corp.world.co.jp/
ワールドグループ 公式オンラインストア：https://store.world.co.jp/