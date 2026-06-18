【大人の男性の夏の下着調査】約9割が密かに悩む、夏場の「蒸れ・ニオイ」問題。ヨレヨレのパンツを穿き続けていませんか？今こそ下着の“賞味期限”を見直すタイミング！

カスタムプロデュース株式会社

カリフォルニア発のソックス・アンダーウェアブランド「STANCE（スタンス）」は、全国の30代～50代の男性400名を対象に「夏の下着と股間のプチストレスに関する実態調査」を実施いたしました（調査ツール：QiQUMO）。

その結果、本格的な夏を前に、約9割の男性が足元や股間まわりの不快感（プチストレス）に悩まされている実態が浮き彫りになりました。また、多くの男性が買い替え時を逃した“賞味期限切れ”の下着を穿き続けており、現役下着の機能性に満足していない現状も明らかになりました。

STANCEでは、この夏のインナー課題を乗り切るための解決策として、対象条件を満たした方にお試し用の機能性アンダーウェアを先着100名様限定でプレゼントする特別キャンペーンを、6月18日（木）より公式オンラインストアにて開催いたします。

■ 調査結果詳細

１. 約9割の男性が、夏場のデリケートゾーンに密かなプチストレス

「夏の下着や股間まわりで、プチストレスを感じることはありますか？」という質問に対し、「ある（66.5%）」「たまにある（23.0%）」を合わせると、実に89.5%の男性が何らかの不快感を抱えていることが分かりました。

２. 2大ストレスは「蒸れ・ニオイ」。6割以上が“賞味期限切れ”の下着を放置？

具体的なプチストレスの内容（複数回答）では、1位が「蒸れてベタつく（55.5%）」、2位が「ニオイが気になる（42.5%）」となり、高温多湿な日本の夏特有の悩みが上位を占めました。 また、「現在使用している夏用の下着への満足度」を尋ねたところ、33.5%（3人に1人）の男性が「不満がある」と回答。

一方で、毎日ローテンションしている下着の中で、ヨレや伸びなどで「寿命を迎えている」と感じる下着が「1割未満（ほぼすべて綺麗な状態）」と答えた方は、37.5％という回答も。

6割以上の男性が、毎日のローテーションの中に、ヨレや伸び、機能性の低下といった下着の「賞味期限」を迎えているにもかかわらず、買い替えるタイミングを逃した下着があり、夏の不快感を助長させてしまっている現状が見えてきます。

３. 求められるのは「通気性」と「吸汗速乾性」へのアップデート

「夏の下着や股間まわりの不快感を軽減するために、今後取り入れてみたいこと」を尋ねたところ、「通気性・吸汗速乾性の高い素材の下着を選ぶ（43.5%）」が圧倒的トップに。多くの男性が、素材の機能性向上によってインナー環境を新しくアップデートしたいと望んでいることが確認できました。

■ 解決策：男性の夏の悩みを解決する、STANCEの機能性アンダーウェア

今回の調査結果から、男性が夏を快適に過ごすための絶対条件は「圧倒的な通気性」と「吸汗速乾性」を備えた下着選びであると言えます。

日本の夏には『STANCE フレッシュテック搭載の機能性アンダーウェア』が最適

高温多湿の日本の夏を快適に乗り切るには、軽量ストレッチメッシュ生地に吸汗速乾、防臭、耐久性に優れたスタンス独自の高機能素材 フレッシュテック テクノロジー搭載の下着がおすすめ！

立体構造のポーチが、ポジションをしっかりセンターにキープし、高い通気性でムレずに快適さを保ちます。ウエストバンドは、ずれ落ちにくく、へたりにくいコアフレックス・ウエストバンドを採用。さらにフラットな縫い目で肌への刺激も抑えました。

BLOCKED PERFORMANCE WHOLESTER

\6,050 税込

POISON PERFORMANCE WHOLESTER

\6,050 税込

COMPRESSION NYLON UNDERWEAR

\6,600 税込

COMPRESSION NYLON UNDERWEAR

\6,600 税込

STANCE アンダーウェア商品一覧 :https://stance-jp.com/category/497/565/514/

夏の下着アップデートを応援！「Get 1 Free Underwear」キャンペーン開催！

調査では、多くの男性が「高機能素材の下着を選びたい（43.5%）」という理想を抱きつつも、現在穿いている下着への不満を解消しきれていない（まだ行動に移せていない）実態が浮き彫りになりました。毎日肌に触れるものだからこそ、ワンランク上の下着への投資が夏のパフォーマンスを劇的に向上させます。

また、「1枚3,000円以上の高級下着を自分で買うのは躊躇する（20.0%）」「機会があれば穿いてみたい（14.5%）」「とても興味がある（10.8%）」と、実に半数近く（45.3%）の男性がプレミアム下着に興味を抱いている本音も判明。

そこでSTANCEではこの調査結果を受け、日本の働く男性の夏を快適にしプレミアムな穿き心地を体験していただくための特別キャンペーンを開催いたします。期間中、STANCE公式ストアにて合計税込13,200円以上お買い上げいただいたお客様を対象に、お試し用STANCE アンダーウェアを先着100名様にプレゼント! 夏本番を迎える前に、足元（ソックス）からインナーまで、一軍の日常着をプレミアムにアップデートする絶好のチャンスです。

キャンペーン期間： 2026年6月18日（木）～ 6月30日（火） ※先着100名様に達し次第終了

対象条件： STANCE公式ストアにて、1回のお買い物で合計税込 13,200円以上ご購入の方

特典内容： STANCE アンダーウェア （非売品）を1点プレゼント

実施店舗： STANCE公式オンラインストア

STANCE とは

キャンペーンについて詳しくはこちら >> :https://stance-jp.com/press/get1uw/

STANCE（スタンス）は、アメリカ・カリフォルニア発のソックスブランドです。ファッション、スポーツ、アート、カルチャーを融合させた独自のデザインと、快適な履き心地を追求したプロダクトで、世界中のファンに支持されています。

MLBやNBAなどのスポーツカテゴリーにおいてもオフィシャルソックスを展開し、アスリートからライフスタイルユーザーまで幅広く愛用されています。

日本公式STANCEオンラインストア URL：http://stance-jp.com

STANCE楽天市場店 URL：https://www.rakuten.co.jp/stance/

【調査概要】

調査タイトル：夏の下着と股間のプチストレスに関する実態調査

調査期間：2026年6月

調査対象：全国の30代～50代の男性（n=400）

調査方法：インターネット調査（QiQUMOを利用して調査）