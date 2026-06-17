“おもてなし”を世界基準へ。つばめあんしんネットグループが取り組む「グローバルイングリッシュ研修」と高度観光人財育成

株式会社リオルサ

つばめあんしんネットグループ（本社：愛知県名古屋市中区栄1-21-17、代表：天野 朝之）では、インバウンド需要の拡大やVIP送迎ニーズの高まりを受け、海外のお客様にも安心してご利用いただけるサービス体制づくりを進めています。

その取り組みの一環として、新たに「グローバルイングリッシュ研修」を実施。

英語でのコミュニケーション力だけでなく、“つばめらしいおもてなし”を世界中のお客様へ届けるための高度観光人財育成を強化しています。

“送迎”だけではない、つばめのおもてなし

つばめあんしんネットグループでは、「日本一ありがとうと言われる職場」を目指し、日々サービス向上に取り組んでいます。

タクシーは単なる移動手段ではなく、お客様が安心して目的地へ向かうための大切な空間です。

特に近年は、海外から日本を訪れるお客様やVIP・ゲスト送迎へのニーズが高まっており、より高品質な接客やホスピタリティが求められるようになっています。

今回実施するグローバルイングリッシュ研修も、単なる語学研修ではありません。

「言葉が違っても安心して利用できる」

「日本らしい丁寧なおもてなしを感じてもらえる」

そんなサービスを実現するための取り組みとしてスタートしました。

ホテルでの業務に対応する“上級実践英会話”

今回のグローバルイングリッシュ研修は、ホテルゲストやインバウンド対応を想定した“上級実践英会話”研修として実施されます。

対象となるのは、英検2級、TOEIC550～、TOEFL iBT42～（B1）レベル相当の英語力を持ち、さらにタクシー業務経験1年以上の乗務員です。

研修では、実際の接客シーンを想定しながら、海外のお客様へのコミュニケーションや対応方法を学びます。

また、つばめあんしんネットグループでは、先輩コンシェルジュがメンター役となり、現場で活きる接客やホスピタリティもサポート。

単に英語を学ぶだけではなく、“一流のおもてなし”を実践できる人財育成を目指しています。

インバウンド・VIP送迎への対応強化

現在、つばめあんしんネットグループでは、アルファードやマイバッハなどの車両を活用したVIP送迎にも取り組んでいます。

さらに、知多セントレア営業所ではUber Premiumの導入も予定しており、国内外のお客様に向けた高品質な送迎サービスの強化を進めています。

こうしたサービスでは、運転技術だけでなく、お客様一人ひとりに合わせた柔軟なコミュニケーションや気配りが重要になります。

だからこそ、語学力とホスピタリティを兼ね備えた人財育成に力を入れています。

今後は「高度観光人財」「観光コンシェルジュ」育成も視野に

つばめあんしんネットグループでは、今回のグローバルイングリッシュ研修を通じて、今後さらに高度観光人財や観光コンシェルジュ、外資系ショーファ事業の拡張も視野に入れています。

単なる“移動”ではなく、日本で過ごす時間そのものを安心で快適なものにすること。

そのために、これからの時代に求められる新しいサービスづくりと人財育成を進めています。

世界中のお客様に、“安心”を届けるために

つばめあんしんネットグループが大切にしているのは、「安心して利用できること」です。

それは日本のお客様だけでなく、海外から訪れるお客様に対しても変わりません。

文化や言葉が違っても、「また利用したい」と思っていただけるサービスを提供するために、今後も人財育成やサービス品質向上に取り組んでまいります。

これからも、つばめあんしんネットグループは、“ありがとう”をいただけるサービスを追求しながら、時代に合わせた新しいおもてなしを目指していきます。

つばめあんしんネットグループ

本社：愛知県名古屋市中区栄1-21-17、代表：天野 朝之

事業内容

タクシー事業、地域交通事業、訪問介護事業など

URL

https://www.tsubame-recruit.com/

本件に関するお問い合わせ

つばめあんしんネット採用窓口

TEL：0120-151-340

Mail：info@tsubame-recruit.com