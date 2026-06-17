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東京医科大学病院が8/11(火・祝)に第23回子ども医学講座を開催 ―医師を目指す小・中学生のための医学体験講座＜申込締切 7/3(金)＞
東京医科大学病院では夏休み期間に、将来医師を目指す小中学生（小5〜中3）とその保護者に向けて医学体験講座を開催している。
23回目となる今回は、聴診器、血圧計等を使用し運動前後の身体の変化を測定する〈呼吸器・循環器編〉、正しい手指衛生方法や個人防護具の使い方を学ぶ〈感染症編〉、AEDによる心肺蘇生、骨折などの外傷に対する応急手当を学ぶ〈心肺蘇生・応急手当編〉を実施。医療体験を通して、子どもたちが「医療」に興味を持ち、「医師」を目指すきっかけとなり、医療職の裾野を広げることが期待される。
◆第23回 東京医科大学病院 子ども医学講座
【日 時】 2026年8月11日(火・祝) 9:30〜12:45(終了予定) ※受付開始 9:00
【場 所】 東京医科大学病院 教育研究棟 3階 大教室（東京都新宿区西新宿6-7-1）
【アクセス】
・地下鉄 東京メトロ丸ノ内線 西新宿駅（東京医大病院前）E2、E5出口からすぐ
https://hospinfo.tokyo-med.ac.jp/kotsu/
【プログラム】
〈呼吸器・循環器編〉
呼吸音を聴いてみよう！
心臓音を聴こう！脈拍を測ろう！
〈感染症編〉
感染対策を学ぼう！
〈心肺蘇生・応急手当編〉
心肺蘇生を学ぼう！
応急手当を学ぼう！
【参加費】 無料
【対 象】 小学校5年生〜中学3年生とその保護者
【定 員】 40組80名
【申 込】 必ず注意事項を読み、了承の上、応募フォームより必要事項を入力の上、申し込むこと。
申込締切は2026年7月3日(金)まで
※注意事項・応募フォームは大学病院HP参照
https://hospinfo.tokyo-med.ac.jp/news/event/20260617_3.html
【選 考】申込多数の場合は抽選となり、当落の結果は2026年7月10日(金)までに申込時に登録されたメールアドレスに届くため、ドメイン指定受信設定等をしている場合、「shimin@tokyo-med.ac.jp」からのメールを受信できるように設定しておくこと。
＊なお、質問等についてはメールではなく、03-3342-6111（代表）当院総務課 子ども医学講座担当まで連絡のこと。
＜報道関係者の方へ＞
取材・撮影等のお申し込みは下記取材に関する問い合わせ先まで。
▼取材に関する問い合わせ先
学校法人東京医科大学 企画部 広報・社会連携推進室
TEL： 03-3351-6141（大学代表）
▼講座内容・申し込みに関する問い合わせ先
東京医科大学病院 総務課 子ども医学講座担当
TEL： 03-3342-6111（病院代表）
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
23回目となる今回は、聴診器、血圧計等を使用し運動前後の身体の変化を測定する〈呼吸器・循環器編〉、正しい手指衛生方法や個人防護具の使い方を学ぶ〈感染症編〉、AEDによる心肺蘇生、骨折などの外傷に対する応急手当を学ぶ〈心肺蘇生・応急手当編〉を実施。医療体験を通して、子どもたちが「医療」に興味を持ち、「医師」を目指すきっかけとなり、医療職の裾野を広げることが期待される。
【日 時】 2026年8月11日(火・祝) 9:30〜12:45(終了予定) ※受付開始 9:00
【場 所】 東京医科大学病院 教育研究棟 3階 大教室（東京都新宿区西新宿6-7-1）
【アクセス】
・地下鉄 東京メトロ丸ノ内線 西新宿駅（東京医大病院前）E2、E5出口からすぐ
https://hospinfo.tokyo-med.ac.jp/kotsu/
【プログラム】
〈呼吸器・循環器編〉
呼吸音を聴いてみよう！
心臓音を聴こう！脈拍を測ろう！
〈感染症編〉
感染対策を学ぼう！
〈心肺蘇生・応急手当編〉
心肺蘇生を学ぼう！
応急手当を学ぼう！
【参加費】 無料
【対 象】 小学校5年生〜中学3年生とその保護者
【定 員】 40組80名
【申 込】 必ず注意事項を読み、了承の上、応募フォームより必要事項を入力の上、申し込むこと。
申込締切は2026年7月3日(金)まで
※注意事項・応募フォームは大学病院HP参照
https://hospinfo.tokyo-med.ac.jp/news/event/20260617_3.html
【選 考】申込多数の場合は抽選となり、当落の結果は2026年7月10日(金)までに申込時に登録されたメールアドレスに届くため、ドメイン指定受信設定等をしている場合、「shimin@tokyo-med.ac.jp」からのメールを受信できるように設定しておくこと。
＊なお、質問等についてはメールではなく、03-3342-6111（代表）当院総務課 子ども医学講座担当まで連絡のこと。
＜報道関係者の方へ＞
取材・撮影等のお申し込みは下記取材に関する問い合わせ先まで。
▼取材に関する問い合わせ先
学校法人東京医科大学 企画部 広報・社会連携推進室
TEL： 03-3351-6141（大学代表）
▼講座内容・申し込みに関する問い合わせ先
東京医科大学病院 総務課 子ども医学講座担当
TEL： 03-3342-6111（病院代表）
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/