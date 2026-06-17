東京医科大学病院が8/11(火・祝)に第23回子ども医学講座を開催 ―医師を目指す小・中学生のための医学体験講座＜申込締切 7/3(金)＞

東京医科大学病院が8/11(火・祝)に第23回子ども医学講座を開催 ―医師を目指す小・中学生のための医学体験講座＜申込締切 7/3(金)＞