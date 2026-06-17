報道関係者各位

高級腕時計・ブランド品のリユース事業を展開する株式会社陽吉グループ（本社：東京都港区東麻布、代表取締役社長：吉山 亨）は、2026年6月16日（火）、銀座エリアに2号店をオープンしました。新店舗は、ラオックスグループが2026年5月28日にグランドオープンした旗艦店「ラオックス銀座本店」（東京都中央区銀座8-8-9／銀座中央通り沿い）と同じビルに出店し、グループの強みである高級腕時計の買取・販売事業をさらに強化します。

出店の背景：両社の強みを掛け合わせる"合流"で、双方にシナジーを

今回の2号店出店は、ラオックスグループと陽吉グループが互いの強みを持ち寄り、双方にシナジーを生み出すための「合流」です。陽吉グループは2026年2月2日にラオックスグループと資本提携を締結し、同グループが当社株式の34%を取得。当社はラオックスホールディングス株式会社の持分法適用会社となりました。

ラオックスグループは、銀座中央通り沿いに位置する旗艦店「ラオックス銀座本店」を擁し、高級舶来・国産を中心に約1,000種類の腕時計を銀座最大級の規模で展開しています。訪日外国人を含む幅広い顧客基盤と、グローバルに広がる発信力が大きな強みです。

一方の陽吉グループは、独自の査定ノウハウと価格設計に基づく買取・販売力、SNSを軸としたオンライン集客、そして事業開始から3期累計売上2,356億円を達成したスピード感を強みとしています。

両社のこうした強みが、銀座中央通りという国内有数の好立地で一つのビルに"合流"することで、相互送客やブランド価値の向上、品揃えの拡充といった相乗効果が期待されます。資産形成への関心が高まるなか、高級腕時計は「持ち運べる資産」として再評価が進んでおり、本出店を通じて、訪日外国人を含む「資産価値を重視する顧客層」へ、両社一体となって新たな価値を提供してまいります。

陽吉グループの強み：超高額時計の圧倒的な在庫量と、3期累計売上2,356億円の成長スピード

陽吉グループは2022年6月にブランド買取事業を開始して以来、独自の査定ノウハウと価格設計を積み重ね、「高額買取」と「手に取りやすい販売価格」を両立する国内有数の事業へと成長しました。SNSを軸としたオンライン戦略を強みに、事業開始から事業開始から3期累計売上2,356億円を達成しています。

店頭には、ROLEX（ロレックス）、PATEK PHILIPPE（パテック フィリップ）、AUDEMARS PIGUET（オーデマ ピゲ）、VACHERON CONSTANTIN（ヴァシュロン コンスタンタン）、RICHARD MILLE（リシャール ミル）など超高級時計を圧倒的な在庫量で揃えています。人気モデルから希少性の高い逸品まで、幅広いラインナップでお客様の多様なニーズにお応えします。今回の2号店オープンにより、銀座での実店舗体制を拡充し、来店されるすべてのお客様に厚みのある品揃えと安心の取引体験を提供してまいります。

代表コメント

「今回の出店は、両社が強みを持ち寄ってシナジーを生むための"合流"だと考えています。ラオックス銀座本店のインバウンドの集客力・立地と、私たちの買取・販売力やスピード感を掛け合わせ、銀座中央通りを訪れるお客様に、資産価値のある一本との出会いをお届けします。」

株式会社陽吉グループ 代表取締役社長 吉山 亨

新店舗概要（2号店）

| 店舗名 | 陽吉 銀座中央通り店 / Watch.GINZA | | オープン日 | 2026年6月16日（火） | | 所在地 | 東京都中央区銀座8-8-9 1F-2F | | 取扱商材 | 高級腕時計（ロレックス ほか）、ブランド品の買取・販売 | | 営業時間 | 11:00~20:00 | | 電話番号 | 陽吉直通:03-5797-8283 ビル直通:03-6263-9480 |

既存店舗（1号店）

| 店舗名 | 陽吉Store 銀座店 | | 所在地 | 東京都中央区銀座6-4-7 G・O・WEST 1F-2F | | 営業時間 | 10:30～19:30 | | 電話番号 | 03-5962-8892 |

会社概要

| 法人名 | 株式会社陽吉グループ | | 代表取締役社長 | 吉山 亨 | | 資本金 | 50,000,000円 | | 東京本社 | 〒106-0044 東京都港区東麻布1丁目28番12号 VORT麻布maxim 6階A | | 大阪支店 | 〒542-0076 大阪府大阪市中央区難波5丁目1番60号 なんばスカイオ27F | | 事業内容 | 高級時計、エルメスバッグ、ハイブランドジュエリー等の買取・卸売・小売（リユース事業） | | 古物商許可番号 | 東京都公安委員会 第301092217028号 | | コーポレートサイト | https://haruyoshi.co.jp | | 販売サイト | https://shop.haruyoshi-official.jp/ | | 買取サイト | https://haruyoshi-official.jp/ |

本リリースに関する報道関係者からのお問い合わせ先

株式会社陽吉グループ 経営管理部 担当：中村（なかむら） TEL：03-5797-8283／FAX：03-5797-8284 E-MAIL：info@haruyoshi-gr.com