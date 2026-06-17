日本の潤滑油市場規模は、2034年までに98億4,430万米ドルを超え、年平均成長率（CAGR）は1.62％となる見込み

日本の潤滑油市場規模は、2034年までに98億4,430万米ドルを超え、年平均成長率（CAGR）は1.62％となる見込み