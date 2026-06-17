日本の潤滑油市場規模は、2034年までに98億4,430万米ドルを超え、年平均成長率（CAGR）は1.62％となる見込み
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352017/images/bodyimage1】
日本の潤滑油市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「日本潤滑油市場：製品タイプ別、エンドユーザー別、地域別の規模、シェア、動向、予測（2026年～2034年）」を発表しました。
本レポートによると、日本の潤滑油市場は2025年に85億2,250万米ドルに達し、2034年には98億4,430万米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は1.62%です。関東地方が市場を牽引しており、東京とその周辺県における自動車製造、工業操業、精製インフラの集中がその要因となっています。エンジンオイルは数量ベースで最大の製品セグメントであり、2025年の市場シェアの約33.33%を占めていますが、ハイブリッド車やバッテリー電気自動車の普及に伴いオイルパンの容量が徐々に縮小し、オイル交換間隔が長くなるため、構造的な縮小が見込まれています。自動車エンドユーザー産業が市場を支配しており、2025年の市場需要の52.10%を占めていますが、重機械、冶金、発電などの産業用途が安定した補完需要を提供しています。
日本の潤滑油市場は、自動車および産業用途における摩擦低減、放熱、機械部品の保護を目的とした特殊オイル、グリース、流体システムの全範囲を網羅しており、鉱物油、合成油、バイオ油をベースとした配合のエンジンオイル、トランスミッションオイル、ギアオイル、作動油、グリース、金属加工油などが含まれます。この市場は、日本の自動車メーカーが電動化ロードマップを加速させ、内燃機関、ハイブリッド車、完全電気自動車のパワートレイン全体にわたる潤滑油の要件を根本的に変革するなど、自動車産業の構造的変化によって牽引されています。ハイブリッド車がトヨタの国内販売台数の約40%を占めるなど、電気自動車の普及が急速に進むにつれ、オートマチックトランスミッションフルード、電気モーターの効率を最適化したeアクスルグリース、バッテリー冷却システム用の熱管理オイルなどの特殊潤滑油に対する需要が高まっています。
さらに、日本の厳しい環境規制によって低粘度合成油やバイオベース潤滑油の採用が促進されていること、日本の総合精製会社（ENEOS、出光、コスモエネルギー）がOEMとの純正供給関係を通じて高価格帯を維持する戦略的な優位性を持っていること、そしてオイル交換間隔を延長し、商用車両全体で高収益の合成潤滑油の実現可能性を支える遠隔オイル状態監視システムの役割が拡大していることも、市場形成に影響を与えている。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-lubricants-market/requestsample
主要な市場推進要因
1. 自動車の電動化とパワートレイン特有の潤滑油需要
日本における電気自動車製造への移行の加速は、潤滑油市場を根本的に変革しつつあります。ハイブリッド車や完全電気自動車は、電気モーターの性能、バッテリーの熱管理、高度なトランスミッション構造に最適化された全く異なる流体システムを必要とするためです。従来のエンジンオイルの需要は構造的な減少傾向にあり、自動車用潤滑油の需要は2025年の6億6244万リットルから2031年には6億1062万リットル（年平均成長率-1.35%）に減少すると予測されていますが、EV用途向けの特殊潤滑油は最も急速に成長している分野です。トヨタのハイブリッド優先戦略（国内販売台数の40%をハイブリッド車が占める）は、日本の潤滑油メーカーの将来の成長の原動力となるオートマチックトランスミッションフルード、eアクスルグリース、インバーター冷却油の需要を維持しています。 NTN株式会社が2024年11月に発売する、EVの電動アクスル専用に開発された先進的なベアリンググリースは、パワートレイン専用潤滑油開発におけるイノベーションの勢いを象徴するものであり、従来のエンジンオイルの販売量減少を部分的に相殺するものである。
日本の潤滑油市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「日本潤滑油市場：製品タイプ別、エンドユーザー別、地域別の規模、シェア、動向、予測（2026年～2034年）」を発表しました。
本レポートによると、日本の潤滑油市場は2025年に85億2,250万米ドルに達し、2034年には98億4,430万米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は1.62%です。関東地方が市場を牽引しており、東京とその周辺県における自動車製造、工業操業、精製インフラの集中がその要因となっています。エンジンオイルは数量ベースで最大の製品セグメントであり、2025年の市場シェアの約33.33%を占めていますが、ハイブリッド車やバッテリー電気自動車の普及に伴いオイルパンの容量が徐々に縮小し、オイル交換間隔が長くなるため、構造的な縮小が見込まれています。自動車エンドユーザー産業が市場を支配しており、2025年の市場需要の52.10%を占めていますが、重機械、冶金、発電などの産業用途が安定した補完需要を提供しています。
日本の潤滑油市場は、自動車および産業用途における摩擦低減、放熱、機械部品の保護を目的とした特殊オイル、グリース、流体システムの全範囲を網羅しており、鉱物油、合成油、バイオ油をベースとした配合のエンジンオイル、トランスミッションオイル、ギアオイル、作動油、グリース、金属加工油などが含まれます。この市場は、日本の自動車メーカーが電動化ロードマップを加速させ、内燃機関、ハイブリッド車、完全電気自動車のパワートレイン全体にわたる潤滑油の要件を根本的に変革するなど、自動車産業の構造的変化によって牽引されています。ハイブリッド車がトヨタの国内販売台数の約40%を占めるなど、電気自動車の普及が急速に進むにつれ、オートマチックトランスミッションフルード、電気モーターの効率を最適化したeアクスルグリース、バッテリー冷却システム用の熱管理オイルなどの特殊潤滑油に対する需要が高まっています。
さらに、日本の厳しい環境規制によって低粘度合成油やバイオベース潤滑油の採用が促進されていること、日本の総合精製会社（ENEOS、出光、コスモエネルギー）がOEMとの純正供給関係を通じて高価格帯を維持する戦略的な優位性を持っていること、そしてオイル交換間隔を延長し、商用車両全体で高収益の合成潤滑油の実現可能性を支える遠隔オイル状態監視システムの役割が拡大していることも、市場形成に影響を与えている。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-lubricants-market/requestsample
主要な市場推進要因
1. 自動車の電動化とパワートレイン特有の潤滑油需要
日本における電気自動車製造への移行の加速は、潤滑油市場を根本的に変革しつつあります。ハイブリッド車や完全電気自動車は、電気モーターの性能、バッテリーの熱管理、高度なトランスミッション構造に最適化された全く異なる流体システムを必要とするためです。従来のエンジンオイルの需要は構造的な減少傾向にあり、自動車用潤滑油の需要は2025年の6億6244万リットルから2031年には6億1062万リットル（年平均成長率-1.35%）に減少すると予測されていますが、EV用途向けの特殊潤滑油は最も急速に成長している分野です。トヨタのハイブリッド優先戦略（国内販売台数の40%をハイブリッド車が占める）は、日本の潤滑油メーカーの将来の成長の原動力となるオートマチックトランスミッションフルード、eアクスルグリース、インバーター冷却油の需要を維持しています。 NTN株式会社が2024年11月に発売する、EVの電動アクスル専用に開発された先進的なベアリンググリースは、パワートレイン専用潤滑油開発におけるイノベーションの勢いを象徴するものであり、従来のエンジンオイルの販売量減少を部分的に相殺するものである。